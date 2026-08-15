Car Gearbox Explained: Manual, AMT, CVT, DCT और iMT में क्या अंतर, जानें कौन सा गियरबॉक्स आपके लिए बेहतर?

Car Gearbox Explained: कार खरीदते समय लोग इंजन, माइलेज, कीमत और फीचर्स पर ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन Gearbox को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। जबकि कार की रफ्तार, माइलेज, Performance और Driving Experience में Gearbox की बड़ी भूमिका होती है।

भारत में आज मुख्य तौर पर Manual, AMT, Torque Converter Automatic, CVT, DCT और iMT जैसे Gearbox मिलते हैं। इन सभी का काम इंजन की ताकत को पहियों तक पहुंचाना है, लेकिन इनका तरीका अलग-अलग होता है।

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Manual Gearbox

Manual Gearbox सबसे पारंपरिक Gearbox है। इसमें ड्राइवर खुद Gear बदलता है और इसके लिए Clutch Pedal का इस्तेमाल करता है। इसके अंदर अलग-अलग Gear Ratio वाले Gears, Shafts और Synchronizers होते हैं। जब ड्राइवर Clutch दबाता है, तो इंजन और Gearbox के बीच Power Transfer कुछ समय के लिए रुकता है। इसके बाद ड्राइवर सही Gear चुनता है और Clutch छोड़ने पर इंजन की ताकत पहियों तक पहुंचती है।

Manual Gearbox का सबसे बड़ा फायदा कम कीमत और पूरा Control है। इसका Maintenance भी आमतौर पर आसान होता है और सही तरीके से चलाने पर अच्छा Mileage मिल सकता है। लेकिन भारी Traffic में बार-बार Clutch दबाने से ड्राइविंग थकाऊ हो सकती है।

भारत में Maruti Suzuki, Hyundai, Tata Motors, Mahindra, Honda, Toyota, Kia, Volkswagen और Skoda जैसी लगभग सभी कंपनियां अपनी कई कारों में Manual Gearbox देती हैं।

AMT Gearbox

AMT यानी Automated Manual Transmission मूल रूप से Manual Gearbox ही है, लेकिन इसमें Clutch दबाने और Gear बदलने का काम Electronic Actuators और Control Unit करते हैं। इसलिए ड्राइवर को Clutch Pedal दबाने की जरूरत नहीं पड़ती।

AMT का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह Automatic जैसी सुविधा कम कीमत में देता है। इसका Mileage भी आमतौर पर अच्छा रहता है। हालांकि Gear बदलते समय हल्का झटका महसूस हो सकता है और तेज Acceleration के दौरान इसका Response दूसरे Automatic Gearbox जितना तेज नहीं होता।

Maruti Suzuki अपनी Automatic Gearbox तकनीक को AGS यानी Auto Gear Shift नाम से इस्तेमाल करती है। Swift, WagonR, Celerio और कुछ अन्य कारों में यह तकनीक मिलती है। Tata Motors की Tiago, Tigor और Punch जैसी कारों में भी AMT मिलता है। Hyundai Grand i10 Nios और Aura जैसे मॉडलों में भी AMT विकल्प दिया जाता है।

Torque Converter Automatic

Torque Converter Automatic उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प है जिन्हें Smooth और आरामदायक Driving चाहिए। इसमें Manual Gearbox की तरह Clutch Pedal नहीं होता। इसकी जगह Torque Converter इंजन की ताकत को Gearbox तक पहुंचाता है।

Torque Converter के अंदर Transmission Fluid और कई घूमने वाले Components होते हैं, जो इंजन और Gearbox के बीच Power Transfer को Smooth बनाते हैं।

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इस Gearbox का फायदा यह है कि Traffic, चढ़ाई और Stop-and-Go Driving में यह काफी आरामदायक रहता है। हालांकि इसकी कीमत AMT से ज्यादा हो सकती है और कुछ कारों में इसका Mileage भी कम हो सकता है।

Mahindra अपनी कई SUVs में इस तरह का Automatic Transmission देती है। Scorpio-N, Thar, XUV700 और XUV 3XO जैसे मॉडलों में Automatic विकल्प मिलता है। Hyundai और Kia भी अपने कई मॉडलों में Torque Converter Automatic का इस्तेमाल करती हैं।

CVT Gearbox

CVT यानी Continuously Variable Transmission पारंपरिक Gearbox से थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। इसमें 1st, 2nd और 3rd जैसे निश्चित Gears की जगह दो Pulleys और Belt या Chain का इस्तेमाल होता है। ये Pulleys लगातार अपना आकार बदलती हैं और इसी के साथ Gear Ratio भी बदलता रहता है।

इसका फायदा यह है कि कार बहुत Smooth तरीके से चलती है और Gear बदलने का झटका लगभग महसूस नहीं होता। शहर में रोजाना इस्तेमाल के लिए यह काफी आरामदायक है। हालांकि तेज Acceleration पर इसमें Rubber-Band Effect महसूस हो सकता है। इसमें इंजन की आवाज पहले बढ़ती है और कार की रफ्तार थोड़ी देर बाद बढ़ती महसूस होती है।

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Honda City और Elevate जैसी कारों में CVT मिलता है। Hyundai कुछ कारों में इसी तरह की तकनीक को IVT यानी Intelligent Variable Transmission नाम से इस्तेमाल करती है।

DCT/DSG Gearbox

DCT यानी Dual-Clutch Transmission Performance पसंद करने वाले लोगों के लिए बनाया जाता है। इसमें दो Clutch होते हैं। एक Clutch आमतौर पर Odd Gears यानी 1st, 3rd और 5th को संभालता है, जबकि दूसरा Even Gears यानी 2nd, 4th और 6th को संभालता है।

जब कार एक Gear में चल रही होती है, तब अगला Gear पहले से तैयार रहता है। Gear बदलते समय एक Clutch अलग होता है और दूसरा Clutch जुड़ जाता है। इससे Gear Change बहुत तेजी से होता है और कार तेजी से Acceleration देती है।

Volkswagen और Skoda अपने DCT Gearbox को DSG नाम से इस्तेमाल करती हैं।

Wet और Dry Clutch क्या होता है?

DCT में मुख्य तौर पर Wet Clutch और Dry Clutch दो तरह की तकनीक मिलती है।

Wet Clutch में Clutch Plates Transmission Oil में डूबी रहती हैं। Oil Clutch को ठंडा रखने और गर्मी को नियंत्रित करने में मदद करता है। इसलिए Wet Clutch ज्यादा Heat और ज्यादा Torque संभाल सकता है। इसे ज्यादा Powerful Engines और कुछ बड़ी SUVs में इस्तेमाल किया जाता है।

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Wet Clutch का फायदा बेहतर Heat Management और ज्यादा Load संभालने की क्षमता है। हालांकि Oil और Cooling System की वजह से इसका Design ज्यादा जटिल हो सकता है और Maintenance Cost भी ज्यादा हो सकती है।

दूसरी तरफ Dry Clutch में Clutch Plates Oil में नहीं डूबी होती हैं। इससे Gearbox हल्का रहता है और Mechanical Loss कम हो सकता है। इसका फायदा अच्छी Efficiency और अपेक्षाकृत कम Manufacturing Cost है।

लेकिन भारी Traffic में बार-बार रुकने और बहुत कम Speed पर गाड़ी चलाने से Dry Clutch में Heat ज्यादा पैदा हो सकती है। इससे समय के साथ Clutch Wear बढ़ सकता है।

आसान भाषा में समझें तो Wet Clutch ज्यादा Heat और High Torque संभालने के लिए बेहतर होता है, जबकि Dry Clutch हल्का और Efficiency के लिए बेहतर हो सकता है।

हालांकि सिर्फ Wet या Dry देखकर यह तय नहीं किया जा सकता कि कौन सा Gearbox बेहतर है। इसकी Reliability में Software, Cooling System, Clutch Design, Engine Torque और Manufacturer की Tuning भी बड़ी भूमिका निभाती है।

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DCT का सबसे बड़ा फायदा तेज Gear Changes, बेहतर Acceleration और Sporty Driving Experience है। लेकिन कुछ DCT Gearbox में कम Speed पर हल्के झटके महसूस हो सकते हैं। भारी Traffic में Clutch पर ज्यादा Heat पड़ सकती है और Clutch या Transmission में खराबी आने पर Repair Cost भी Manual या AMT से ज्यादा हो सकती है।

अगर आपकी Driving ज्यादातर Highway और खुली सड़कों पर होती है और आपको Performance चाहिए, तो DCT अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन अगर रोजाना भारी Traffic में गाड़ी चलानी है, तो DCT खरीदने से पहले यह जरूर पता करें कि उसमें Wet Clutch है या Dry Clutch और उसे भारतीय Traffic Conditions के लिए किस तरह Tune किया गया है।

भारत में Hyundai, Kia, Tata Motors, Volkswagen और Skoda जैसी कंपनियां अलग-अलग Models में DCT देती हैं। Volkswagen Taigun और Virtus तथा Skoda Kushaq और Slavia में DSG विकल्प मिलता है।

iMT Gearbox

iMT यानी Intelligent Manual Transmission Manual और Automatic के बीच का विकल्प है। इसमें Clutch Pedal नहीं होता, लेकिन Gear Lever ड्राइवर के हाथ में रहता है। यानी Gear ड्राइवर खुद बदलता है, जबकि Clutch को Electronic System अपने आप संभालता है।

इसका फायदा यह है कि आपको Manual Gearbox जैसा Control मिलता है, लेकिन बार-बार Clutch दबाने की जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि यह पूरी तरह Automatic नहीं है क्योंकि Gear आपको खुद बदलना पड़ता है।

भारत में Hyundai और Kia iMT तकनीक का इस्तेमाल करती हैं। Venue और Seltos जैसे मॉडलों में अलग-अलग Variants में iMT विकल्प दिया गया है।

कौन सा Gearbox किसके लिए?

अगर आपको कम कीमत और पूरा Control चाहिए तो Manual बेहतर है। अगर कम बजट में Automatic चाहिए तो AMT अच्छा विकल्प है। अगर आपकी प्राथमिकता Comfort और Smooth Driving है तो Torque Converter बेहतर रहेगा।

शहर में Smooth Driving और आराम के लिए CVT अच्छा विकल्प है। अगर आपको Performance और तेज Gear Changes चाहिए तो DCT बेहतर है। वहीं Manual का Control चाहिए लेकिन Clutch Pedal नहीं दबाना चाहते तो iMT आपके लिए सही हो सकता है।

भारत में कौन सी कंपनियां कौन सा Gearbox इस्तेमाल करती हैं?

Maruti Suzuki: Manual और AMT

Tata Motors: Manual, AMT और DCT

Hyundai: Manual, AMT, IVT, DCT और iMT

Mahindra: Manual और Torque Converter Automatic

Honda: Manual और CVT

Kia: Manual, iMT, CVT, DCT और Automatic

Volkswagen: Manual और DSG

Skoda: Manual और DSG

Toyota: Manual और Automatic विकल्प, Model के अनुसार

ध्यान रखें कि एक ही कार के अलग-अलग Engine और Variant में अलग Gearbox मिल सकता है। इसलिए कार खरीदने से पहले उस खास Variant की Transmission Specification जरूर जांचें।

आखिर कौन सा Gearbox खरीदें?

Gearbox का कोई एक प्रकार हर ड्राइवर के लिए सबसे अच्छा नहीं है। अगर आपकी Driving ज्यादातर शहर में होती है, तो AMT, CVT या Torque Converter ज्यादा Practical हो सकते हैं। अगर आपको Performance चाहिए तो DCT बेहतर हो सकता है। वहीं Driving पर पूरा Control और कम खरीद कीमत चाहते हैं तो Manual अभी भी मजबूत विकल्प है।

इसलिए अगली बार कार खरीदते समय सिर्फ यह मत पूछिए कि कार Automatic है या Manual। यह भी पूछिए कि उसमें कौन सा Automatic Gearbox है, उसमें कौन सी Clutch Technology है और वह आपकी Driving जरूरतों के लिए कितना सही है।