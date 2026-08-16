अगस्त में घूमने का बना रहे हैं प्लान, भारत की ये जगहें करेंगी आपका सफर खास

Best Places To Visit In Monsoon: मानसून का मौसम घूमने-फिरने के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। बारिश के दौरान पहाड़, झरने, झीलें और चारों तरफ फैली हरियाली किसी भी जगह की खूबसूरती को कई गुना बढ़ा देती है।



अगर आप बारिश का आनंद लेते हुए छुट्टियां बिताने का प्लान बना रहे हैं तो भारत में कई ऐसी जगहें हैं, जहां मानसून के दौरान घूमने का अलग ही अनुभव मिलता है।परिवार या दोस्तों के साथ मानसून खत्म होने से पहले इन खूबसूरत डेस्टिनेशन पर घूमने का प्लान बनाया जा सकता है।

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1) गोवा

गोवा को आमतौर पर लोग सर्दियों की छुट्टियों के लिए पसंद करते हैं, लेकिन मानसून में भी इसकी खूबसूरती देखने लायक होती है। बारिश के दौरान यहां चारों तरफ हरियाली नजर आती है। बीच पर भीड़ कम होने की वजह से शांत माहौल मिलता है।

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अगर आप नेचर के करीब कुछ समय बिताना चाहते हैं तो मानसून में गोवा घूमना एक अच्छा विकल्प हो सकता है।

2) मुन्नार

केरल का मशहूर हिल स्टेशन मुन्नार बारिश के मौसम में और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। यहां के चाय के बागान, बादलों से ढकी पहाड़ियां और झरने मानसून में आकर्षण बढ़ा देते हैं।

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मौसम सही रहने पर मुन्नार मानसून ट्रिप के लिए शानदार जगह साबित हो सकता है।

3) मेघालय

बारिश पसंद करने वालों के लिए मेघालय एक बेहतरीन जगह है। चेरापूंजी के झरने, घने जंगल और लिविंग रूट ब्रिज मानसून के दौरान बेहद खूबसूरत दिखाई देते हैं।

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नेचर लवर्स के लिए यह जगह किसी जन्नत से कम नहीं लगती।

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4) कुर्ग

कर्नाटक का कुर्ग मानसून में हरियाली से भर जाता है। यहां कॉफी के बागानों के बीच समय बिताना, हल्की बारिश का मजा लेना और प्राकृतिक नजारों को देखना एक खास अनुभव देता है।

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5) लद्दाख

जब देश के कई हिस्सों में बारिश हो रही होती है, तब लद्दाख में मौसम अपेक्षाकृत साफ रहता है। अगस्त में यहां की सड़कें बेहतर रहती हैं और साफ आसमान के बीच बर्फ से ढके पहाड़ों का खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है।

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मानसून में घूमने के लिए लद्दाख भी एक शानदार विकल्प हो सकता है।

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6) उदयपुर

राजस्थान का उदयपुर मानसून में अलग अंदाज में नजर आता है। बारिश के बाद झीलें भर जाती हैं और अरावली की पहाड़ियों पर छाए बादल शहर की खूबसूरती बढ़ा देते हैं। यहां झीलों, महलों और स्थानीय खाने का आनंद लिया जा सकता है।

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7) स्पीति वैली



स्पीति वैली में दूसरे पहाड़ी इलाकों के मुकाबले बारिश का असर कम होता है। हालांकि, यहां जाने से पहले रास्तों और मौसम की जानकारी लेना जरूरी है।

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यात्रा से पहले इन बातों का रखें ध्यान

मानसून में यात्रा करने से पहले मौसम का ताजा अपडेट जरूर देखें। जिन जगहों पर भारी बारिश या भूस्खलन की चेतावनी हो, वहां जाने से बचना चाहिए। सही प्लानिंग और मौसम की जानकारी के साथ मानसून ट्रिप को सुरक्षित और यादगार बनाया जा सकता है।