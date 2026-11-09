दिवाली के बाद दिल्ली की हवा हुई जहरीली! AQI 368 पर पहुंचा, कई इलाकों में गंभीर स्थिति

दिवाली के जश्न के बाद देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति और चिंताजनक हो गई है। रविवार रात पटाखे जलाए जाने के बाद दिल्ली के कई इलाकों में धुएं और धुंध की मोटी परत छा गई। सोमवार, 9 नवंबर की सुबह 7 बजे दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 368 दर्ज किया गया, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में आता है। हालांकि, यह रविवार सुबह इसी समय के मुकाबले 15 अंक कम था।

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दिल्ली के कुल 71 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशनों में से 54 से आंकड़े मिले। इनमें 52 स्टेशनों पर PM2.5 प्रदूषण का प्रमुख कारण रहा।

पाबंदियों के बावजूद जमकर जलाए गए पटाखे

दिल्ली में पटाखे जलाने पर लगी पाबंदियों के बावजूद रविवार शाम कई इलाकों में जमकर आतिशबाजी हुई। पीतमपुरा, बुराड़ी, मयूर विहार और लुटियंस दिल्ली में देर तक पटाखे जलाए जाने की खबरें सामने आईं।

इसका असर सड़कों और रिहायशी इलाकों में दिखाई दिया। चारों तरफ धुआं फैलने से विजिबिलिटी कम हो गई। कई लोगों ने पटाखों की तेज गंध और सांस लेने में परेशानी की शिकायत भी की।

सुप्रीम कोर्ट ने 7 और 8 नवंबर को केवल ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी थी। इसके लिए सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे तक का समय तय किया गया था। दिल्ली सरकार ने भी लोगों से इन नियमों का पालन करने की अपील की थी।

सोनिया विहार में AQI 463, कई इलाकों में गंभीर प्रदूषण

रविवार रात 10 बजे दिल्ली का औसत AQI 371 दर्ज किया गया। उस समय आंकड़े देने वाले 59 मॉनिटरिंग स्टेशनों में से 20 पर हवा 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच गई थी। वहीं, 33 स्टेशनों पर हवा 'बहुत खराब' और छह पर 'खराब' श्रेणी में थी।

सबसे ज्यादा प्रदूषण सोनिया विहार में दर्ज किया गया, जहां AQI 463 पहुंच गया। इसके बाद जहांगीरपुरी में AQI 450 रहा। पंजाबी बाग, बुराड़ी, ओखला और रोहिणी में भी प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंच गया।

रविवार को दिल्ली का दैनिक औसत AQI 376 रहा, जबकि शनिवार को यह 369 था।

प्रतीकात्मक तस्वीर

आने वाले दिनों में और बिगड़ सकती है हवा

एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम के मुताबिक, 9 नवंबर से दिल्ली की हवा 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच सकती है और अगले कुछ दिनों तक स्थिति खराब बनी रह सकती है।

प्रदूषण बढ़ने के पीछे खराब मौसम, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, दिवाली की आतिशबाजी और पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने को प्रमुख वजह माना जा रहा है।

डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के अनुमान के मुताबिक, रविवार को दिल्ली के प्रदूषण में ट्रांसपोर्ट की हिस्सेदारी 19 फीसदी और पराली जलाने की 3.5 फीसदी रहने की संभावना थी। सोमवार को पराली की हिस्सेदारी 2.99 फीसदी रहने का अनुमान है।

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वहीं, हवा की धीमी रफ्तार और खराब वेंटिलेशन के कारण प्रदूषक कण वातावरण में बने रह सकते हैं, जिससे आने वाले दिनों में दिल्ली की हवा और खराब होने की आशंका है।