Mutual Fund में ज्यादा स्कीमें बन सकती हैं परेशानी! 10 फंड से बेहतर सिर्फ 3 कैसे? एक्सपर्ट ने समझाया

म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने वाले कई निवेशकों को लगता है कि जितनी ज्यादा स्कीमों में निवेश करेंगे, उनका पैसा उतना ही सुरक्षित रहेगा। इसी सोच के चलते कुछ लोग अपने पोर्टफोलियो में 10 से 15 म्यूचुअल फंड जोड़ लेते हैं। लेकिन क्या ज्यादा फंड रखने से सच में जोखिम कम होता है? एक्सपर्ट का कहना है कि कई बार कम स्कीमों से भी बेहतर तरीके से निवेश संभाला जा सकता है। आइए समझते हैं इसकी वजह।

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ज्यादा म्यूचुअल फंड रखने में क्या है दिक्कत?

DDSW Services Pvt. Ltd के डायरेक्टर दीपक धाबलिया के मुताबिक, निवेशक अक्सर एक या दो म्यूचुअल फंड से शुरुआत करते हैं। इसके बाद अच्छे रिटर्न, नई स्कीमों यानी NFO या किसी की सलाह के आधार पर नए फंड जोड़ते जाते हैं।

धीरे-धीरे उनके पोर्टफोलियो में 8, 10 या 15 स्कीमें हो जाती हैं। धाबलिया का कहना है कि ग्राहकों के साथ 30 साल से ज्यादा काम करने के दौरान उन्होंने ऐसा कई बार देखा है।

अलग-अलग फंड में भी एक जैसी कंपनियां

ज्यादा म्यूचुअल फंड रखने की सबसे बड़ी परेशानी पोर्टफोलियो ओवरलैप है। इसका मतलब है कि अलग-अलग फंड आपका पैसा एक ही कंपनी के शेयरों में लगा सकते हैं।

उदाहरण के लिए, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, इंडेक्स और लार्ज एंड मिड कैप फंड में कई बड़ी कंपनियां एक जैसी हो सकती हैं। ऐसे में फंड की संख्या बढ़ने के बावजूद निवेश का जोखिम जरूरी नहीं कि कम हो।

प्रतीकात्मक तस्वीर

क्या सिर्फ 3 म्यूचुअल फंड काफी हैं?

दीपक धाबलिया के मुताबिक, जिन निवेशकों का लक्ष्य सात साल या उससे ज्यादा समय बाद पूरा होना है, उनके लिए सोच-समझकर चुने गए तीन इक्विटी म्यूचुअल फंड भी काफी हो सकते हैं।

हालांकि, यह हर निवेशक के लिए जरूरी नहीं है। कितने फंड रखने चाहिए, यह निवेश के लक्ष्य, समय, जोखिम उठाने की क्षमता और पैसे के बंटवारे पर निर्भर करता है।

ज्यादा फंड से रिटर्न पर क्या असर?

अगर पोर्टफोलियो में 10 से 12 फंड हैं, तो उनके प्रदर्शन पर नजर रखना और जरूरत के हिसाब से निवेश में बदलाव करना मुश्किल हो सकता है।

कई निवेशक कम रिटर्न देने वाले फंड को छोड़कर हाल में अच्छा प्रदर्शन करने वाले फंड में पैसा लगाने लगते हैं। इससे लंबी अवधि की निवेश रणनीति प्रभावित हो सकती है।

निवेशकों को क्या करना चाहिए?

दीपक धाबलिया के मुताबिक, बेहतर निवेश के लिए नियमित पैसा लगाना, सही जगह निवेश बांटना, समय-समय पर समीक्षा करना और धैर्य रखना जरूरी है।

निवेशकों को देखना चाहिए कि उनके मौजूदा फंड में एक जैसी कंपनियां तो नहीं हैं और हर स्कीम उनके किसी वित्तीय लक्ष्य को पूरा करती है या नहीं।

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हालांकि, फंड कम करने से पहले एग्जिट लोड, टैक्स और अपनी जरूरतों को ध्यान में रखना चाहिए। एक्सपर्ट के मुताबिक, ज्यादा स्कीमें जोड़ने के बजाय सही स्कीमें चुनना ज्यादा महत्वपूर्ण है।