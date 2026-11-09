SIP Investment: ₹10,000 की SIP चलाना हो रहा मुश्किल? बंद करने के बजाय अपनाएं ये तरीका

बढ़ती महंगाई, बच्चों की पढ़ाई का खर्च, EMI और घर की दूसरी जरूरतों के बीच हर महीने निवेश के लिए पैसे निकालना आसान नहीं होता। कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि निवेशकों को अपनी म्यूचुअल फंड SIP बंद करने के बारे में सोचना पड़ता है। हालांकि, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का मानना है कि SIP पूरी तरह बंद करने के बजाय कुछ समय के लिए उसकी रकम कम करना बेहतर विकल्प हो सकता है।

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49 साल के सुकांत मुखर्जी भी ऐसी ही परेशानी का सामना कर रहे हैं। वह लंबे समय से अलग-अलग म्यूचुअल फंड में हर महीने ₹10,000 की SIP कर रहे हैं। लेकिन बेटी सुकतारा के कॉलेज जाने के बाद पढ़ाई और घर के खर्च बढ़ गए हैं। ऐसे में वह कुछ SIP बंद करने पर विचार कर रहे हैं।

SIP बंद करने के बजाय रकम कम करना क्यों बेहतर?

NYVO Money के फाउंडर हर्ष सोनी के मुताबिक, पैसों की तंगी होने पर निवेशकों के सामने आमतौर पर तीन रास्ते होते हैं। पहला, पहले से निवेश किया पैसा निकालना, दूसरा SIP कुछ समय के लिए रोकना और तीसरा SIP की रकम कम करना।

म्यूचुअल फंड से पैसा निकालने पर कंपाउंडिंग का फायदा प्रभावित हो सकता है। साथ ही एग्जिट लोड या कैपिटल गेन टैक्स भी लग सकता है। वहीं SIP रोकने के बाद उसे दोबारा शुरू करना मुश्किल हो सकता है।

इसलिए सोनी का सुझाव है कि निवेशक ₹10,000 की SIP को छह महीने के लिए घटाकर ₹2,000 कर सकते हैं।

₹10,000 से ₹2,000 करने पर कितनी होगी बचत?

अगर कोई निवेशक हर महीने ₹10,000 की SIP करता है, तो छह महीने में कुल ₹60,000 निवेश होंगे। लेकिन SIP घटाकर ₹2,000 करने पर छह महीने में सिर्फ ₹12,000 निवेश करने होंगे।

इस तरह निवेशक के पास जरूरी खर्चों के लिए ₹48,000 बचेंगे।

अगर सुकांत अपनी तीन SIP की रकम ₹10,000 से घटाकर ₹2,000 करते हैं, तो उनका मासिक निवेश ₹30,000 से घटकर ₹6,000 रह जाएगा। इससे हर महीने ₹24,000 और छह महीने में ₹1.44 लाख की रकम दूसरे खर्चों के लिए उपलब्ध होगी।

प्रतीकात्मक तस्वीर

SIP बंद करने के बाद दोबारा शुरू करना क्यों मुश्किल?

हर्ष सोनी के मुताबिक, निवेश के फैसलों पर हमारी आदतों का भी असर पड़ता है। कई बार मौजूदा खर्च भविष्य के वित्तीय लक्ष्यों से ज्यादा जरूरी लगने लगते हैं।

इसके अलावा SIP बंद करने के बाद निवेशक उसे दोबारा शुरू करने में टालमटोल कर सकते हैं। ऐसे में तीन महीने के लिए रोकी गई SIP लंबे समय तक बंद रह सकती है।

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SIP की रकम दोबारा कब बढ़ाएं?

एक्सपर्ट के मुताबिक, सैलरी बढ़ने, बोनस मिलने या लोन का बोझ कम होने पर निवेशक धीरे-धीरे SIP की रकम दोबारा बढ़ा सकते हैं। इसके लिए सालाना ऑटोमैटिक SIP स्टेप-अप का विकल्प भी अपनाया जा सकता है।

हालांकि, निवेश से पहले जरूरी घरेलू खर्च, इमरजेंसी सेविंग और महंगे कर्ज को प्राथमिकता देना जरूरी है। कम रकम से SIP जारी रखने पर भविष्य का फंड कुछ छोटा हो सकता है, लेकिन निवेश की आदत बनी रहती है।