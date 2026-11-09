राशन कार्ड नहीं है तो इन सरकारी योजनाओं में आ सकती है दिक्कत! ऐसे करें आवेदन

राशन कार्ड सिर्फ मुफ्त या सस्ता अनाज लेने के काम नहीं आता, बल्कि कई सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में भी अहम भूमिका निभाता है। यह परिवार की पहचान और उसके सदस्यों की जानकारी देने वाला जरूरी दस्तावेज है। खासकर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और आयुष्मान भारत योजना में राशन कार्ड काम आ सकता है। हालांकि, हर योजना में इसे अनिवार्य नहीं किया गया है। कई जगह दूसरे सरकारी दस्तावेज भी स्वीकार किए जाते हैं।

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राशन कार्ड किन योजनाओं में आता है काम?

राशन कार्ड के जरिए पात्र परिवारों को सरकारी राशन की दुकानों से मुफ्त या कम कीमत पर अनाज मिलता है। इसके अलावा सरकारी योजनाओं में परिवार के सदस्यों की पहचान और संख्या की पुष्टि के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में क्या है नियम?

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत पात्र गरीब परिवारों की 18 साल या उससे अधिक उम्र की महिलाओं को बिना सिक्योरिटी डिपॉजिट के LPG कनेक्शन मिलता है। इसके लिए परिवार में पहले से किसी सदस्य के नाम पर LPG कनेक्शन नहीं होना चाहिए।

आवेदन के दौरान राशन कार्ड या परिवार की जानकारी वाला दूसरा मान्य सरकारी दस्तावेज देना होता है। इसके अलावा महिला का आधार कार्ड, वयस्क सदस्यों के आधार कार्ड, बैंक खाते की जानकारी, KYC फॉर्म और जरूरी डिक्लेरेशन देना होता है। पात्र लाभार्थियों को पहला गैस सिलेंडर रिफिल और चूल्हा भी मुफ्त मिलता है।

आयुष्मान भारत योजना में राशन कार्ड जरूरी है?

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पात्र परिवारों को सालाना 5 लाख रुपये तक कैशलेस इलाज की सुविधा मिलती है।

इस योजना में राशन कार्ड हर लाभार्थी के लिए अनिवार्य नहीं है। पहचान के लिए आधार या दूसरा मान्य पहचान पत्र और परिवार की जानकारी के लिए राशन कार्ड या दूसरा सरकारी दस्तावेज इस्तेमाल किया जा सकता है।

वहीं, 70 साल या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान वय वंदना कार्ड की सुविधा है। इसमें आधार आधारित e-KYC जरूरी है।

प्रतीकात्मक तस्वीर

राशन कार्ड नहीं है तो कैसे बनवाएं?

अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है, तो अपने राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन कर सकते हैं।

सबसे पहले वेबसाइट पर जाकर New Ration Card Apply का विकल्प चुनें। इसके बाद मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करें। आवेदन फॉर्म में परिवार के मुखिया और सभी सदस्यों की जानकारी भरें। जरूरी दस्तावेज अपलोड करके फॉर्म सबमिट कर दें।

आवेदन के बाद मिलने वाला रेफरेंस नंबर सुरक्षित रखें। इसी नंबर से वेबसाइट पर आवेदन का स्टेटस चेक किया जा सकता है।

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किन लोगों को मिल सकता है राशन कार्ड?

राशन कार्ड की पात्रता राज्य सरकार के नियमों के मुताबिक तय होती है। इसमें परिवार की आमदनी, रोजगार और आर्थिक स्थिति देखी जाती है।

कम आय वाले परिवारों, दिहाड़ी मजदूरों, भूमिहीन कृषि मजदूरों, छोटे किसानों, जरूरतमंद महिलाओं और कमजोर वर्गों को प्राथमिकता मिल सकती है। हालांकि, सिर्फ इन श्रेणियों में आने से राशन कार्ड मिलने की गारंटी नहीं होती। आवेदन से पहले अपने राज्य की पात्रता शर्तें जरूर जांच लें।