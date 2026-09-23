Qualcomm ने लॉन्च किए Snapdragon 8 Elite Gen 6 चिप्स, 2nm टेक्नोलॉजी और Agentic AI से होंगे ज्यादा स्मार्ट फोन

क्वालकॉम ने अपने नए फ्लैगशिप मोबाइल प्रोसेसर Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 और Snapdragon 8 Elite Gen 6 लॉन्च कर दिए हैं। कंपनी के मुताबिक, ये नए चिप्स अगली पीढ़ी के प्रीमियम Android स्मार्टफोन्स में ज्यादा तेज परफॉर्मेंस, बेहतर गेमिंग, एडवांस कैमरा और ऑन-डिवाइस AI अनुभव देने के लिए डिजाइन किए गए हैं।

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दोनों नए प्रोसेसर 2nm प्रोसेस टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं और इनमें कंपनी का कस्टम Oryon CPU, Adreno GPU और Hexagon NPU दिए गए हैं। क्वालकॉम ने इन्हें Snapdragon Summit 2026 में पेश किया है और कंपनी का फोकस इन्हें नए Agentic AI Era के लिए तैयार करना है।

Agentic AI से फोन होंगे ज्यादा स्मार्ट

नई Snapdragon चिप्स में सबसे बड़ा बदलाव Agentic AI टेक्नोलॉजी है। कंपनी का कहना है कि ये प्रोसेसर फोन में ऐसे AI एजेंट्स को सपोर्ट करेंगे, जो यूजर की जरूरतों और इस्तेमाल के तरीके को समझकर ज्यादा पर्सनलाइज्ड अनुभव दे सकेंगे।

यह AI सिर्फ कमांड का जवाब देने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यूजर के कॉन्टेक्स्ट को समझकर ज्यादा तेज और बेहतर तरीके से काम करने में मदद करेगा।

Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 में 5.0GHz CPU

दोनों चिप्स में से Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 सबसे पावरफुल मॉडल है। इसमें नया Adreno Neural Fusion फीचर दिया गया है, जो AI की मदद से गेमिंग ग्राफिक्स और विजुअल क्वालिटी को बेहतर बनाने में मदद करता है।

इस चिप में CPU स्पीड 5.0 GHz तक जाती है। क्वालकॉम के मुताबिक, यह दुनिया का सबसे तेज मोबाइल CPU है। इसमें नया Adreno GPU और Hexagon NPU मिलकर गेमिंग, AI प्रोसेसिंग और कैमरा टास्क को ज्यादा तेजी से संभालते हैं।

कैमरा और वीडियो में भी अपग्रेड

Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 में Advanced Professional Video (APV) और Intelligent Pixel Control जैसे फीचर्स दिए गए हैं। ये टेक्नोलॉजी फोन को सीन को बेहतर तरीके से समझने, फोटो क्वालिटी सुधारने और ज्यादा नेचुरल वीडियो रिकॉर्डिंग में मदद करती है।

Snapdragon 8 Elite Gen 6 भी मिलेगा प्रीमियम फोन्स में

वहीं Snapdragon 8 Elite Gen 6 में भी 2nm प्रोसेस, Oryon CPU, Adreno GPU और Hexagon NPU दिए गए हैं। यह चिप Extreme मॉडल के कई AI, गेमिंग, कैमरा और कनेक्टिविटी फीचर्स को सपोर्ट करती है, लेकिन इसे ज्यादा प्रीमियम स्मार्टफोन्स के लिए तैयार किया गया है।

किन स्मार्टफोन्स में मिलेगा नया Snapdragon चिप

क्वालकॉम के मुताबिक, नए Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 और Snapdragon 8 Elite Gen 6 चिप्स को HONOR, iQOO, Motorola, OnePlus, OPPO, REDMI, RedMagic, vivo और Xiaomi जैसे ब्रांड्स के फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स में शामिल किया जाएगा। हालांकि कंपनी ने अभी तक किसी खास स्मार्टफोन मॉडल की जानकारी नहीं दी है।