भारत में Apple Pay का बड़ा प्लान! Axis Bank के बाद HSBC की एंट्री की तैयारी, कई बैंक रेस में

भारत में Apple Pay की सर्विस का दायरा जल्द बढ़ सकता है। सितंबर में Axis Bank के साथ शुरुआत करने के बाद अब एप्पल दूसरे बैंकों के साथ भी साझेदारी करने की तैयारी में है। रिपोर्ट के मुताबिक, HSBC India इस पेमेंट प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए बातचीत कर रहा है। इसके अलावा देश के कई बड़े बैंक भी Apple Pay के साथ जुड़ने की संभावनाएं तलाश रहे हैं। हालांकि, ट्रांजैक्शन फीस को लेकर चल रही बातचीत के कारण इस प्रक्रिया में देरी हो सकती है।

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Axis Bank के बाद HSBC की हो सकती है एंट्री

Business Standard की रिपोर्ट के मुताबिक, HSBC India वित्त वर्ष 2026-27 के अंत तक Apple Pay से जुड़ सकता है। अगर यह साझेदारी होती है, तो HSBC भारत में Apple Pay का दूसरा बैंकिंग पार्टनर बन जाएगा।

इससे HSBC के क्रेडिट कार्ड ग्राहकों को Apple के डिवाइस के जरिए कॉन्टैक्टलेस पेमेंट करने का एक और विकल्प मिल सकता है।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के आंकड़ों के मुताबिक, सितंबर 2026 तक HSBC India के 10.2 लाख क्रेडिट कार्ड चलन में थे।

पिछले महीने ही मिल गया था बड़ा संकेत

अक्टूबर में HSBC के मोबाइल बैंकिंग ऐप की App Store लिस्टिंग में Apple Wallet सपोर्ट का जिक्र सामने आया था। इसके बाद से ही बैंक के Apple Pay से जुड़ने की चर्चा शुरू हो गई थी।

हालांकि, उस समय यह साफ नहीं था कि HSBC के कार्ड Apple Wallet में जोड़े जा सकते हैं या नहीं। लॉन्च की तारीख को लेकर भी कोई पुष्टि नहीं हुई थी। अब नई रिपोर्ट में दोनों कंपनियों के बीच बातचीत की जानकारी सामने आई है।

Kotak Mahindra Bank भी कर रहा तैयारी

HSBC के अलावा दूसरे बड़े बैंक भी Apple Pay से जुड़ने पर विचार कर रहे हैं।

Kotak Mahindra Bank के सीईओ अशोक वासवानी ने दूसरी तिमाही के नतीजों के दौरान कहा था कि बैंक भविष्य में Apple Pay से जुड़ेगा। हालांकि, इसका फैसला ग्राहकों की मांग पर निर्भर करेगा। उन्होंने संकेत दिया था कि अगले कुछ तिमाहियों में यह संभव हो सकता है।

ट्रांजैक्शन फीस पर क्यों अटकी बातचीत?

Apple Pay के विस्तार में सबसे बड़ा मुद्दा ट्रांजैक्शन से होने वाली कमाई का बंटवारा है।

रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया के ज्यादातर बाजारों में एप्पल हर क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन पर करीब 15 बेसिस पॉइंट की फीस लेता है। हालांकि, अलग-अलग बाजारों में यह दर बदल सकती है।

दरअसल, कार्ड से पेमेंट होने पर व्यापारी का बैंक कार्ड जारी करने वाले बैंक को इंटरचेंज फीस देता है। Apple इसी कमाई में अपना हिस्सा चाहता है। यह ग्राहकों पर सीधे लगने वाला अतिरिक्त शुल्क नहीं है।

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कैसे काम करता है Apple Pay?

Apple Pay के जरिए ग्राहक अपने योग्य क्रेडिट या डेबिट कार्ड Apple Wallet में जोड़ सकते हैं। इसके बाद सपोर्टेड पेमेंट मशीन पर एप्पल डिवाइस टैप करके कॉन्टैक्टलेस पेमेंट किया जा सकता है।

फिलहाल Apple Pay दुनिया के 90 से ज्यादा बाजारों में उपलब्ध है। कंपनी के दुनियाभर में 11,000 से ज्यादा बैंक और नेटवर्क पार्टनर हैं। भारत में नए बैंकों के जुड़ने से इस सर्विस की पहुंच और बढ़ सकती है।