Xbox में फिर छंटनी का दौर, 268 कर्मचारियों की गई नौकरी कंपनी ने जारी किया पूरा अपडेट

Microsoft की गेमिंग यूनिट Xbox ने एक बार फिर कर्मचारियों की छंटनी का ऐलान किया है। कंपनी ने इस बार 268 पदों को खत्म करने की जानकारी दी है। कुछ महीनों के अंदर Xbox में यह दूसरी बड़ी छंटनी है। कंपनी के मुताबिक, यह कदम Xbox के चल रहे “Xbox Reset” का हिस्सा है, जिसके तहत संगठन में बदलाव किए जा रहे हैं।

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Xbox के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर Matt Booty ने कर्मचारियों को भेजे गए मेमो में बताया कि छंटनी का असर Halo Studios, अन्य फर्स्ट-पार्टी स्टूडियोज और Xbox Game Studios की मैनेजमेंट व सेंट्रल टीमों पर पड़ेगा।

उन्होंने कर्मचारियों को लिखे संदेश में कहा कि कंपनी उन लोगों के योगदान के लिए आभारी है जो इस बदलाव से प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने यह भी माना कि यह समय नौकरी छोड़ने वाले कर्मचारियों और उनके साथ काम करने वाली टीमों के लिए काफी मुश्किल होगा।

जुलाई में भी हुई थी 1600 कर्मचारियों की छंटनी

Xbox में यह पिछले कुछ महीनों में दूसरी बड़ी छंटनी है। इससे पहले जुलाई 2026 में कंपनी ने करीब 1,600 कर्मचारियों की छंटनी का ऐलान किया था। Microsoft ने पहले ही अपने वित्त वर्ष 2027 में करीब 3,200 पदों पर असर पड़ने की जानकारी दी थी। कंपनी का वित्त वर्ष जून 2027 में खत्म होगा।

इस बड़े बदलाव के तहत Xbox अपने गेमिंग स्टूडियोज की संरचना में भी बदलाव कर रहा है। कंपनी का लक्ष्य कम बिजनेस यूनिट्स के साथ काम करना और गेम डेवलपमेंट व पब्लिशिंग को ज्यादा बेहतर तरीके से मैनेज करना है।

Xbox स्टूडियोज में किए गए बड़े बदलाव

कंपनी ने बताया कि Activision को अब World’s Edge और Rare की जिम्मेदारी भी दी जाएगी। इसके अलावा अगला Halo गेम भी Activision की अगुवाई में तैयार किया जाएगा। इसके लिए एक नई टीम बनाई जाएगी, जो Call of Duty से अलग काम करेगी।

वहीं Bethesda अब Obsidian की जिम्मेदारी भी संभालेगा। Obsidian अपने मौजूदा प्रोजेक्ट्स जैसे Grounded और नए Fallout प्रोजेक्ट पर काम जारी रखेगा।

इसके अलावा King को Microsoft Casual Games की जिम्मेदारी दी गई है। इससे दोनों कंपनियों की कैजुअल गेमिंग और लाइव ऑपरेशन टीमों को एक साथ लाया जाएगा।

Forza और Fable के लिए Playground और Turn 10 साथ आएंगे

Xbox ने बताया कि Playground और Turn 10 Studios को भी एक साथ लाया जा रहा है। दोनों टीमें अब Forza और Fable फ्रेंचाइजी पर मिलकर काम करेंगी। कंपनी के मुताबिक, दोनों स्टूडियोज पिछले कई सालों से एक-दूसरे के साथ काम कर रहे हैं।

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कुछ स्टूडियोज की बिक्री और भविष्य पर भी अपडेट

Xbox ने अपने कुछ गेमिंग स्टूडियोज से जुड़े बदलावों की जानकारी भी दी है। कंपनी ने बताया कि अगस्त में Compulsion Games और Double Fine अपने IP, पुराने गेम्स और फंडिंग के साथ फिर से मैनेजमेंट में लौट आए।

इसके अलावा Undead Labs ने भी इसी तरह का ट्रांजिशन पूरा कर लिया है। कंपनी ने बताया कि नया पब्लिशर मिलने के बाद State of Decay 3 को Game Pass पर पहले दिन उपलब्ध कराया जाएगा।

वहीं Ninja Theory से जुड़े दो अलग-अलग समझौते सफल नहीं हो पाए हैं। अब कंपनी वहां के कर्मचारियों से बातचीत शुरू करेगी और स्टूडियो को बंद करने के प्रस्ताव पर चर्चा करेगी। Arkane को लेकर बातचीत अभी जारी है और साल के अंत तक चलने की उम्मीद है।

6 अक्टूबर को होगी Xbox टाउन हॉल मीटिंग

Xbox ने बताया कि कर्मचारियों के लिए 6 अक्टूबर को टाउन हॉल मीटिंग आयोजित की जाएगी। इसमें कंपनी हाल के बदलावों, भविष्य की योजनाओं और आने वाले गेम लाइनअप पर चर्चा करेगी।

Microsoft का कहना है कि इन बदलावों का उद्देश्य Xbox को ज्यादा मजबूत बनाना और आने वाले समय के लिए गेमिंग बिजनेस को बेहतर तरीके से तैयार करना है।