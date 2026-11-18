iPhone में ऐसे कई फीचर्स हैं जो रोजमर्रा के इस्तेमाल को आसान बना सकते हैं, लेकिन इनके बारे में हर यूजर को पता हो, ऐसा जरूरी नहीं है। खासकर अगर आप iPhone की Settings और अलग-अलग ऐप्स में जाकर नए ऑप्शन तलाशने की आदत नहीं रखते हैं, तो इनमें से कई फीचर्स आपकी नजर से छूट सकते हैं।

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चलिए जानते हैं ऐसे 15 फीचर्स के बारे में, जिन्हें आप अपने iPhone में आजमा सकते हैं।

कैमरा से Siri से पूछें कि सामने क्या है

iPhone का Camera ऐप सिर्फ फोटो और वीडियो लेने के लिए नहीं है। इसे Siri AI के साथ इस्तेमाल करके कैमरे के सामने मौजूद चीजों के बारे में जानकारी भी ली जा सकती है।

Camera ऐप खोलकर Siri मोड पर स्वाइप करें। कुछ सपोर्टेड iPhone में Camera Control को देर तक दबाकर भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद कैमरे को किसी चीज की तरफ पॉइंट करके Siri से सवाल पूछा जा सकता है या कोई काम करने के लिए कहा जा सकता है।

उदाहरण के लिए, किसी खाने की चीज की तरफ कैमरा पॉइंट करके Look Up Nutrition का इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे उस खाने की न्यूट्रिशन से जुड़ी जानकारी मिल सकती है।

कैमरा किसी प्रिंटेड इवेंट फ्लायर या इनविटेशन से जानकारी भी पढ़ सकता है। उदाहरण के लिए, किसी कार्यक्रम के पोस्टर की तरफ कैमरा करके कहा जा सकता है, “Add this to my calendar.” Siri तारीख, समय और जगह जैसी जानकारी पहचानकर उसे Calendar में जोड़ सकती है।

इन फीचर्स के लिए Apple Intelligence और Siri AI की जरूरत होती है और ये सभी iPhone मॉडल, भाषाओं और क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं हैं।

वीडियो के किसी भी फ्रेम को फोटो की तरह सेव करें

किसी वीडियो में कोई अच्छा पल आ गया और उसे फोटो के तौर पर सेव करना है? इसके लिए स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है।

Photos ऐप में वीडियो को रोकें, ऊपर दाईं तरफ दिए गए तीन डॉट वाले मेन्यू पर टैप करें और Save Video Frame as Photo चुनें।

इससे वीडियो का चुना हुआ फ्रेम एक अलग फोटो के रूप में सेव हो जाएगा। Apple के मुताबिक, इस फोटो में मूल वीडियो की तारीख, समय और लोकेशन की जानकारी भी बनी रहती है।

Screenshots और डाउनलोड की गई तस्वीरें अलग खोजें

अगर Photos ऐप में बहुत सारे screenshots, app downloads और दूसरी तस्वीरें जमा हो गई हैं, तो उन्हें ढूंढना आसान हो सकता है।

Photos ऐप के Collections सेक्शन में Captured by Me नाम का विकल्प है, जहां screenshots और app downloads जैसी चीजों को अलग से देखा जा सकता है। इसी तरह Identity Documents सेक्शन में ID और passport जैसे दस्तावेज ढूंढना आसान हो जाता है।

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तस्वीरों को 1 से 5 स्टार तक रेट करें

अगर आप एक ही मौके की कई तस्वीरें खींचते हैं और बाद में सबसे अच्छी तस्वीर चुनना मुश्किल होता है, तो Photos का स्टार रेटिंग फीचर काम आ सकता है।

Photos ऐप में अपनी profile पर जाएं, नीचे स्क्रॉल करें और Show Ratings Control को ऑन करें। इसके बाद तस्वीरों को 1 से 5 स्टार तक रेट किया जा सकता है। बाद में इन रेटिंग के आधार पर तस्वीरों को फिल्टर करके पसंदीदा फोटो अलग की जा सकती हैं।

किसी Photo Album को वीडियो में बदलें

Photos ऐप किसी Album की तस्वीरों से एक slideshow वीडियो भी बना सकता है। किसी Album को खोलें, मेन्यू पर टैप करें और Start Slideshow चुनें। इसके बाद transitions और music को बदला जा सकता है और तैयार slideshow को वीडियो फाइल के तौर पर Photos लाइब्रेरी में सेव किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल यात्रा, परिवार या किसी खास इवेंट की तस्वीरों से वीडियो बनाने के लिए किया जा सकता है।

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फोटो से अनचाही चीजें हटाएं

Photos ऐप का Clean Up टूल तस्वीर के बैकग्राउंड में मौजूद अनचाही चीजों को हटाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

फोटो खोलें और Edit > Tools > Clean Up पर जाएं। इसके बाद जिस चीज को हटाना है, उस पर ब्रश करें।

इसमें Fast विकल्प ऑन-डिवाइस प्रोसेसिंग का इस्तेमाल करता है, जबकि High Quality विकल्प Private Cloud Compute का इस्तेमाल करता है।

फोटो की फ्रेमिंग खराब हो गई? उसे Extend करें

कई बार फोटो अच्छी होती है, लेकिन फ्रेमिंग बहुत टाइट होती है। उदाहरण के लिए, फोटो को वॉलपेपर के तौर पर इस्तेमाल करना हो और ऊपर या किनारे ज्यादा जगह चाहिए।

Photos में Extend टूल से तस्वीर के किनारों को बढ़ाया जा सकता है। यह Edit > Tools > Extend में मिलता है और Crop टूल के जरिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

फोटो खींचने के बाद उसका एंगल बदलें

Spatial Reframe फीचर फोटो खींचने के बाद उसकी composition और viewpoint को बदलने की सुविधा देता है। इसे Edit > Tools > Reframe में जाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे तस्वीर में subject के आसपास कैमरे के viewpoint को वर्चुअली एडजस्ट किया जा सकता है।

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iCloud Shared Albums में फुल-रेजोल्यूशन फोटो शेयर करें

iCloud Shared Albums के जरिए फोटो और वीडियो शेयर करते समय अब full-resolution media शेयर किया जा सकता है।

नया Shared Album बनाते समय फोटो और वीडियो पूरी resolution में शेयर किए जाते हैं। इससे Album में शामिल दूसरे लोग भी ऑरिजनल क्वालिटी में मीडिया देख सकते हैं।

Safari को किसी प्रोडक्ट पर नजर रखने दें

Safari में Notify Me फीचर किसी वेबसाइट पर होने वाले बदलावों पर नजर रख सकता है। उदाहरण के लिए, कोई प्रोडक्ट दोबारा स्टॉक में आया है या उसकी कीमत कम हुई है, तो Safari इसके बारे में नोटिफिकेशन दे सकता है।

Safari के search bar में दिए गए मेन्यू को खोलकर Notify Me चुनें। यहां Back in Stock जैसे विकल्प मिल सकते हैं। आप यह भी बता सकते हैं कि Safari को किस चीज पर नजर रखनी है और कितनी बार चेक करना है।

इसका इस्तेमाल किसी प्रोडक्ट के अलावा concert tickets, tour dates या किसी seasonal menu के उपलब्ध होने जैसी चीजों को ट्रैक करने के लिए भी किया जा सकता है।

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Lock Screen पर छोटा Clock लगाएं

अगर Lock Screen पर Clock ज्यादा जगह लेता है, तो इसका compact layout इस्तेमाल किया जा सकता है।

Lock Screen को देर तक दबाएं, Customise पर टैप करें, Clock चुनें और compact layout का विकल्प चुनें। इससे Clock तारीख के पास छोटे आकार में दिखाई देगा और वॉलपेपर के लिए ज्यादा जगह बच सकती है।

Home Screen पर बड़े Widgets लगाएं

iPhone के Home Screen पर Widgets को बड़ा किया जा सकता है।

Home Screen को देर तक दबाएं और Widget के कोने को खींचकर उसका आकार बदलें। कुछ Widgets को Widget Gallery से भी बड़े आकार में जोड़ा जा सकता है।

उदाहरण के लिए, Photos Widget को किसी खास Album से जोड़ा जा सकता है और उसे बड़ा करके उस Album की तस्वीरें Home Screen पर ज्यादा जगह में दिखाई जा सकती हैं।

Liquid Glass का लुक बदलें

iPhone के Liquid Glass इंटरफेस का लुक भी बदला जा सकता है। इसके लिए Settings > Appearance > Liquid Glass में जाएं। यहां इंटरफेस को ज्यादा transparent या ज्यादा tinted लुक में सेट करने के विकल्प मिलते हैं।

Alarm की आवाज को Ringtone से अलग रखें

अगर आपका फोन silent या कम ringtone volume पर रहता है, तो alarm की आवाज को अलग से सेट किया जा सकता है।

इसके लिए Settings > Sounds & Haptics > Alarms and Timers में जाएं और Match Ringtone Volume को बंद कर दें।

इसके बाद alarm volume को ringtone volume से अलग कंट्रोल किया जा सकता है।

किन iPhone मॉडल में ये फीचर्स मिलेंगे?

इन सभी फीचर्स के लिए एक जैसी hardware requirement नहीं है। Apple के मुताबिक, ज्यादातर सामान्य customisation और Photos से जुड़े फीचर्स iPhone 11 और उसके बाद के मॉडल पर उपलब्ध हैं।

वहीं Apple Intelligence और Siri AI पर आधारित फीचर्स के लिए iPhone 15 Pro और उसके बाद के मॉडल की जरूरत है। इसके अलावा कुछ फीचर्स की उपलब्धता भाषा और क्षेत्र पर भी निर्भर करती है।

iPhone में कई फीचर्स ऐसे हैं जो किसी बड़े नए ऐप या अलग सेटिंग के रूप में सामने नहीं आते। वे पहले से मौजूद ऐप्स और Settings के अंदर छिपे होते हैं। इसलिए अगर आप iPhone को मुख्य तौर पर कॉलिंग, WhatsApp, सोशल मीडिया और कैमरे के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इन विकल्पों को एक बार जरूर देख सकते हैं।