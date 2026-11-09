दिवाली पर मिठाइयों की मिठास हुई महंगी! चीनी और ड्राई फ्रूट्स के दाम बढ़े, जानें आपकी जेब पर कितना पड़ेगा असर

दिवाली के मौके पर मिठाइयों की खरीदारी और गिफ्ट देने का सिलसिला तेज हो जाता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, इस बार मिठाइयों की बढ़ती कीमतें लोगों की जेब पर भारी पड़ रही हैं। मिठाई बनाने में इस्तेमाल होने वाली कई चीजें महंगी हो गई हैं। इसका असर दुकानदारों से लेकर ग्राहकों तक दिख रहा है। आइए जानते हैं कि कीमतें कितनी बढ़ी हैं और इसका असर कहां-कहां पड़ रहा है।

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चीनी से लेकर ड्राई फ्रूट्स तक कितने बढ़े दाम?

सितंबर में चीनी की कीमत पिछले साल के मुकाबले करीब 30 फीसदी ज्यादा रही। मिठाइयां तलने में इस्तेमाल होने वाला रिफाइंड तेल करीब 15 फीसदी, किशमिश 10 फीसदी और नट्स 9 फीसदी महंगे हुए। ये बढ़ोतरी देश की कुल महंगाई दर से काफी ज्यादा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में मिठाइयों की महंगाई दर 9 फीसदी से ऊपर पहुंच गई है।

मिठाई दुकानदारों ने कितने बढ़ाए दाम?

दिल्ली के बंगाली स्वीट हाउस के मैनेजिंग पार्टनर वरजेश अग्रवाल के मुताबिक कच्चे माल की बढ़ती कीमतों का असर कारोबार पर पड़ा है। साल 1937 में शुरू हुई इस दुकान ने मिठाइयों के दाम 10 फीसदी से कम बढ़ाए हैं। वहीं सेंट्रल दिल्ली के हाउस ऑफ कलेवा के मैनेजर विजय शंकर अग्रवाल का कहना है कि दुकान ने ज्यादातर बढ़ी हुई लागत खुद उठाई है और कीमतें सिर्फ 3 फीसदी बढ़ाई हैं।

प्रतीकात्मक तस्वीर

ग्राहकों को भी महसूस हो रही महंगाई

दिल्ली के बंगाली मार्केट में नाथूज से मिठाइयां खरीदने पहुंचीं 25 साल की बिजनेस एनालिस्ट पूसा रमेश ने बताया कि एक हफ्ते में मिठाई के डिब्बे 20 से 30 रुपये महंगे हो गए हैं। वहीं 59 साल के वकील तरुण जौहरी ने दिवाली पर गिफ्ट देने के लिए ड्राई फ्रूट्स के 40 डिब्बे खरीदे। उनका कहना है कि कीमतें बढ़ने के साथ कुछ पैकेटों में सामान की मात्रा भी कम हुई है।

सरकार ने चीनी की कीमतें काबू करने के लिए क्या किया?

भारत दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा कंज्यूमर और दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। अगस्त में सरकार ने मिलों और रिफाइनर्स को बिना इंपोर्ट ड्यूटी के कच्ची चीनी मंगाने की अनुमति दी। चीनी के स्टॉक की लिमिट तय की गई और एथेनॉल बनाने में चीनी के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई। हालांकि अल नीनो से जुड़ी बारिश की कमी के कारण 2026-27 में गन्ने की पैदावार प्रभावित होने का खतरा है।

क्या आगे और बढ़ सकती है महंगाई?

ब्लूमबर्ग के सर्वे में शामिल अर्थशास्त्रियों ने साल की आखिरी तिमाही में कुल महंगाई दर 6.1 फीसदी रहने का अनुमान लगाया है, जबकि सितंबर में यह 5.5 फीसदी थी। ICRA की चीफ इकोनॉमिस्ट अदिति नायर को खाने-पीने की चीजों की महंगाई 8 फीसदी से ऊपर रहने की उम्मीद है। अगस्त से जनवरी तक चीनी की मांग ज्यादा रहती है। ऐसे में त्योहारों के दौरान मिठाइयों की कीमतों पर दबाव बना रह सकता है।