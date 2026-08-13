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Newsट्रेंडिंग17 लाख पाउंड में खरीदा आइलैंड, कुछ साल बाद ऐसा बदला नजारा कि हर कोई रह गया हैरान

17 लाख पाउंड में खरीदा आइलैंड, कुछ साल बाद ऐसा बदला नजारा कि हर कोई रह गया हैरान

स्कॉटलैंड का टनेरा मोर आइलैंड कभी धीरे-धीरे अपनी रौनक खो रहा था। अरबपति इयान वेस ने इसे खरीदने के बाद यहां पुराने घरों से लेकर खेती और प्राकृतिक इलाकों तक को फिर से संवारने का काम शुरू किया। आज इस बदलाव में लाखों पाउंड लगाए जा चुके हैं और इसका असर आसपास के इलाकों तक दिख रहा है।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Aug 13, 2026 11:01 IST
AI generated image

In Short

  • टनेरा मोर आइलैंड को इयान वेस ने 2017 में करीब 17 लाख पाउंड में खरीदा था।
  • यहां 50 से ज्यादा इमारतें ठीक की गईं और 1 लाख से ज्यादा पेड़ लगाए गए।
  • आइलैंड से शुरू हुआ काम अब करीब 10 करोड़ पाउंड के बड़े प्रोजेक्ट में बदल चुका है।

Scotland Island: स्कॉटलैंड का एक आइलैंड, जहां कभी जिंदगी और कामकाज कम होता जा रहा था, आज बड़े बदलाव की कहानी बन चुका है। अरबपति हेज फंड मैनेजर इयान वेस ने टनेरा मोर नाम के इस आइलैंड को 2017 में करीब 17 लाख पाउंड में खरीदा था। इसके बाद उन्होंने इसे सिर्फ अपने लिए लग्जरी जगह बनाने के बजाय यहां की पुरानी इमारतों, खेती और प्राकृतिक इलाके को फिर से ठीक करने का काम शुरू किया।

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2013 में पहली बार देखा था टनेरा मोर

बिजनेस टुडे ने टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के हवाले से बताया कि इयान वेस ने इस आइलैंड को पहली बार 2013 में बिक्री के लिए देखा था। टनेरा मोर स्कॉटलैंड के समर आइल्स का सबसे बड़ा आइलैंड है और यह देश के उत्तर-पश्चिमी तट के पास मौजूद है।

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जब वेस यहां दोबारा पहुंचे तो उन्हें लगा कि यह जगह धीरे-धीरे खत्म होती जा रही है। इसके बाद उन्होंने यहां पुराने घरों, जमीन और आसपास के प्राकृतिक इलाके को फिर से बेहतर बनाने का फैसला किया।

50 से ज्यादा पुरानी इमारतों की बदली तस्वीर

इस प्रोजेक्ट के तहत अब तक 50 से ज्यादा इमारतों को ठीक किया जा चुका है। इनमें पुराने कॉटेज और दूसरी खराब हो चुकी इमारतें भी शामिल हैं आइलैंड के अलग-अलग हिस्सों को जोड़ने के लिए करीब 4.5 मील लंबी सड़कें और नए रास्ते भी बनाए गए हैं।

लगाए गए 1 लाख से ज्यादा पेड़

यहां के प्राकृतिक इलाके को बेहतर बनाने पर भी काफी काम हुआ है। आइलैंड पर 1 लाख से ज्यादा पेड़ लगाए गए हैं। साथ ही 8 तालाबों को दोबारा तैयार किया गया है।

इन तालाबों में सैकड़ों स्थानीय जलीय पौधे लगाए गए हैं। इससे करीब 15 लाख लीटर मीठे पानी वाला तालाब क्षेत्र तैयार हुआ है। करीब 28 एकड़ पुरानी खेती की जमीन को भी दोबारा इस्तेमाल लायक बनाया गया है। पुराने बाग और चरागाह भी फिर से तैयार किए गए हैं।

पुराने हुनर और काम को फिर से मिला बढ़ावा

यहां पुराने स्थानीय हुनर को बचाने का काम भी किया जा रहा है। दो पुराने हेरिंग जहाज क्लैन गॉर्डन और सेंट विंसेंट को फिर से ठीक किया गया। इस काम में स्थानीय बोटयार्ड के लोगों ने करीब 16,000 घंटे काम किया।

एक पुराने करघे से टनेरा ट्वीड भी बनाया जा रहा है। इसके अलावा यहां पाल बनाने, ब्रेड बनाने, कला, लेखन, फूल सजाने और जमीन संभालने जैसी वर्कशॉप भी होती हैं।

आइलैंड पर तैयार की गईं कई सुविधाएं

टनेरा मोर में पब, चैपल, आर्ट स्टूडियो, सिनेमा, जिम, सौना और साझा कुकहाउस जैसी सुविधाएं भी बनाई गई हैं। एक पुरानी खदान को ऑफिस, रहने की जगह और वर्कशॉप वाले सेंटर में बदल दिया गया है।

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आइलैंड के मुताबिक, NHS, पुलिस और सेना जैसी सेवाओं से जुड़े 1,300 से ज्यादा कर्मचारी यहां आराम और ठहरने के लिए आ चुके हैं।

इस प्रोजेक्ट से आसपास के इलाकों में भी रोजगार मिला है। टनेरा का कहना है कि उसके फुल टाइम कर्मचारियों में 60% से ज्यादा स्कॉटिश हाइलैंड्स से आते हैं। एक समय में करीब 150 लोग यहां काम कर सकते हैं और रह सकते हैं।

अब आइलैंड से बाहर भी पहुंचा प्रोजेक्ट

अब यह प्रोजेक्ट सिर्फ टनेरा मोर तक सीमित नहीं रहा है। 2024 में करीब 8,000 एकड़ जमीन को कोइगैच कम्युनिटी डेवलपमेंट कंपनी को दिया गया अचनाहैर्ड फार्म में भी सुधार का काम चल रहा है। वहीं पुराने समर आइल्स होटल को दोबारा तैयार किया जा रहा है, जिसके 2027 में फिर से खुलने की उम्मीद है।

साल 2020 में टनेरा को एक चैरिटेबल ट्रस्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था। 17 लाख पाउंड में खरीदे गए इस आइलैंड से शुरू हुआ काम अब करीब 10 करोड़ पाउंड के बड़े प्रोजेक्ट में बदल चुका है।


 

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Edited By:
Gaurav
Published On:
Aug 13, 2026