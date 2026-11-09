Nvidia CEO Jensen Huang ने कबूला अफेयर! चीनी महिला से संबंधों पर मांगी माफी, क्या जाएगी कुर्सी?

दुनिया की प्रमुख AI चिप निर्माता कंपनी Nvidia के CEO जेनसन हुआंग (Jensen Huang) एक बड़े विवाद में घिर गए हैं। हुआंग ने अपनी पत्नी लोरी हुआंग (Lori Huang) के प्रति बेवफाई की बात स्वीकार करते हुए परिवार से माफी मांगी है। यह मामला एक चीनी कारोबारी महिला एलिस हुआंग (Alice Huang) के साथ उनके कथित संबंधों और जासूसी के आरोपों से जुड़ा है। Nvidia ने पूरे मामले की स्वतंत्र जांच शुरू कर दी है।

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कर्मचारियों को ईमेल लिखकर मांगी माफी

Credits: (X/@AFpost)

63 वर्षीय जेनसन हुआंग ने कर्मचारियों को भेजे ईमेल में स्वीकार किया कि वह अपनी पत्नी के प्रति वफादार नहीं रहे। उन्होंने कहा कि उनके व्यवहार से परिवार को ठेस पहुंची और इसके लिए कोई बहाना नहीं हो सकता।

हुआंग ने कर्मचारियों, बोर्ड और शेयरधारकों का भरोसा दोबारा जीतने की प्रतिबद्धता भी जताई। उन्होंने जांच में पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया है।

कौन हैं एलिस हुआंग और क्या हैं आरोप?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, एलिस हुआंग एक चीनी कारोबारी महिला हैं, जिनका नाम हुआंग ले (Huang Le) भी बताया गया है। वह सिंगापुर की डेटा सेंटर कंपनी Megaspeed से जुड़ी रही हैं। समान सरनेम होने के बावजूद उनका जेनसन हुआंग से कोई पारिवारिक संबंध नहीं है।

अक्टूबर में न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया था कि अमेरिकी अधिकारियों ने एलिस के चीनी खुफिया एजेंसियों से संभावित संबंधों की जांच की थी। अमेरिकी खुफिया अधिकारियों को संदेह था कि वह बीजिंग के लिए जानकारी जुटा रही थीं। हालांकि, ये आरोप अभी साबित नहीं हुए हैं।

जून 2024 में ताइपे की एक पार्टी में एलिस और जेनसन की साथ बैठी तस्वीर भी सामने आई थी।

4.8 अरब डॉलर की चिप खरीद पर सवाल

Megaspeed ने दो वर्षों में Nvidia से 4.8 अरब डॉलर से अधिक की चिप खरीदी थीं। इससे अमेरिकी निर्यात प्रतिबंधों के बीच इन चिप्स के संभावित इस्तेमाल और चीन पहुंचने को लेकर सवाल उठे।

Nvidia का कहना है कि उसने Megaspeed के GPU इस्तेमाल की जांच की थी और चिप्स के अवैध रूप से चीन भेजे जाने के प्रमाण नहीं मिले।

कंपनी के बोर्ड ने स्वतंत्र निदेशकों की समिति और बाहरी कानूनी सलाहकारों की मदद से जांच शुरू की है। बोर्ड के मुताबिक, फिलहाल राष्ट्रीय सुरक्षा या Nvidia की गोपनीय जानकारी से समझौते का कोई कारण सामने नहीं आया है।

ट्रंप ने किया समर्थन, अमेरिकी सांसदों ने मांगा जवाब

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न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इन खुफिया आरोपों की जानकारी करीब एक साल पहले दी गई थी, लेकिन जेनसन को औपचारिक चेतावनी नहीं मिली।

ट्रंप ने हुआंग को अच्छा और सम्मानित व्यक्ति बताते हुए उनका समर्थन किया है। वहीं, चीन ने जासूसी के आरोपों को निराधार अटकलें बताया है।

तीन रिपब्लिकन सांसदों ब्रायन मास्ट, जॉन मूलेनार और रिक क्रॉफर्ड ने 4 नवंबर को पत्र लिखकर हुआंग से 18 नवंबर को बंद कमरे में ब्रीफिंग देने को कहा है।

Nvidia के शेयर और CEO की कुर्सी पर कितना खतरा?

Nvidia की अनुमानित मार्केट वैल्यू करीब 4.5 लाख करोड़ डॉलर नहीं, बल्कि 4.5 ट्रिलियन डॉलर बताई गई है। AI पर भारी निवेश की स्थिरता को लेकर चिंताओं के बीच कंपनी के शेयर पहले से दबाव में हैं।

Yorkville Ives & Co के डैन आइव्स के मुताबिक, बोर्ड जांच के नतीजों के आधार पर हुआंग के CEO पद पर बने रहने को लेकर भी जोखिम पैदा हो सकता है।

हालांकि, अभी जांच जारी है और जासूसी या संवेदनशील जानकारी लीक होने के आरोप साबित नहीं हुए हैं।