अक्टूबर में गाड़ियों की बिक्री 24% गिरी! डीलरों के पास बढ़ा स्टॉक, क्या अब सस्ती मिलेंगी कारें?

भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर में त्योहारी सीजन के बीच बिक्री के आंकड़ों ने नई चिंता बढ़ा दी है। अक्टूबर 2026 में गाड़ियों की रिटेल बिक्री पिछले साल के मुकाबले करीब 24% घट गई। वहीं, कार डीलरों के पास बिना बिकी गाड़ियों का स्टॉक भी बढ़ा हुआ है। हालांकि, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। ऐसे में सवाल है कि क्या आने वाले दिनों में ग्राहकों को कार खरीदने पर ज्यादा डिस्काउंट मिल सकता है?

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अक्टूबर में कितनी गाड़ियां बिकीं?

फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशंस (FADA) के मुताबिक, अक्टूबर 2026 में कुल 31,72,466 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हुआ। यह अक्टूबर 2025 के मुकाबले 23.8% कम है।

हालांकि, सितंबर के मुकाबले बिक्री 25.05% बढ़ी है। कुल रिटेल बिक्री के लिहाज से यह अब तक का दूसरा सबसे अच्छा अक्टूबर रहा।

सालाना गिरावट की एक बड़ी वजह त्योहारों की तारीखों में बदलाव है। 2025 में नवरात्रि और दिवाली दोनों अक्टूबर में थे, जबकि 2026 में धनतेरस और दिवाली की खरीदारी नवंबर में चली गई।

कार और टू-व्हीलर की बिक्री में बड़ी गिरावट

अक्टूबर में टू-व्हीलर की रिटेल बिक्री 28.35% घटकर 23,21,419 यूनिट रह गई। वहीं, पैसेंजर व्हीकल यानी कारों की बिक्री 14.23% गिरकर 5,07,768 यूनिट रही।

FADA के मुताबिक, अक्टूबर में कार डीलरों के पास करीब 43 से 45 दिनों का स्टॉक मौजूद था। यह एसोसिएशन के सुझाए गए 21 दिनों के स्तर से काफी ज्यादा है।

ज्यादा स्टॉक होने से डीलरों पर आर्थिक दबाव बढ़ सकता है। ऐसे में कंपनियां और डीलर बिना बिकी गाड़ियों को निकालने के लिए अतिरिक्त डिस्काउंट या ऑफर दे सकते हैं।

महंगे लोन और ग्रामीण मांग से भी चिंता

FADA के सर्वे में करीब 31% डीलरों ने बताया कि बढ़ती फाइनेंसिंग लागत और लोन की किस्तों का उनके कारोबार पर मध्यम या गंभीर असर पड़ा है।

कुछ ग्रामीण इलाकों में कमजोर बारिश के कारण खरीदारी प्रभावित हुई है, खासकर टू-व्हीलर सेगमेंट में।

हालांकि, सभी सेगमेंट में गिरावट नहीं आई। कमर्शियल व्हीकल की बिक्री 2.29% बढ़कर 1,15,140 यूनिट, थ्री-व्हीलर की बिक्री 3.97% बढ़कर 1,41,420 यूनिट और ट्रैक्टर की बिक्री 3.10% बढ़कर 79,285 यूनिट रही। तीनों ने अक्टूबर का अपना रिकॉर्ड बनाया।

इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री ने बनाया रिकॉर्ड

इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) सेगमेंट में मजबूत तेजी रही। अक्टूबर में करीब 3.55 लाख इलेक्ट्रिक गाड़ियां बिकीं, जो पिछले साल से 44.88% ज्यादा हैं।

कुल वाहन बिक्री में EV की हिस्सेदारी करीब 11.5% रही, जबकि एक साल पहले यह लगभग 6% थी। इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर, पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल ने अक्टूबर में रिकॉर्ड रिटेल बिक्री दर्ज की।

क्या कार खरीदने वालों को मिलेगा फायदा?

अब ऑटो इंडस्ट्री की नजर नवंबर की बिक्री पर है। इससे पता चलेगा कि अक्टूबर की गिरावट सिर्फ त्योहारों की तारीख बदलने की वजह से थी या मांग वास्तव में कमजोर है।

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अगर दिसंबर तक कारों का स्टॉक ज्यादा बना रहता है, तो कंपनियां और डीलर अतिरिक्त ऑफर दे सकते हैं। हालांकि, डिस्काउंट कितना मिलेगा, यह कार के मॉडल, कंपनी और डीलरशिप के स्टॉक पर निर्भर करेगा।

ध्यान रहे कि FADA के आंकड़े ग्राहकों के नाम पर रजिस्टर्ड गाड़ियों की बिक्री दिखाते हैं, न कि कंपनियों की तरफ से डीलरों को भेजी गई गाड़ियों की संख्या।