New OTT Release this Week: बोरियत भगाएं और अभी देखें ये नई फिल्में और वेब सीरीज - FULL LIST

Newsट्रेंडिंगNew OTT Release this Week: बोरियत भगाएं और अभी देखें ये नई फिल्में और वेब सीरीज - FULL LIST

OTT Release this Week: चाहे आप एक्शन, रोमांचक क्राइम ड्रामा या हंसी-मजाक वाली कॉमेडी पसंद करते हों, हर किसी के लिए कुछ न कुछ है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Mar 8, 2025 11:00 IST

OTT Release this Week: आज से वीकेंड शुरू हो गया है और हर बार की तरह इस बार भी आपके वीकेंड को मजेदार बनाने के लिए विभिन्न ओटीटी पर कई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज हुईं हैं। इनमें थ्रिलर से लेकर दिल को छू लेने वाले रोमांस तक सब कुछ उपलब्ध है। चाहे आप  एक्शन, रोमांचक क्राइम ड्रामा या हंसी-मजाक वाली कॉमेडी पसंद करते हों, हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। 

Daredevil: Born Again 

नौ एपिसोड की इस सीरीज़ में चार्ली कॉक्स ने मैट मर्डॉक की भूमिका निभाई है, जो एक अंधे वकील से निगरानी करने वाला बन जाता है। न्यूयॉर्क शहर के मेयर पद के लिए चुनाव लड़ रहे विल्सन फ़िस्क (विंसेंट डी'ऑनफ़्रियो) का सामना करते हुए, मर्डॉक को हेल्स किचन में बढ़ते खतरों से निपटना होगा। आप इस वेब सीरीज को JioHotstar पर देख सकते हैं। 

Dupahiya 

बिहार की पृष्ठभूमि पर बनी यह फिल्म एक चोरी हुई लाल मोटरसाइकिल, दहेज विवाद और एक ऐसे गांव की कहानी है जो अपनी अपराध-मुक्त प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्पित है। गजराज राव और रेणुका शहाणे अभिनीत दुपहिया कॉमेडी और ड्रामा को एक दिलचस्प कहानी में जोड़ती है। आप इस वेब सीरीज को Prime Video पर देख सकते हैं। 

Game Changer (Hindi) 

राम चरण इस राजनीतिक ड्रामा में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले एक अधिकारी की भूमिका में हैं। उनका मिशन? मुख्यमंत्री बनने पर आमादा एक सत्ता-लोलुप राजनेता को सत्ता से हटाना है। आप इस फिल्म को Zee5 पर देख सकते हैं। 

Thandel

नागा चैतन्य और साई पल्लवी की यह फिल्म इंटनेशनल वाटर में पकड़े गए 22 भारतीय मछुआरों के बारे में है। आप इसे Netflix पर देख सकते हैं। 

The Waking of a Nation

जलियांवाला बाग हत्याकांड की पृष्ठभूमि पर आधारित, यह कोर्टरूम ड्रामा औपनिवेशिक अन्याय के खिलाफ एक वकील की लड़ाई पर आधारित है, जिसमें तारूक रैना और साहिल मेहता मुख्य भूमिका में हैं। आप इस वेब सीरीज को SonyLiv पर देख सकते हैं। 

Mar 8, 2025