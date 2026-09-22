iPhone Duo के पीछे भारतीय चेहरा, जानिए कौन हैं IIT Delhi के पीयूष प्रतीक और क्या है उनका रोल

Apple का पहला फोल्डेबल iPhone Duo इन दिनों टेक्नोलॉजी की दुनिया में चर्चा का बड़ा विषय बना हुआ है। करीब 3 लाख रुपये की शुरुआती कीमत वाले इस फोन को खास बनाने वाली चीज सिर्फ इसका फोल्डेबल डिजाइन नहीं है, बल्कि इसके पीछे काम करने वाली टीम में शामिल भारतीय प्रोफेशनल पीयूष प्रतीक भी हैं।

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IIT Delhi से पढ़े पीयूष Apple में iPhone Duo के प्रोडक्ट मैनेजर हैं। उन्होंने खुद LinkedIn पर बताया कि इस नए iPhone को लीड करना उनके लिए बड़ी जिम्मेदारी और सौभाग्य की बात रही है।

iPhone Duo में पीयूष की भूमिका

Apple ने 9 सितंबर 2026 को अपना पहला फोल्डेबल iPhone पेश किया था। कंपनी ने इसे iPhone Duo नाम दिया है। फोन को खोलने पर इसमें 7.6 इंच का बड़ा डिस्प्ले मिलता है, जबकि बंद करने पर 5.4 इंच की बाहरी स्क्रीन दी गई है। भारत में इसकी शुरुआती कीमत ₹2,99,900 रखी गई है और इसकी बिक्री 23 अक्टूबर से शुरू होगी।

हालांकि, यह समझना जरूरी है कि iPhone Duo किसी एक व्यक्ति की मेहनत का नतीजा नहीं है। Apple के बड़े प्रोडक्ट में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डिजाइन, इंजीनियरिंग, कैमरा, ऑपरेशंस और मार्केटिंग जैसी कई टीमें काम करती हैं। पीयूष इस प्रोडक्ट को लीड करने वाली टीम का हिस्सा हैं।

IIT Delhi से Apple तक का सफर

पीयूष प्रतीक ने IIT Delhi से बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी में B.Tech और M.Tech की डुअल डिग्री पूरी की। उपलब्ध प्रोफाइल और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने 2011 में IIT Delhi से पढ़ाई पूरी की और वहां गोल्ड मेडल भी हासिल किया।

इंजीनियरिंग के बाद उन्होंने सीधे Apple जॉइन नहीं किया। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने Bain & Company में एसोसिएट कंसल्टेंट के तौर पर की। इसके बाद 2013 में वह InMobi से जुड़े, जहां उन्होंने प्रोडक्ट मार्केटिंग में काम किया और आगे चलकर डायरेक्टर की भूमिका तक पहुंचे।

इसके बाद उन्होंने 2017 में Stanford Graduate School of Business से MBA शुरू किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें रिलायंस धीरूभाई स्कॉलरशिप भी मिली थी। 2019 में MBA पूरा करने के बाद उन्होंने Apple जॉइन किया।

Image Credit: AAJ TAK

iPhone 16 के कैमरा कंट्रोल फीचर में भी था योगदान

Apple में आने के बाद पीयूष ने iPhone प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम में काम किया। उन्होंने iPhone 13 लाइनअप और दूसरी जनरेशन के iPhone SE से जुड़े काम में भी भूमिका निभाई।

2024 में iPhone 16 लॉन्च इवेंट के दौरान वह पहली बार बड़े स्तर पर चर्चा में आए थे। उस समय उन्होंने कैमरा कंट्रोल बटन के बारे में जानकारी दी थी।

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यह फीचर सिर्फ एक बटन नहीं था, बल्कि टच और प्रेशर सेंसर के साथ डिजाइन किया गया था। इससे कैमरा जल्दी खोलने, फोटो क्लिक करने और जूम जैसी सेटिंग्स को कंट्रोल करने की सुविधा मिलती थी।

अब iPhone Duo पर बड़ी जिम्मेदारी

2026 में पीयूष प्रतीक की भूमिका फिर चर्चा में है। iPhone Duo Apple का पहला फोल्डेबल iPhone है और उन्होंने LinkedIn पोस्ट में इस प्रोडक्ट को लीड करने को लेकर अपनी खुशी जाहिर की।

उन्होंने बताया कि इस प्रोडक्ट के पीछे Apple की कई टीमों ने मेहनत की है और छोटी-छोटी डिटेल्स पर ध्यान दिया गया है। यही वजह है कि iPhone Duo लॉन्च के साथ एक भारतीय प्रोफेशनल का नाम भी सुर्खियों में आ गया है।