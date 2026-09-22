म्यूचुअल फंड में निवेश से पहले न करें ये 5 गलतियां, छोटी चूक से कम हो सकता है रिटर्न

म्यूचुअल फंड में निवेश करना आज के समय में लोगों की पसंद बनता जा रहा है, लेकिन सिर्फ ज्यादा रिटर्न देखकर निवेश का फैसला लेना भारी पड़ सकता है। कई बार छोटी-सी लापरवाही लंबे समय में मिलने वाले रिटर्न को प्रभावित कर देती है। इसलिए पैसा लगाने से पहले फंड की पूरी जानकारी, जोखिम और अपने लक्ष्य को समझना बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं किन बातों का ध्यान रखकर म्यूचुअल फंड में निवेश को बेहतर बनाया जा सकता है।

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बिना लक्ष्य के निवेश करना



कई निवेशक बिना किसी वित्तीय लक्ष्य के Mutual Fund में पैसा लगाना शुरू कर देते हैं। सिर्फ बाजार में पैसा लगाने से फायदा नहीं मिलता, बल्कि यह तय करना जरूरी है कि निवेश किस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है। जैसे रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई, घर खरीदना या किसी बड़े खर्च के लिए निवेश की योजना अलग हो सकती है।

जोखिम को समझे बिना फंड चुनना



हर म्यूचुअल फंड का जोखिम स्तर अलग होता है। कुछ फंड में ज्यादा उतार-चढ़ाव हो सकता है, जबकि कुछ फंड अपेक्षाकृत कम जोखिम वाले होते हैं। कई बार निवेशक ज्यादा रिटर्न के लालच में अपनी जोखिम क्षमता से ज्यादा जोखिम वाले फंड चुन लेते हैं। इससे बाजार गिरने पर नुकसान का दबाव बढ़ सकता है।

बार-बार फंड बदलने की गलती



बाजार में उतार-चढ़ाव देखकर कई निवेशक जल्दबाजी में अपना फंड बदल देते हैं। छोटी अवधि के प्रदर्शन के आधार पर बार-बार निवेश बदलने से लंबी अवधि के लक्ष्य प्रभावित हो सकते हैं। म्यूचुअल फंड में धैर्य और अनुशासन काफी महत्वपूर्ण माना जाता है।

SIP को बीच में बंद करना



SIP के जरिए निवेश करने वाले कई लोग बाजार गिरने पर डरकर अपनी SIP रोक देते हैं। हालांकि बाजार में उतार-चढ़ाव निवेश का हिस्सा है। लंबे समय तक नियमित निवेश बनाए रखने से निवेशकों को बाजार के अलग-अलग स्तरों का फायदा मिल सकता है।

प्रतीकात्मक तस्वीर

फीस और चार्ज को नजरअंदाज करना



म्यूचुअल फंड में निवेश करते समय Expense Ratio, Exit Load और अन्य चार्ज को समझना भी जरूरी है। छोटे-छोटे खर्च लंबे समय में आपके कुल रिटर्न को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए निवेश से पहले फंड से जुड़ी सभी लागतों की जानकारी जरूर लेनी चाहिए।

निवेश से पहले सही जानकारी जरूरी



Mutual Fund में निवेश बाजार से जुड़ा होता है और इसमें जोखिम भी शामिल रहता है। सही फंड का चुनाव, लक्ष्य तय करना और लंबी अवधि की सोच रखना निवेश को बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद कर सकता है। छोटी गलतियों से बचकर निवेशक अपने वित्तीय लक्ष्यों के करीब पहुंच सकते हैं।