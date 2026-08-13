Domino’s के 4 आउटलेट पर बड़ा एक्शन, जांच के बाद FDA ने उठाया सख्त कदम

Dominos Mumbai: महाराष्ट्र में खाने की सुरक्षा को लेकर चल रही जांच के बीच FDA ने डोमिनोज पिज्जा के चार आउटलेट के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए हैं। इनमें तीन आउटलेट मुंबई में हैं, जबकि एक आउटलेट सतारा जिले के मलकापुर में है। जांच के दौरान साफ-सफाई, खाने के सामान को रखने के तरीके, तापमान की निगरानी और कीड़े-मकौड़ों से बचाव जैसी कई कमियां मिलने की बात कही गई।

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104 चेन रेस्टोरेंट की हुई जांच

महाराष्ट्र FDA ने राज्यभर में 104 चेन रेस्टोरेंट की जांच की। इस अभियान में डोमिनोज पिज्जा के अलावा KFC, पिज्जा हट, मैकडॉनल्ड्स, सबवे, बर्गर किंग, स्टारबक्स और मोंजिनिस जैसे ब्रांड भी शामिल थे।

IAS अधिकारी तुकाराम मुंढे के नेतृत्व में काम कर रहे FDA के मुताबिक, जांच के बाद दो जगहों को कारोबार बंद करने का आदेश दिया गया। 95 जगहों को सुधार नोटिस जारी किए गए, जबकि पांच के लाइसेंस सस्पेंड किए गए।

मुंबई के तीन डोमिनोज आउटलेट पर कार्रवाई

मुंबई में जुबिलेंट फूडवर्क्स की ओर से चलाए जा रहे विले पार्ले वेस्ट, बोरीवली वेस्ट और घाटकोपर वेस्ट के आर सिटी मॉल वाले डोमिनोज आउटलेट पर कार्रवाई हुई।

विले पार्ले आउटलेट में FDA ने FSSAI लाइसेंस दिखाने, पीने के पानी, खाने के सामान को रखने, कीड़े-मकौड़ों से बचाव और साफ-सफाई की सुविधाओं से जुड़ी कमियां बताईं। इसके अलावा खाने का तापमान ठीक से जांचने, खाने और दूसरे सामान को अलग रखने और हाथ धोने की बेहतर व्यवस्था करने को कहा गया।

बोरीवली और घाटकोपर में भी मिली कमियां

बोरीवली वेस्ट आउटलेट में खाने के सामान को रखने, तापमान की जांच, खाने की टेस्टिंग, साफ-सफाई और कीड़े-मकौड़ों से बचाव की व्यवस्था में कमी मिली। FDA ने कच्चे और पके हुए खाने के साथ शाकाहारी और मांसाहारी सामान को अलग-अलग रखने को भी कहा।

घाटकोपर आउटलेट में सफाई, सैनिटाइजेशन और कीड़े-मकौड़ों से बचाव से जुड़ी कमियां सामने आईं। यहां FIFO और FEFO नियमों का पालन नहीं होने, तापमान पर सही नजर नहीं रखने और कुछ जरूरी सर्टिफिकेट व रिकॉर्ड नहीं मिलने की बात भी कही गई।

सतारा के आउटलेट में भी कार्रवाई

सतारा के मलकापुर वाले आउटलेट का लाइसेंस बुनियादी सुविधाओं, ढांचे, मशीनों, साफ-सफाई और कीड़े-मकौड़ों से बचाव की व्यवस्था में कमी के कारण सस्पेंड किया गया। FDA ने खाने के सामान को रखने की व्यवस्था सुधारने, लैब में जांच कराने और उसका रिकॉर्ड रखने को कहा।

इससे पहले 7 अगस्त की जांच के बाद मुंबई के मलाड वेस्ट में एक ब्लिंकिट स्टोर का फूड लाइसेंस भी सस्पेंड किया गया था। FDA के मुताबिक, 25 मई से 31 जुलाई के बीच मुंबई में 3,137 खाने-पीने से जुड़े प्रतिष्ठानों की जांच हुई। इस दौरान 165 लाइसेंस सस्पेंड किए गए और 764 सुधार नोटिस जारी किए गए।

