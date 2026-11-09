AQI 100 भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं! जहरीली हवा शरीर के किन अंगों को करती है प्रभावित

आंखों में जलन, गले में खराश और लगातार खांसी आना प्रदूषित हवा के शरीर पर असर के शुरुआती संकेत हो सकते हैं। दिवाली के बाद सोमवार, 9 नवंबर को दिल्ली की हवा और खराब हो गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मुताबिक, राजधानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 400 के पार यानी गंभीर श्रेणी में पहुंच गया।

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दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान AQI दिखाता एक व्यक्ति। (फोटो: AP)

लेकिन सवाल यह है कि AQI 100, 200, 300 या 500 होने पर हमारे शरीर में क्या बदलाव होते हैं? क्या प्रदूषण सिर्फ फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है या इसका असर खून, दिल और दूसरे अंगों पर भी पड़ता है?

पहले समझिए AQI की अलग-अलग श्रेणियां

भारत में CPCB ने AQI को छह श्रेणियों में बांटा है।

AQI के अलग-अलग स्तर और हवा की गुणवत्ता की जानकारी। (AI Generated Image)

AQI तब बढ़ता है, जब हवा में एक या अधिक प्रदूषकों की मात्रा बढ़ती है। भारत में अक्सर PM2.5 और PM10 जैसे महीन कण प्रदूषण बढ़ाने की बड़ी वजह होते हैं। हालांकि, दोनों की मात्रा हमेशा एक साथ नहीं बढ़ती। जिस प्रदूषक का संबंधित सब-इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है, वही कुल AQI तय करता है।

IIT कानपुर के प्रोफेसर सच्चिदानंद त्रिपाठी के मुताबिक, प्रदूषण बढ़ने पर सिर्फ कणों की मात्रा ही नहीं, उनकी रासायनिक बनावट भी बदल सकती है। ईंधन जलने से प्राथमिक ऑर्गेनिक एयरोसोल बढ़ सकते हैं, जबकि वातावरण में होने वाली रासायनिक प्रक्रियाओं से सेकेंडरी एयरोसोल बन सकते हैं।

इसलिए एक जैसे AQI वाले दो दिनों में प्रदूषण का मिश्रण और स्वास्थ्य पर असर अलग हो सकता है।

नई दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच धुंध से ढकी सड़क पर गुजरती गाड़ियां। (फोटो: Reuters)

TERI के सेंटर फॉर एयर क्वालिटी रिसर्च के डॉ. अरिंदम दत्ता के मुताबिक, प्रदूषण का कोई ऐसा सार्वभौमिक सुरक्षित स्तर तय नहीं है, जिसके नीचे स्वास्थ्य को बिल्कुल नुकसान न हो। खतरा AQI की किसी एक सीमा पर अचानक शुरू नहीं होता, बल्कि प्रदूषण के संपर्क में आने के साथ बढ़ता है।

AQI 100–200: नाक, गले और फेफड़ों पर शुरुआती असर

AQI 100 संतोषजनक श्रेणी की ऊपरी सीमा है। CPCB के मुताबिक, इस स्तर पर संवेदनशील लोगों को सांस लेने में हल्की परेशानी हो सकती है।

AQI 200 के आसपास फेफड़ों या दिल की बीमारी वाले लोगों, बच्चों और बुजुर्गों के लिए जोखिम बढ़ जाता है।

PM2.5 जैसे बेहद महीन कण सांस के जरिए फेफड़ों की गहराई तक पहुंच सकते हैं। ये उन छोटी वायु थैलियों तक पहुंचते हैं, जहां ऑक्सीजन खून में मिलती है।

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दिल्ली-NCR में बिगड़ती हवा के बीच घनी धुंध से गुजरते राहगीर। (फोटो: Reuters)

इन कणों से आंखों, नाक और गले में जलन हो सकती है। लंबे संपर्क से सांस की नलियों में सूजन और बलगम बढ़ सकता है।

अस्थमा या क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (COPD) के मरीजों की परेशानी बढ़ सकती है। स्वस्थ लोगों को भी शारीरिक गतिविधि के दौरान सांस फूलने या जलन की शिकायत हो सकती है।

बेंगलुरु के रामैया मेमोरियल अस्पताल में रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग के प्रमुख डॉ. प्रसन्न कुमार टी के मुताबिक, प्रदूषण का असर केवल फेफड़ों तक सीमित नहीं रहता।

AQI 200–300: खून की नसों और दिल पर बढ़ता दबाव

AQI 201 से 300 के बीच हवा खराब श्रेणी में आती है।

इस स्तर पर प्रदूषण के संपर्क से शरीर में सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ सकता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ऐसी स्थिति है, जिसमें नुकसान पहुंचाने वाले प्रतिक्रियाशील अणु शरीर की एंटीऑक्सीडेंट सुरक्षा पर भारी पड़ने लगते हैं और कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

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नई दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच धुंध से घिरे पार्क में व्यायाम करते लोग। (फोटो: Reuters)

इसका असर रक्त वाहिकाओं पर पड़ सकता है और दिल तथा रक्त संचार प्रणाली पर अतिरिक्त दबाव बढ़ सकता है।

अस्थमा, COPD और दिल की बीमारी वाले लोगों के लक्षण बिगड़ सकते हैं। स्वस्थ लोगों को खांसी, सीने में जकड़न और व्यायाम करने की क्षमता में कमी महसूस हो सकती है।

डॉ. कुमार के मुताबिक, महीन प्रदूषक कण रक्त वाहिकाओं में सूजन पैदा कर सकते हैं और विशेष रूप से संवेदनशील लोगों में हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी गंभीर समस्याओं का जोखिम बढ़ा सकते हैं।

AQI 300–400: लगातार संपर्क से सांस की बीमारियों का खतरा

AQI 301 से 400 के बीच हवा बहुत खराब श्रेणी में होती है। CPCB के मुताबिक, इस स्तर पर लंबे समय तक प्रदूषित हवा में रहने से सांस संबंधी बीमारियां हो सकती हैं।

बार-बार प्रदूषण के संपर्क में आने से पहले से मौजूद अस्थमा और दूसरी फेफड़ों की बीमारियों को नियंत्रित करना मुश्किल हो सकता है। दिल के मरीजों पर भी दबाव बढ़ सकता है।

राजधानी में बिगड़ती हवा के बीच छाई धुंध, मास्क पहनकर निकलते राहगीर। (फोटो: ANI)

इसका असर बच्चों और गर्भवती महिलाओं पर भी पड़ सकता है। डॉ. कुमार के मुताबिक, लंबे समय तक वायु प्रदूषण के संपर्क में रहने का संबंध बच्चों के फेफड़ों के विकास में रुकावट से पाया गया है।

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गर्भावस्था के दौरान प्रदूषण के संपर्क का संबंध समय से पहले बच्चे के जन्म और जन्म के समय कम वजन से भी देखा गया है।

AQI 400–500: स्वस्थ लोगों के लिए भी गंभीर खतरा

AQI 401 से 500 भारत के राष्ट्रीय AQI पैमाने की सबसे ऊंची यानी गंभीर श्रेणी है।

CPCB के मुताबिक, इस स्तर पर स्वस्थ लोगों में भी सांस संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। पहले से बीमार लोगों पर इसका गंभीर असर पड़ सकता है।

प्रोफेसर त्रिपाठी के मुताबिक, AQI 400–500 पर प्रदूषण स्वस्थ लोगों के लिए भी बड़ी स्वास्थ्य चिंता है। इससे सांस की नलियों में जलन, फेफड़ों की कार्यक्षमता में कमी और दिल पर दबाव बढ़ सकता है।

दिल्ली-NCR में बढ़े प्रदूषण के बीच डिजिटल बोर्ड पर दिखता AQI का ऊंचा स्तर। (फोटो: ITG)

इसके तत्काल लक्षणों में खांसी, गले में जलन, घरघराहट, सीने में जकड़न और सांस लेने में कठिनाई शामिल हैं।

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महीन कणों के संपर्क का संबंध हार्ट अटैक, दिल की धड़कन अनियमित होने और स्ट्रोक के बढ़ते जोखिम से भी है।

अगर गंभीर प्रदूषण कई दिनों तक बना रहे, तो सांस की नलियों में सूजन लंबे समय तक रह सकती है। अस्थमा और COPD बिगड़ सकते हैं तथा दिल से जुड़ी जटिलताओं और अस्पताल में आपातकालीन भर्ती का खतरा बढ़ सकता है।

बच्चे, बुजुर्ग और पहले से बीमार लोग ज्यादा संवेदनशील होते हैं। ट्रैफिक पुलिसकर्मी, निर्माण मजदूर और डिलीवरी राइडर्स जैसे बाहर लंबे समय तक काम करने वालों को भी अधिक जोखिम हो सकता है।

क्या AQI 100 होने पर हवा पूरी तरह सुरक्षित है?

विशेषज्ञों के मुताबिक, AQI का आंकड़ा स्वास्थ्य पर पड़ने वाले हर प्रभाव को नहीं बताता।

प्रोफेसर त्रिपाठी बताते हैं कि AQI 100 पर PM2.5 की मात्रा 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक हो सकती है। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की 24 घंटे की गाइडलाइन 15 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से चार गुना है।

घनी धुंध के कारण कम विजिबिलिटी के बीच गुजरते राहगीर। (फोटो: PTI)

इसका मतलब है कि संतोषजनक श्रेणी में भी स्वास्थ्य जोखिम पूरी तरह खत्म नहीं होता।

विशेषज्ञों के अनुसार, AQI की स्वास्थ्य चेतावनियों में दिल से जुड़े जोखिम, लंबे समय तक प्रदूषण के संपर्क, संवेदनशील लोगों और AQI 100 से नीचे के संभावित प्रभावों की जानकारी को और बेहतर तरीके से शामिल किया जा सकता है।

कितनी देर प्रदूषित हवा में रहते हैं, यह भी जरूरी

प्रदूषण का असर सिर्फ AQI के स्तर पर निर्भर नहीं करता, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करता है कि व्यक्ति कितनी देर तक उसके संपर्क में रहता है।

उदाहरण के लिए, AQI 400 पर कुछ घंटे रहने से तत्काल स्वास्थ्य प्रभाव हो सकते हैं। वहीं, AQI 250–300 पर कई दिनों तक रहने से कुल प्रदूषण संपर्क ज्यादा हो सकता है।

नई दिल्ली में शाम की धुंध के बीच मास्क पहनकर बाइक चलाता व्यक्ति। (फोटो: AP)

हालांकि, AQI को समय से सीधे गुणा करके शरीर में पहुंचे प्रदूषण की मात्रा नहीं निकाली जा सकती। शरीर में पहुंचने वाली प्रदूषित हवा की मात्रा प्रदूषकों की सांद्रता, संपर्क की अवधि और सांस लेने की रफ्तार पर निर्भर करती है।

बाहर दौड़ने या व्यायाम करने वाला व्यक्ति आराम कर रहे व्यक्ति की तुलना में ज्यादा प्रदूषित हवा अंदर ले सकता है, क्योंकि शारीरिक गतिविधि के दौरान सांस तेज चलती है।

प्रदूषण से बचने के लिए क्या करें?

गंभीर प्रदूषण के दौरान बाहर भारी व्यायाम या ज्यादा शारीरिक मेहनत से बचना चाहिए।

जरूरी काम से बाहर निकलते समय अच्छी फिटिंग वाला N95 या FFP2 मास्क प्रदूषक कणों के संपर्क को कम करने में मदद कर सकता है। घर के अंदर धूम्रपान, अगरबत्ती और धुआं पैदा करने वाली दूसरी गतिविधियों से भी बचना चाहिए।

सबसे जरूरी बात यह है कि AQI 199 अपने आप सुरक्षित नहीं हो जाता और 201 होते ही अचानक कोई नई बीमारी शुरू नहीं होती। प्रदूषण का प्रकार, उसकी रासायनिक बनावट, मात्रा, संपर्क की अवधि और व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति मिलकर जोखिम तय करते हैं।

AQI प्रदूषण से सावधान करने का एक महत्वपूर्ण पैमाना है, लेकिन यह शरीर पर पड़ने वाले पूरे स्वास्थ्य जोखिम की तस्वीर नहीं दिखाता।