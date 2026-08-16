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Newsट्रेंडिंगगोवा में छह महीने में 8000 नौकरियां देने का ऐलान, CM प्रमोद सावंत ने बताया सरकार का प्लान

गोवा में छह महीने में 8000 नौकरियां देने का ऐलान, CM प्रमोद सावंत ने बताया सरकार का प्लान

गोवा सरकार ने युवाओं के लिए रोजगार को लेकर बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि अगले छह महीने में राज्य में 6000 से 8000 नौकरियां सृजित की जाएंगी। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस समारोह में रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और गोवा की सांस्कृतिक विरासत से जुड़े कई मुद्दों पर बात की।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Aug 16, 2026 13:51 IST

In Short

  • गोवा CM प्रमोद सावंत ने अगले छह महीने में 6000 से 8000 नौकरियां सृजित करने का ऐलान किया।
  • राज्य में सड़कों पुलों और एलिवेटेड कॉरिडोर जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर सरकार का फोकस है।
  • गोवा के पारंपरिक नाट्य रूप तियात्र को भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में 56वें तत्व के रूप में मान्यता मिली।

गोवा सरकार ने युवाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा है कि राज्य सरकार आने वाले छह महीने में 6000 से 8000 नौकरियां सृजित करेगी। स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अलग-अलग विभागों में भर्ती प्रक्रिया के जरिए युवाओं को रोजगार के अवसर देने के लिए कदम उठा रही है।

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उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सरकारी विभागों में भर्ती के माध्यम से युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने पर ध्यान दिया जा रहा है।

बुनियादी ढांचे के विकास पर भी जोर

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने अपने संबोधन में गोवा के बुनियादी ढांचे के विकास का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बेहतर सड़कों, राष्ट्रीय राजमार्गों, पुलों और एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण से राज्य में यात्रियों का सफर आसान हुआ है।

उन्होंने बताया कि पणजी के पास बनाया गया पोरवोरिम एलिवेटेड कॉरिडोर गणेश चतुर्थी से पहले आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। इससे लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलने में मदद मिलेगी।

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मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि दक्षिण गोवा में नए बोरिम पुल की आधारशिला जल्द रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य में कनेक्टिविटी बेहतर होगी और ट्रैफिक की समस्या को कम करने में मदद मिलेगी।

खुशी सूचकांक अपनाने वाला पहला राज्य

सामाजिक विकास के मुद्दे पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गोवा देश का पहला राज्य है, जिसने खुशी सूचकांक को अपनाया है। यह सूचकांक लोगों की खुशी और जीवन के प्रति उनकी संतुष्टि को दर्शाता है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विकास के साथ-साथ लोगों के जीवन स्तर और सामाजिक कल्याण पर भी ध्यान दे रही है।

तियात्र को मिली सांस्कृतिक पहचान

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोवा की सांस्कृतिक विरासत का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि गोवा के पारंपरिक नाट्य रूप तियात्र को भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में 56वें तत्व के रूप में मान्यता मिली है।

उन्होंने कहा कि तियात्र को इस सूची में शामिल किया जाना गोवा की संस्कृति के लिए बड़ी पहचान है। इससे इस पारंपरिक कला को बचाने और आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

रोजगार और विकास पर सरकार का फोकस

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का ध्यान बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और गोवा की सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने पर है।

उन्होंने कहा कि आने वाले समय में विकास और रोजगार से जुड़े कदमों के जरिए राज्य के युवाओं और आम लोगों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की जाएगी।

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Edited By:
Gaurav
Published On:
Aug 16, 2026