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Newsट्रेंडिंग7 फ्लैट, कई प्लॉट, Jaguar-Audi, 517 ग्राम सोना और...NIMS के नोरी लक्ष्मी भास्कर के ठिकानों पर ACB की रेड

7 फ्लैट, कई प्लॉट, Jaguar-Audi, 517 ग्राम सोना और...NIMS के नोरी लक्ष्मी भास्कर के ठिकानों पर ACB की रेड

तेलंगाना ACB ने NIMS के एडिशनल मेडिकल सुपरिंटेंडेंट नोरी लक्ष्मी भास्कर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया है। आठ ठिकानों पर हुई तलाशी में कई फ्लैट, प्लॉट, लग्जरी कारें, सोने के गहने और अलग-अलग जगहों पर निवेश से जुड़ी संपत्तियां सामने आई हैं।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Sep 23, 2026 09:09 IST

तेलंगाना ACB ने NIMS के एडिशनल मेडिकल सुपरिंटेंडेंट नोरी लक्ष्मी भास्कर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया है। बीते मंगलवार को ACB ने भास्कर के घर समेत उनसे जुड़े आठ ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। जांच में कई फ्लैट, प्लॉट, लग्जरी कारें, सोने के गहने और अलग-अलग जगहों पर निवेश सामने आया है।

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कई शहरों में फ्लैट और प्लॉट

ACB के मुताबिक, 56 वर्षीय भास्कर ने सरकारी नौकरी के दौरान अपनी ज्ञात आय से ज्यादा संपत्ति जुटाई। तलाशी में कुकटपल्ली की एक हाई राइज सोसाइटी में चार बेडरूम का एक और तीन बेडरूम के दो फ्लैट मिले। मणिकोंडा, पेटबशीराबाद और कुकटपल्ली में उनके नाम पांच टू-बेडरूम फ्लैट भी मिले। इसके अलावा यादाद्री, नंदीगामा और शमीरपेट में प्लॉट मिले हैं। विशाखापट्नम में भी 800 गज का एक प्लॉट सामने आया है।

Jaguar, Audi और 517 ग्राम सोना

तलाशी के दौरान एक Jaguar, Audi और Tata Nexon कार मिली। इसके अलावा Royal Enfield, Vespa, Activa और Yamaha की चार दोपहिया गाड़ियां भी मिलीं। भास्कर के घर से 517.8 ग्राम सोने के गहने और करीब 5 लाख रुपये के इलेक्ट्रॉनिक सामान का पता चला।

बैंक से लेकर म्यूचुअल फंड तक निवेश

ACB के अनुसार, भास्कर के बैंक खातों में 41 लाख रुपये, पोस्ट ऑफिस में 12 लाख रुपये और प्राइवेट फाइनेंस कंपनियों में 35 लाख रुपये मिले। म्यूचुअल फंड में 29.55 लाख रुपये का निवेश भी सामने आया। अलग-अलग लोगों को दिए गए 1.33 करोड़ रुपये के हाथ उधार का भी रिकॉर्ड मिला है।

ACB ने बताया कि एक फ्लैट में 1.30 करोड़ रुपये का निवेश भी मिला है, जो फिलहाल DRT में विवादित है। अब तक मिली संपत्तियों की दस्तावेजी कीमत 6.13 करोड़ रुपये आंकी गई है, जबकि ACB के मुताबिक बाजार कीमत इससे काफी ज्यादा हो सकती है। ACB अधिकारियों का कहना है कि जांच अभी जारी है और आने वाले दिनों में और भी संपत्तियों का खुलासा हो सकता है।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Sep 23, 2026