दुनिया की दो बड़ी टेक कंपनियों Microsoft और Apple की सेवाओं में आई रुकावट और अलग से 178 संगठनों की वेबसाइट्स पर हुए साइबर अटैक ने डिजिटल सुरक्षा को लेकर नई चिंता पैदा कर दी है। इन घटनाओं से सवाल उठ रहा है कि जब बड़ी टेक कंपनियों की सेवाएं भी अचानक बंद हो सकती हैं, तो इंटरनेट पर निर्भर आम लोग और कारोबार कितने सुरक्षित हैं?

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हालांकि, इन घटनाओं के आपस में जुड़े होने का कोई सबूत नहीं मिला है। लेकिन इनसे यह जरूर सामने आया है कि आज की डिजिटल दुनिया में एक तकनीकी खराबी का असर लाखों यूजर्स और कई कंपनियों पर पड़ सकता है।

Apple की सेवाओं में क्यों आई रुकावट?

Apple की कई लोकप्रिय सेवाएं, जिनमें iCloud, App Store और Apple Music शामिल हैं, तकनीकी दिक्कतों के कारण प्रभावित हुईं।

कंपनी के मुताबिक, यह समस्या एक इंटरनल सॉफ्टवेयर अपडेट की वजह से हुई थी। Apple ने इसे साइबर अटैक नहीं बताया है।

इस घटना ने दिखाया कि किसी बड़ी कंपनी के सॉफ्टवेयर में किया गया बदलाव भी उसकी कई सेवाओं को एक साथ प्रभावित कर सकता है।

Microsoft की सेवाओं पर भी असर

Microsoft की सेवाओं में आई रुकावट ने भी चिंता बढ़ाई है। आज बड़ी संख्या में कंपनियां अपने ईमेल, डेटा स्टोरेज, ऑनलाइन मीटिंग और रोजमर्रा के काम के लिए Microsoft जैसी टेक कंपनियों के क्लाउड प्लेटफॉर्म पर निर्भर हैं।

ऐसे में इन सेवाओं के बंद होने से कारोबार प्रभावित हो सकता है। Microsoft ने भी संबंधित रुकावटों को साइबर अटैक नहीं बताया है।

हालांकि, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि तकनीकी खराबी और साइबर हमले के बीच अंतर समझना जरूरी है। हर सर्विस आउटेज को हैकिंग नहीं माना जा सकता।

178 वेबसाइट्स पर साइबर अटैक कैसे हुआ?

इन तकनीकी खराबियों से अलग एक साइबर हमले में 178 संगठनों से जुड़ी वेबसाइट्स प्रभावित होने की खबर सामने आई है।

रिपोर्ट के मुताबिक, हमलावरों ने खतरनाक कोड का इस्तेमाल किया। ऐसे हमलों में हैकर्स हर वेबसाइट को अलग-अलग निशाना बनाने के बजाय किसी ऐसे सॉफ्टवेयर या तकनीकी सिस्टम की कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं, जिसका इस्तेमाल कई वेबसाइट्स करती हैं।

इस तरह के हमलों से यूजर्स की निजी जानकारी चोरी होने, ऑनलाइन पेमेंट फ्रॉड और दूसरी सुरक्षा समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है।

कंपनियों और आम यूजर्स के लिए क्या है खतरा?

इन घटनाओं ने दिखाया है कि डिजिटल दुनिया में दो बड़े खतरे हैं। पहला, तकनीकी खराबी के कारण जरूरी सेवाओं का बंद होना और दूसरा, साइबर हमलों के जरिए डेटा और सिस्टम को नुकसान पहुंचना।

विशेषज्ञों के मुताबिक, कंपनियों को केवल साइबर हमले रोकने पर ही नहीं, बल्कि किसी खराबी के बाद सेवाएं जल्दी बहाल करने पर भी ध्यान देना चाहिए।

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इसके लिए डेटा बैकअप, लगातार सिस्टम की निगरानी, थर्ड-पार्टी सॉफ्टवेयर की सुरक्षा जांच और आपात स्थिति से निपटने की तैयारी जरूरी है।

इन घटनाओं से सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि डिजिटल सेवाओं पर बढ़ती निर्भरता के बीच कंपनियां किसी बड़े तकनीकी संकट से कितनी जल्दी उबर सकती हैं।