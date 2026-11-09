AI का खतरनाक चेहरा! दवाएं खोजने वाली तकनीक से बन सकते हैं जैविक हथियार, Tencent के वैज्ञानिक ने किया आगाह

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) नई दवाओं की खोज को तेज कर सकता है और छोटे रिसर्च संस्थानों के लिए जटिल वैज्ञानिक समस्याएं सुलझाना आसान बना सकता है। लेकिन यही तकनीक गलत हाथों में गंभीर खतरा भी बन सकती है। चीन की टेक कंपनी Tencent के चीफ AI साइंटिस्ट विन्स याओ शुन्यू (Vinces Yao Shunyu) ने चेतावनी दी है कि शक्तिशाली AI मॉडल का इस्तेमाल भविष्य में जैविक हथियार बनाने के लिए भी हो सकता है।

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पूर्व OpenAI रिसर्चर याओ ने शनिवार को हांगकांग में एक साइंस सिम्पोजियम में कहा कि AI की साइबर और जैविक क्षमताएं जल्द ऐसे स्तर पर पहुंच सकती हैं, जहां इनसे वास्तविक नुकसान पहुंचाना संभव होगा।

नई दवाओं की खोज में मदद, फिर खतरा कहां?

AI अब सिर्फ चैटबॉट और कोडिंग तक सीमित नहीं है। वैज्ञानिक इसका इस्तेमाल प्रोटीन की संरचना समझने, जैविक प्रक्रियाओं का अध्ययन करने और दवाओं की खोज में कर रहे हैं।

इससे छोटे रिसर्च संस्थान भी सीमित संसाधनों के साथ जटिल समस्याओं पर काम कर सकते हैं। हालांकि, यही क्षमताएं गलत इरादे वाले लोगों को खतरनाक जैविक एजेंटों से जुड़े शोध में मदद कर सकती हैं।

Open Weight AI मॉडल क्यों बढ़ा रहे चिंता?

ओपन-वेट AI मॉडल को डाउनलोड करके उनमें बदलाव किया जा सकता है। इससे वैज्ञानिकों और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों को स्वतंत्र रूप से रिसर्च करने में मदद मिलती है।

लेकिन इसी सुविधा का दुरुपयोग भी संभव है। याओ के मुताबिक, जैविक AI को नियंत्रित करना साइबर सुरक्षा से ज्यादा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इसके अच्छे और नुकसानदेह इस्तेमाल के बीच अंतर करना आसान नहीं है।

Tencent की AI साइंस लैब की तैयारी

Tencent ऐसी स्वायत्त वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं विकसित करना चाहता है, जहां AI जटिल प्रयोग शुरुआत से अंत तक कर सके। इनमें प्रोटीन फोल्डिंग से जुड़े प्रयोग भी शामिल हैं।

कंपनी के नए AI मॉडल Hy4 से हैकिंग संबंधी क्षमताएं हटाई गई हैं, जबकि साइबर सुरक्षा की रक्षात्मक सुविधाएं बरकरार रखी गई हैं।

Tencent का दावा है कि मॉडल की जैविक क्षमताएं फिलहाल उसके निर्धारित उच्च जोखिम वाले स्तर से नीचे हैं। कंपनी मॉडल वेट्स के साथ सुरक्षा मूल्यांकन वाला सिस्टम कार्ड भी जारी करेगी।

AI को खुला रखना कितना सुरक्षित?

याओ के मुताबिक, पूरी तरह खुले या बंद AI मॉडल आदर्श समाधान नहीं हैं। उन्होंने बताया कि कथित तौर पर Hugging Face ने साइबर हमले से बचाव के लिए चीनी ओपन मॉडल का इस्तेमाल किया था, जब बंद अमेरिकी मॉडल ने सहायता देने से इनकार कर दिया था।

उनका मानना है कि खुले और बंद AI सिस्टम का संतुलन बेहतर विकल्प हो सकता है। असली चुनौती वैज्ञानिक प्रगति को बढ़ावा देते हुए AI के खतरनाक इस्तेमाल को रोकना है।