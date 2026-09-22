ASUS ROG Strix SCAR 18 (2026) Review: कीमत, परफॉर्मेंस, बैटरी और डिजाइन; खरीदने से पहले जानें कैसा है ये लैपटॉप

ASUS ROG Strix SCAR 18 (2026) एक बेहद पावरफुल गेमिंग लैपटॉप है, जिसे उन यूजर्स के लिए बनाया गया है जो बिना किसी समझौते के हाई-एंड परफॉर्मेंस चाहते हैं। इसमें डेस्कटॉप जैसी ताकत देने वाला हार्डवेयर मिलता है, जिससे यह बड़े गेम्स, हाई-एंड एडिटिंग और भारी कामों को आसानी से संभाल सकता है।

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कंपनी ने इसमें इतनी ज्यादा पावर दी है कि मौजूदा समय में किसी रिटेल लैपटॉप में इससे ज्यादा परफॉर्मेंस पाना मुश्किल है। भारत में इसके RTX 5080 मॉडल की शुरुआती कीमत ₹4,89,990 है, जबकि इसका टॉप RTX 5090 वेरिएंट ₹6,99,990 तक पहुंच जाता है।

यानी इस लैपटॉप की परफॉर्मेंस जितनी शानदार है, इसकी कीमत भी उतनी ही ज्यादा है। यह आम यूजर्स के लिए नहीं, बल्कि उन गेमर्स और प्रोफेशनल्स के लिए बनाया गया है जिन्हें सबसे दमदार मशीन चाहिए।

लेकिन सवाल यह है कि क्या इतनी भारी कीमत देने के बाद भी इसमें कोई कमी नहीं रह जाती? क्या एक गेमिंग लैपटॉप पर कार जितना पैसा खर्च करना सही फैसला है? आइए इस रिव्यू में जानते हैं ASUS ROG Strix SCAR 18 (2026) की पूरी कहानी।

डेस्कटॉप जैसी ताकत वाला डिजाइन

ASUS ROG Strix SCAR 18 (2026) का डिजाइन पहली नजर में ही अपनी मजबूत बनावट का एहसास कराता है। इसका 3.73 Kg का वजन इसे काफी भारी बनाता है। इसमें आसानी से ले जाने की सुविधा से ज्यादा हार्डवेयर पावर पर ध्यान दिया गया है। यह एक हेवी-ड्यूटी चेसिस के साथ आता है, जिसे डेस्क पर रखकर एक मूवेबल वर्कस्टेशन की तरह इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे बार-बार उठाकर ले जाना आसान नहीं है। घर में इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना या ऑफिस की सीढ़ियां चढ़कर ले जाना भी किसी एक्सरसाइज से कम नहीं लगता। इसके भारी वजन की वजह से पोर्टेबिलिटी इसकी बड़ी खासियत नहीं है।

ASUS ने इसमें अपना खास डिजाइन और पूरी RGB लाइटिंग को बरकरार रखा है। इसमें Aura Sync सिस्टम दिया गया है, जिसमें लैपटॉप के चारों तरफ लाइट बार, चमकता हुआ ROG लोगो, AniMe Vision लाइटिंग और कीबोर्ड पर हर बटन की अलग-अलग बैकलाइट शामिल है।

इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका 18 इंच का 4K Mini LED ROG Nebula HDR डिस्प्ले है। इसमें 3840×2400 रेजोल्यूशन, 240Hz रिफ्रेश रेट, 2,000 से ज्यादा लोकल डिमिंग जोन और 1,200 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है। यह डिस्प्ले शानदार विजुअल क्वालिटी देता है और गेमिंग के साथ फोटो व वीडियो एडिटिंग के लिए भी बेहतर है। इसमें 100% DCI-P3 कलर सपोर्ट, Dolby Vision और एंटी-ग्लेयर कोटिंग भी दी गई है।

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परफॉर्मेंस: दमदार ग्राफिक्स और तेज स्पीड

इस लैपटॉप में पावरफुल ग्राफिक्स के लिए NVIDIA GeForce RTX 5090 लैपटॉप GPU दिया गया है, जिसमें 24GB GDDR7 VRAM मिलती है। यह 175W TGP पर काम करता है। इसके साथ Intel Core Ultra 9 290HX Plus प्रोसेसर, 64GB DDR5 RAM और तेज PCIe NVMe SSD स्टोरेज दिया गया है, जो गेमिंग और हैवी कामों के लिए शानदार परफॉर्मेंस देने में मदद करता है।

Xbox Game Pass की टेस्टिंग के दौरान इसमें Starfield, Forza Horizon 5 और Gears 5 जैसे बड़े गेम्स चलाए गए। मैक्सिमम ग्राफिक्स सेटिंग्स और फुल रेजोल्यूशन पर भी गेमिंग के दौरान स्मूथ परफॉर्मेंस मिली, बिना किसी रुकावट या फ्रेम ड्रॉप के। गेमिंग के अलावा, RTX 5090 GPU और 24GB VRAM की वजह से यह वीडियो एडिटिंग जैसे भारी कामों के लिए भी काफी पावरफुल है। यह DaVinci Resolve और Adobe Premiere Pro में 4K और 8K वीडियो एडिटिंग को आसानी से संभाल सकता है। लैपटॉप को ठंडा रखने के लिए इसमें बेहतर वेपर चैंबर और Tri-Fan कूलिंग सिस्टम दिया गया है।

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बैटरी लाइफ और चार्जिंग

इस लैपटॉप के पावरफुल हार्डवेयर को चलाने के लिए ज्यादा पावर की जरूरत पड़ती है। इसमें ASUS ने 90Wh की बड़ी बैटरी दी है, लेकिन हैवी गेमिंग या 4K/8K वीडियो रेंडरिंग जैसे कामों में बैटरी बैकअप ज्यादा देर तक नहीं चलता और करीब एक घंटे में खत्म हो सकता है।

चार्जिंग के लिए इसमें 450W का AC पावर एडॉप्टर मिलता है। यह एडॉप्टर भी काफी बड़ा और भारी है, जिससे लैपटॉप को बाहर ले जाने पर बैग का वजन बढ़ जाता है।

फायदे और नुकसान



फायदे:

इसमें रिटेल लैपटॉप में मिलने वाला सबसे पावरफुल RTX 5090 ग्राफिक्स कार्ड दिया गया है, जो 175W पर चलता है।

AAA गेमिंग और 4K/8K वीडियो एडिटिंग जैसे भारी कामों के लिए शानदार परफॉर्मेंस देता है।

18 इंच का 4K 240Hz Mini LED डिस्प्ले बेहतरीन ब्राइटनेस और कलर क्वालिटी देता है।

Aura Sync RGB लाइटिंग सिस्टम से लैपटॉप का लुक काफी प्रीमियम और कस्टमाइज्ड हो जाता है।

नुकसान:

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इसकी कीमत काफी ज्यादा है, भारत में इसकी कीमत ₹4,89,990 से ₹6,99,990 तक जाती है।

3.73 किलोग्राम वजन और भारी 450W चार्जर के कारण इसे आसानी से कहीं ले जाना मुश्किल है।

18 इंच के दूसरे हाई-एंड गेमिंग लैपटॉप से इसे कड़ी टक्कर मिलती है।

वर्डिक्ट

ASUS ROG Strix SCAR 18 (2026) उन लोगों के लिए बनाया गया है, जो एक ही लैपटॉप में सबसे दमदार परफॉर्मेंस और टॉप स्पेसिफिकेशन चाहते हैं। इसमें शानदार 4K Mini LED डिस्प्ले, बेहतरीन गेमिंग फ्रेम रेट्स और वीडियो एडिटिंग जैसे भारी कामों को संभालने की क्षमता मिलती है।

हालांकि, इतनी पावर के लिए आपको बड़ी कीमत चुकानी होगी। भारत में इसकी कीमत ₹4,89,990 से ₹6,99,990 तक है। इसके अलावा, 3.73 किलोग्राम वजन होने की वजह से इसे बार-बार बाहर ले जाना आसान नहीं है। अगर आपको एक ऐसा लैपटॉप चाहिए जो डेस्कटॉप की जगह काम कर सके और बजट समस्या नहीं है, तो यह एक दमदार गेमिंग और क्रिएटिव मशीन साबित हो सकता है।