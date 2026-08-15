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Newsट्रेंडिंगलाल किले से पीएम मोदी के 10 बड़े ऐलान! AI ट्रेनिंग से लेकर 6G और न्यूक्लियर पावर तक...बदलेगी देश की तस्वीर

लाल किले से पीएम मोदी के 10 बड़े ऐलान! AI ट्रेनिंग से लेकर 6G और न्यूक्लियर पावर तक...बदलेगी देश की तस्वीर

Independence Day 2026 पर लाल किले की प्राचीर से नरेंद्र मोदी ने AI स्किलिंग, स्पोर्ट्स टैलेंट हंट, न्यूक्लियर एनर्जी, सेमीकंडक्टर, 6G और इनोवेशन को लेकर कई बड़े ऐलान किए। जानिए युवाओं, तकनीक और ऊर्जा से जुड़े इन लक्ष्यों में क्या खास है।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Aug 15, 2026 12:03 IST

In Short

  • लाल किले से AI स्किलिंग और स्पोर्ट्स टैलेंट हंट को लेकर बड़े ऐलान
  • न्यूक्लियर एनर्जी और सेमीकंडक्टर सेक्टर के लिए बड़े लक्ष्य सामने आए
  • 6G और इनोवेशन के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नेतृत्व दिलाने पर जोर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से देश के लिए कई बड़े ऐलान किए। इनमें युवाओं के लिए AI स्किल ट्रेनिंग, मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग, खेल प्रतिभाओं की पहचान, सेमीकंडक्टर प्लांट, परमाणु ऊर्जा और 6G जैसे क्षेत्र शामिल रहे।

1. एक साल में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल ट्रेनिंग

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पीएम मोदी ने युवाओं के लिए बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि एक साल में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके साथ ही अलग-अलग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था शुरू करने की भी बात कही गई।

2. गांवों और शहरों में होगा स्पोर्ट्स टैलेंट हंट

प्रधानमंत्री ने देश में स्पोर्ट्स टैलेंट हंट अभियान चलाने का भी ऐलान किया। इसके तहत गांवों और शहरों में 5 से 15 साल की उम्र के बच्चों की खेल प्रतिभा खोजी जाएगी।

इस अभियान का लक्ष्य 2036 ओलंपिक और अन्य अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए भारत को मजबूत ‘मेडल पावरहाउस’ बनाना है। चुने गए बच्चों को विश्व स्तरीय कोचिंग, खेल विज्ञान और आधुनिक सुविधाएं दी जाएंगी।

3. सिविल डिफेंस में होगा सुधार

पीएम मोदी ने सिविल डिफेंस में सुधार की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि सुरक्षा की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए आधुनिक ट्रेनिंग और बेहतर क्षमताओं की जरूरत है।

4. 7 से 8 नए सेमीकंडक्टर प्लांट पर जोर

पीएम मोदी ने सेमीकंडक्टर चिप्स की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने 1 से 2 साल के अंदर 7 से 8 नए प्रोडक्शन प्लांट शुरू किए जाने की घोषणा की।

उन्होंने बताया कि देश में तीन बड़े सेमीकंडक्टर प्लांट लगाए जा चुके हैं और इनमें एक्सपोर्ट के लिए उत्पादन भी शुरू हो गया है। आने वाले 7 से 8 वर्षों में 5 से 8 नए सेमीकंडक्टर प्लांट पर भी काम शुरू होने की उम्मीद है।

5. 2047 तक 100 GW परमाणु ऊर्जा का लक्ष्य

पीएम मोदी ने न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर भी बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि भारत ने 2047 तक 100 GW परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही अगले 6 से 7 साल में 5 नए न्यूक्लियर रिएक्टर शुरू किए जाएंगे।

6. 2030 तक 6G में वैश्विक नेतृत्व का लक्ष्य

प्रधानमंत्री ने ‘मेड इन इंडिया 6G’ को घर-घर तक पहुंचाने और 2030 तक 6G तकनीक के विकास में वैश्विक नेतृत्व करने का लक्ष्य भी सामने रखा।

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7. भारत को ग्लोबल इनोवेशन हब बनाने पर जोर

पीएम मोदी ने भारत को केवल तकनीक का इस्तेमाल करने वाला देश बनाने के बजाय ‘ग्लोबल इनोवेशन हब’ बनाने की दिशा में रिसर्च और R&D पर जोर दिया।

उन्होंने बताया कि युवाओं को रिसर्च के नए अवसर दिए गए हैं और इनोवेशन के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का फंड बनाया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि देश के प्राइवेट स्टार्टअप्स में 28 साल की औसत उम्र वाले युवाओं ने अपने ट्रायल सैटेलाइट लॉन्च किए हैं और देश में 2.5 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं।

8. मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था

पीएम मोदी ने अलग-अलग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था शुरू करने की भी बात कही। इसका जिक्र उन्होंने युवाओं के लिए किए गए ऐलानों के साथ किया।

9. खेल प्रतिभाओं को आधुनिक सुविधाएं

स्पोर्ट्स टैलेंट हंट के तहत चुने गए बच्चों को विश्व स्तरीय कोचिंग, खेल विज्ञान और आधुनिक सुविधाएं देने की बात कही गई। इसका उद्देश्य भारत को 2036 ओलंपिक और अन्य अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए मजबूत ‘मेडल पावरहाउस’ बनाना है।

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10. रिसर्च और इनोवेशन को मिलेगा बढ़ावा

भारत को ग्लोबल इनोवेशन हब बनाने के लिए रिसर्च और R&D पर जोर दिया गया। पीएम मोदी ने बताया कि युवाओं को रिसर्च के नए अवसर दिए गए हैं और इनोवेशन के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का फंड बनाया गया है। साथ ही, प्राइवेट स्टार्टअप्स में 28 साल की औसत उम्र वाले युवाओं के ट्रायल सैटेलाइट लॉन्च करने और देश में 2.5 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स होने की बात भी कही गई।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Aug 15, 2026