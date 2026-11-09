रात में AQI 1300 के पार, सुबह अचानक 412! दिल्ली में प्रदूषण इतना कैसे घटा, क्या अब साफ हो गई हवा?

दिवाली के बाद दिल्ली में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। 9 नवंबर की रात के शुरुआती घंटों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 1,331 तक पहुंच गया, लेकिन सुबह होते-होते इसमें बड़ी गिरावट दर्ज की गई। देर सुबह तक AQI करीब 412 पर आ गया। आखिर कुछ ही घंटों में प्रदूषण इतना कैसे घट गया और क्या दिल्ली की हवा अब सुरक्षित है?

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AQI.in के आंकड़ों के मुताबिक, 8 नवंबर की शाम से दिल्ली में प्रदूषण तेजी से बढ़ने लगा था। सूर्यास्त के बाद AQI लगातार चढ़ता गया और रात में 1,000 का स्तर पार कर गया। कई घंटों तक प्रदूषण बेहद ऊंचे स्तर पर बना रहा।

रात में 1300 के पार पहुंचा AQI, सुबह कैसे घटा?

दिल्ली में प्रदूषण के इस बड़े उतार-चढ़ाव के पीछे मौसम की परिस्थितियां अहम हैं।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, पिछले 24 घंटों में दिल्ली में दक्षिण-पश्चिम दिशा से हवाएं चलीं, जिनकी रफ्तार 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा तक रही।

Photo: AQI.in

तेज हवाएं प्रदूषक कणों को फैलाने में मदद करती हैं। इससे किसी जगह पर प्रदूषण की मात्रा कम हो सकती है और AQI नीचे आ सकता है।

वहीं, जब हवाएं कमजोर होती हैं, तो गाड़ियों, उद्योगों और निर्माण गतिविधियों से निकलने वाले प्रदूषक जमीन के आसपास जमा होने लगते हैं।

रात में क्यों बढ़ जाता है प्रदूषण?

रात के समय वातावरण की निचली परतों में हवा का मिश्रण कमजोर हो जाता है। स्थिर वातावरण के कारण प्रदूषक कण जमीन के करीब फंस सकते हैं।

इससे उत्सर्जन में बड़ा बदलाव नहीं होने के बावजूद AQI अचानक बढ़ सकता है। सुबह हवा की रफ्तार और वातावरण में मिश्रण बढ़ने पर प्रदूषण फैलने लगता है, जिससे AQI में गिरावट आ सकती है।

Photo: AQI.in

राजस्थान के ऊपर बने मौसमी सिस्टम पर नजर

IMD के मुताबिक, उत्तर-पश्चिम राजस्थान और आसपास के इलाकों में समुद्र तल से करीब 0.9 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है।

इसके अलावा 10 नवंबर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर-पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। इससे उत्तर भारत में हवाओं और मौसम की परिस्थितियों में बदलाव संभव है।

हालांकि, दिल्ली के प्रदूषण पर इसका वास्तविक असर आगे के मौसम पर निर्भर करेगा।

AQI 412 पर आया, लेकिन खतरा बरकरार

AQI में 1,331 से 412 तक की गिरावट राहत जरूर है, लेकिन इसे साफ हवा की वापसी नहीं माना जा सकता।

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CPCB के पैमाने पर 401 से 500 तक का AQI 'गंभीर' श्रेणी में आता है। इस स्तर पर PM2.5 जैसे छोटे प्रदूषक कण फेफड़ों और दिल की सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

ध्यान रहे कि AQI.in और CPCB के आंकड़ों की गणना और रिपोर्टिंग के तरीके अलग हो सकते हैं।

फिलहाल दिल्ली की हवा खतरनाक बनी हुई है। अगर हवाएं फिर कमजोर पड़ीं, तो प्रदूषण दोबारा बढ़ सकता है।