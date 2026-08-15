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Newsबिजनेस न्यूजएक करोड़ युवाओं को मिलेगी एआई स्किल ट्रेनिंग, बदलती तकनीक के लिए जानिए क्या है PM की तैयारी

एक करोड़ युवाओं को मिलेगी एआई स्किल ट्रेनिंग, बदलती तकनीक के लिए जानिए क्या है PM की तैयारी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से युवाओं के लिए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि आने वाले एक साल में 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की स्किल ट्रेनिंग देने के लिए काम किया जाएगा। इसका उद्देश्य युवाओं को AI के क्षेत्र में आगे बढ़ने और दुनिया का नेतृत्व करने के लिए जरूरी कौशल से तैयार करना है।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Aug 15, 2026 11:50 IST

In Short

  • पीएम मोदी ने एक साल में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल ट्रेनिंग देने का ऐलान किया
  • विकसित भारत के लक्ष्य में युवाओं की भूमिका को बताया अहम
  • AI के क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व करने के लिए युवाओं को तैयार करने पर जोर

PM Modi AI Training: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से देश के युवाओं के लिए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि आने वाले एक साल में सरकार 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की स्किल ट्रेनिंग देने के लिए काम करेगी।

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पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में देश के युवाओं की अहम भूमिका होगी। ऐसे में उन्हें नई और उभरती तकनीकों के लिए जरूरी कौशल से लैस करना जरूरी है।

PM Modi ने AI ट्रेनिंग को लेकर क्या कहा? 

लाल किले से अपने संबोधन में पीएम मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते महत्व और भारत के भविष्य को आकार देने में इसकी भूमिका पर बात की। उन्होंने कहा कि सरकार ने अगले एक साल में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल ट्रेनिंग देने का संकल्प लिया है।

इस पहल का उद्देश्य युवाओं को AI के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने और आगे बढ़ने के लिए जरूरी क्षमताएं विकसित करने में मदद करना है।

पीएम मोदी ने कहा कि देश के युवाओं में ऐसी क्षमता होनी चाहिए, जिससे वे AI के क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व कर सकें।

विकसित भारत में युवाओं की अहम भूमिका

अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने भारत के विकास में युवाओं की केंद्रीय भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जब विकसित भारत और देश को तेज गति से आगे बढ़ाने की बात होती है, तो युवाओं की भूमिका सबसे अहम होती है।

उन्होंने युवाओं को देश की विकास यात्रा की सबसे बड़ी ताकत बताते हुए कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में युवाओं की बड़ी भूमिका होगी।

AI के क्षेत्र में भारत की बड़ी तैयारी

प्रधानमंत्री ने कहा कि AI स्किल ट्रेनिंग का यह लक्ष्य ऐसी पीढ़ी तैयार करने की दिशा में है, जो तेजी से बदलती तकनीक के क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व करने में सक्षम हो।

यह ऐलान ऐसे समय हुआ है जब AI उद्योगों, कामकाज और वैश्विक टेक्नोलॉजी क्षेत्र में लगातार बदलाव ला रहा है। अगले एक साल में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल ट्रेनिंग देने के लक्ष्य के जरिए सरकार AI से जुड़ी प्रतिभाओं का दायरा बढ़ाने और युवाओं को तेजी से तकनीक आधारित होती अर्थव्यवस्था के लिए तैयार करने की दिशा में काम करेगी।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Aug 15, 2026