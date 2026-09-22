सात दिन में खुल सकता है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज? ईरान ने अमेरिका के सामने रखी ये शर्त

ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर बड़ा संकेत दिया है। तेहरान का कहना है कि अगर अमेरिका सैन्य दबाव कम करता है और ईरानी बंदरगाहों पर लगी नाकाबंदी हटाता है तो वह सिर्फ सात दिनों में इस अहम समुद्री रास्ते को दोबारा खोल सकता है। ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को रॉयटर्स से बातचीत में यह जानकारी दी।

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अधिकारी के मुताबिक, अमेरिका को यह घोषणा करनी होगी कि वह इस मुद्दे को कूटनीतिक तरीके से सुलझाना चाहता है। इसके बाद बातचीत की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए एक समयसीमा तय करनी होगी।

ईरान ने अमेरिका को बातचीत का दिया संकेत



ईरानी अधिकारी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का मौका अमेरिका के लिए कूटनीति की ओर लौटने का बेहतर अवसर है। उन्होंने बताया कि ईरान का प्रतिनिधिमंडल अभी न्यूयॉर्क में है और उसके पास अमेरिका के साथ बातचीत दोबारा शुरू करने का पूरा अधिकार है।

अधिकारी के अनुसार, तेहरान ने 16 सितंबर को मध्यस्थों के जरिए अमेरिका को अपना प्रस्ताव भेजा था। उन्होंने कहा कि अगर वॉशिंगटन ठोस कदम उठाता है तो ईरान बातचीत दोबारा शुरू करने का स्वागत करेगा।

ईरान ने अमेरिका की सैन्य कार्रवाई को लेकर दी थी चेतावनी



इससे पहले रविवार को ईरान की सैन्य केंद्रीय कमान ने कहा था कि उसे जानकारी मिली है कि अमेरिका क्षेत्रीय देशों के समर्थन से सैन्य अभियान दोबारा शुरू करने की तैयारी कर रहा है।

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ईरानी कमान ने चेतावनी दी थी कि अगर ऐसा कोई कदम उठाया गया तो तेहरान बिना किसी सीमा और विचार के जवाबी कार्रवाई करेगा।

UN महासभा में नहीं होगी ट्रंप और पेजेशकियन की मुलाकात



ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन मंगलवार सुबह तेहरान से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुए। हालांकि, ईरानी अधिकारी ने बताया कि उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में कोई मुलाकात नहीं होगी।

अधिकारी ने कहा कि वॉशिंगटन के साथ संघर्ष खत्म करने से जुड़े किसी भी समझौते की जानकारी न्यूयॉर्क में मध्यस्थों के जरिए साझा की जा सकती है।

ईरान ने एक बार फिर संकेत दिया है कि वह बातचीत के रास्ते को खुला रखना चाहता है, लेकिन इसके लिए अमेरिका की ओर से कुछ कदम उठाने की मांग कर रहा है।