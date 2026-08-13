टेक्सटाइल कंपनी के मुनाफे में 32% उछाल, रिन्यूएबल एनर्जी में ₹4 करोड़ का निवेश; शेयर में तेजी

टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनी, नंदन डेनिम लिमिटेड (Nandan Denim Ltd) के शेयर में आज 2 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक में यह तेजी कंपनी द्वारा Q1 नतीजों के बाद आई है।

सुबह 10:02 बजे तक कंपनी का शेयर एनएसई पर 2.56% या 0.06 रुपये चढ़कर 2.40 रुपये पर ट्रेड कर रहा था और बीएसई पर स्टॉक 2.15% या 0.05 रुपये की तेजी के साथ 2.38 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

advertisement

जून तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 31.8% बढ़कर ₹14.80 लाख रहा। वहीं, ऑपरेशंस से रेवेन्यू 40.6% घटकर ₹622.39 लाख रह गया, जो एक साल पहले इसी तिमाही में ₹1,047.68 लाख था।

खर्च घटने से संभला मुनाफा

कंपनी के नतीजों में मुनाफे को सहारा खर्चों में आई बड़ी कमी से मिला। कुल खर्च सालाना आधार पर 40.6% घटकर ₹614.50 लाख रह गया, जबकि Q1 FY26 में यह ₹1,034.40 लाख था। हालांकि, प्रॉफिट बिफोर टैक्स ₹10.32 लाख रहा, जो पिछले साल की समान तिमाही में ₹14.82 लाख था।

नेट प्रॉफिट में बढ़ोतरी पर टैक्स से जुड़े समायोजन का भी असर रहा। कंपनी को पिछले वर्षों के इनकम टैक्स या डिफर्ड टैक्स की शॉर्ट प्रोविजन से ₹5.07 लाख का क्रेडिट मिला। इस दौरान बेसिक EPS ₹0.08 से बढ़कर ₹0.10 हो गया। अन्य आय भी 57.8% बढ़कर ₹2.43 लाख रही।

रिन्यूएबल एनर्जी पर कंपनी का फोकस

नंदन डेनिम लंबी अवधि में ऊर्जा लागत और स्रोतों को बेहतर बनाने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी पर भी काम कर रही है। कंपनी ने Opera Vayu (Narmada) Private Limited में ₹4 करोड़ में 6.1% हिस्सेदारी खरीदी है। इसके तहत 13 जुलाई 2026 को 40,02,096 इक्विटी शेयर हासिल किए गए। यह निवेश ग्रुप कैप्टिव रिन्यूएबल एनर्जी रूट के जरिए विंड और सोलर पावर की खरीद से जुड़ा है।

ज्योतिप्रसाद चिरिपाल की फिर नियुक्ति

कंपनी के बोर्ड ने ज्योतिप्रसाद देवकीनंदन चिरिपाल को मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर पांच साल के लिए फिर नियुक्त करने को मंजूरी दी है। यह नियुक्ति शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन है और प्रस्तावित कार्यकाल 1 जून 2027 से 31 मई 2032 तक रहेगा। चिरिपाल 2017 से कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और फैब्रिक व यार्न उद्योग में चार दशक से ज्यादा का अनुभव रखते हैं।