Nvidia CEO के अफेयर का 6 महीने पहले ही मिल गया था सुराग! अमेरिकी फर्म की पुरानी रिपोर्ट में क्या-क्या खुलासा?

दुनिया की दिग्गज AI चिप बनाने वाली कंपनी Nvidia के CEO जेनसन हुआंग (Jensen Huang) एक बड़े विवाद में घिर गए हैं। कथित चीनी जासूस एलिस हुआंग (Alice Huang) से संबंधों की खबरों के बीच उन्होंने अपनी पत्नी के प्रति बेवफाई स्वीकार की है। लेकिन इस मामले में एक नया खुलासा हुआ है। अमेरिका की एक शॉर्ट सेलिंग फर्म ने करीब छह महीने पहले ही जेनसन और एलिस की नजदीकियों पर सवाल उठाए थे।

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छह महीने पहले किसने उठाए थे सवाल?

अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग फर्म Culper Research ने मई 2026 में 'NVIDIA The China Problem' नाम से एक रिपोर्ट जारी की थी।

इस रिपोर्ट में फर्म ने जेनसन हुआंग और एलिस हुआंग के रिश्ते को जरूरत से ज्यादा करीबी बताया था। हालांकि, उस समय रिपोर्ट में न तो अफेयर का दावा किया गया था और न ही जासूसी का कोई सबूत पेश किया गया था।

Culper Research ने Nvidia के शेयरों में गिरावट पर दांव लगाने की योजना भी बताई थी। शॉर्ट सेलिंग में निवेशक शेयर की कीमत गिरने पर मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं।

दो मुलाकातों से कैसे बढ़ा शक?

Culper Research ने अपनी रिपोर्ट में जेनसन और एलिस के सार्वजनिक तौर पर साथ दिखने की दो घटनाओं का जिक्र किया था।

पहली बार दोनों जून 2024 में ताइपे में Computex कार्यक्रम के आसपास साथ नजर आए थे। दूसरी बार मई 2025 में ताइवान के एक रेस्तरां में उन्हें हांगकांग के एक अधिकारी के साथ देखा गया था।

फर्म ने दावा किया कि दूसरी मुलाकात के दौरान एलिस सार्वजनिक तौर पर जेनसन के साथ दिखाई देने से बच रही थीं। हालांकि, रिपोर्ट में दोनों के बीच अफेयर का कोई ठोस सबूत नहीं दिया गया था।

बाद में Financial Times ने एक खुफिया जानकारी पर आधारित मेमो के हवाले से दोनों के रोमांटिक संबंधों की खबर दी। रिपोर्ट के मुताबिक, एलिस पर जेनसन को अमेरिकी चिप एक्सपोर्ट प्रतिबंधों में ढील की वकालत करने के लिए प्रभावित करने का आरोप था।

सिंगापुर की कंपनी के अरबों डॉलर के लेनदेन पर सवाल

एलिस सिंगापुर की डेटा सेंटर कंपनी Megaspeed में अधिकारी रह चुकी हैं। यह कंपनी Nvidia चिप से जुड़े कंप्यूटिंग संसाधन खरीदकर ग्राहकों को सेवाएं देती है।

Culper Research के मुताबिक, Megaspeed की बैलेंस शीट 2023 के आखिर में करीब 3.3 करोड़ डॉलर से बढ़कर एक साल बाद लगभग 3 अरब डॉलर हो गई थी।

रिपोर्ट में करीब 2.9 अरब डॉलर के रिफंड किए जा सकने वाले डिपॉजिट का भी जिक्र था, जिनका स्रोत स्पष्ट नहीं था।

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फर्म ने आशंका जताई कि Alibaba से जुड़ी कंपनियों के जरिए Nvidia सर्वर खरीदने के लिए फंड पहुंचा हो सकता है। हालांकि, रिपोर्ट में इस तरह के सीधे लेनदेन का सबूत नहीं दिया गया था।

चीन तक Nvidia चिप पहुंचने का भी आरोप

Culper Research ने आरोप लगाया कि अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद दक्षिण-पूर्व एशिया की कंपनियों के जरिए चीन से Nvidia चिप की मांग बनी रही।

फर्म के मुताबिक, दिसंबर 2024 से जनवरी 2026 के बीच Megaspeed की सहयोगी कंपनी Speedmatrix ने करीब 4.6 अरब डॉलर के उत्पाद आयात किए।

रिपोर्ट में दावा किया गया कि Nvidia के वित्त वर्ष 2026 के कंप्यूटिंग रेवेन्यू का 20% से ज्यादा हिस्सा चीन की मांग से जुड़ा हो सकता है। हालांकि, ये शॉर्ट सेलर के आरोप और अनुमान हैं, स्वतंत्र रूप से साबित तथ्य नहीं।

जेनसन हुआंग ने मांगी माफी, अब आगे क्या?

विवाद सामने आने के बाद जेनसन हुआंग ने कर्मचारियों को भेजे मेमो में पत्नी के प्रति बेवफाई स्वीकार की और परिवार से माफी मांगी।

उन्होंने कहा कि उनके व्यवहार से पत्नी और बच्चों को दुख पहुंचा है और इसके लिए कोई बहाना नहीं हो सकता। हालांकि, उन्होंने एलिस का नाम नहीं लिया और जासूसी के आरोपों को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने जांच में पूरा सहयोग करने की बात कही है।

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Nvidia के बोर्ड का कहना है कि फिलहाल उसके पास यह मानने की कोई वजह नहीं है कि कंपनी की गोपनीय जानकारी या अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता हुआ है।

वहीं, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की तीन रिपब्लिकन समितियों के अध्यक्षों ने 18 नवंबर को जेनसन हुआंग से बंद कमरे में जानकारी लेने का अनुरोध किया है। चीन ने जासूसी के आरोपों को खारिज किया है, जबकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हुआंग का समर्थन किया है।