Tata Steel, Voltas या Tata Chemicals? Q2 नतीजों के बाद किस टाटा स्टॉक पर लगाएं दांव

टाटा ग्रुप की तीन बड़ी कंपनियों Tata Steel, Tata Chemicals और Voltas के सितंबर तिमाही नतीजों के बाद ब्रोकरेज फर्मों ने अपनी नई रेटिंग और टारगेट जारी किए हैं। इनमें सबसे ज्यादा पॉजिटिव नजरिया Tata Steel को लेकर दिखाई दे रहा है। वहीं Tata Chemicals पर ज्यादातर ब्रोकरेज सतर्क हैं, जबकि Voltas को लेकर राय मिली-जुली है।

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Tata Steel पर नतीजों के बाद आई 19 सिफारिशों में ज्यादातर 'Buy' की हैं। केवल एक ब्रोकरेज ने 'Sell', दो ने 'Reduce' और एक ने 'Neutral' रेटिंग दी है। हालांकि तीनों शेयरों के टारगेट में बड़ा अंतर है।

Tata Steel: ब्रोकरेज को क्यों दिख रही मजबूती?

Tata Steel पर Jefferies ने 'Buy' रेटिंग बरकरार रखते हुए 240 रुपये का टारगेट दिया है। ब्रोकरेज ने वित्त वर्ष 2027 से 2029 के लिए कंपनी की कमाई का अनुमान 2 से 5 फीसदी बढ़ाया है।

सितंबर तिमाही में कंपनी का EBITDA पिछली तिमाही के मुकाबले 14 फीसदी बढ़ा, जो Jefferies के अनुमान से 4 फीसदी ज्यादा रहा।

Emkay Global ने भी 'Buy' रेटिंग के साथ 210 रुपये का टारगेट बरकरार रखा है। उसका मानना है कि भारत में बेहतर बिक्री और लागत में सुधार से कंपनी को फायदा मिलेगा। हालांकि ब्रिटेन में बढ़ते घाटे और यूरोप के कारोबार की चुनौतियां चिंता बनी हुई हैं।

Tata Steel पर सबसे ऊंचा 12 महीने का टारगेट IIFL का 250 रुपये और सबसे कम Dolat Capital का 170 रुपये है।

Tata Chemicals: क्यों सतर्क हैं ब्रोकरेज?

Tata Chemicals के सितंबर तिमाही नतीजे कमजोर रहे। कंपनी का कंसोलिडेटेड EBITDA सालाना आधार पर 29 फीसदी गिर गया। हालांकि भारत में स्टैंडअलोन कारोबार का EBITDA 22 फीसदी बढ़ा।

MOFSL के मुताबिक, भारत में सोलर ग्लास और इंफ्रास्ट्रक्चर से मांग मजबूत है, लेकिन आयात और घरेलू सप्लाई बढ़ने से कीमतों पर दबाव बना हुआ है।

विदेशी कारोबार को सोडा ऐश की अतिरिक्त सप्लाई, चीन से निर्यात और बढ़ती लागत से नुकसान हो रहा है।

MOFSL ने शेयर पर 'Neutral' रेटिंग के साथ 600 रुपये का टारगेट दिया है। वहीं Axis Capital ने सबसे ऊंचा 880 रुपये का टारगेट और 'Buy' रेटिंग दी है। Morgan Stanley का टारगेट सबसे कम 529 रुपये है।

Voltas: बिक्री बढ़ी, फिर भी मुनाफे पर दबाव क्यों?

Voltas के दूसरी तिमाही के नतीजों में लागत बढ़ने का असर दिखा। कंपनी का EBITDA बाजार के अनुमानों से 58 फीसदी कम रहा।

हालांकि रूम एयर कंडीशनर (RAC) की बिक्री मात्रा सालाना आधार पर 32 फीसदी बढ़ी, लेकिन कच्चे माल की ऊंची कीमतों से इस कारोबार में ऑपरेटिंग घाटा हुआ।

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Nuvama के मुताबिक, Voltas की बाजार हिस्सेदारी बढ़कर 17.4 फीसदी पहुंच गई है। इसके बावजूद मार्जिन पर दबाव को देखते हुए ब्रोकरेज ने FY27 और FY28 के EPS अनुमान क्रमशः 4 और 6 फीसदी घटाए हैं।

Nuvama ने 'Hold' रेटिंग के साथ 1,250 रुपये का टारगेट दिया है। Voltas पर सबसे ऊंचा टारगेट Citi का 1,450 रुपये और सबसे कम MOFSL का 1,000 रुपये है।