Mahila Samriddhi Yojana: हर महीने मिलेंगे 2500 रुपये, रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी हैं ये डॉक्यूमेंट्स

महिला समृद्धि योजना (Mahila Samriddhi Scheme) दिल्ली सरकार (Delhi Government) की एक महत्वपूर्ण पहल है। यह लाखों महिलाओं को आर्थिक सहयोग (Financial Support) देती है। यदि आप इस योजना के लिए पात्र हैं, तो जल्द ही रजिस्ट्रेशन (Registration) शुरू होने के बाद आवेदन (Apply) कर सकते हैं।

इस योजना के तहत हर महीने ₹2500 की वित्तीय सहायता (Financial Assistance) सीधे लाभार्थी महिलाओं के बैंक खाते (Bank Account) में भेजी जाएगी। करीब 15 से 20 लाख महिलाओं (15 to 20 Lakh Women) को इसका लाभ मिलेगा

advertisement

किन महिलाओं को मिलेगा लाभ? (Eligibility Criteria)

सालाना घरेलू आय ₹3 लाख से कम को लाभ मिलेगा।



18 से 60 साल की महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं।



महिलाओं को सरकार से पहले कोई अन्य वित्तीय सहायता (Government Financial Aid) नहीं मिलनी चाहिए।



सरकारी नौकरी (Government Job) करने वाली महिलाएं इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी।



आवेदक को कम से कम 5 साल से दिल्ली का निवासी (Minimum 5 Years Delhi Resident) होना चाहिए।



दिल्ली में आधार से लिंक (Aadhaar Linked) एक सिंगल बैंक खाता (Single Bank Account) होना जरूरी है।



कैसे करें आवेदन? (How to Apply?)

दिल्ली सरकार (Delhi Government) एक ऑनलाइन पोर्टल (Online Portal) विकसित कर रही है, जहां आवेदन किया जा सकेगा।



सभी भरे गए फॉर्म (Application Forms) एक सॉफ्टवेयर द्वारा वेरीफाई (Verification Process) किए जाएंगे।



राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों (State Government Departments) से डेटा मांगा है, जिससे पात्र महिलाओं की पहचान की जाएगी।



रजिस्ट्रेशन डेट (Registration Date) की आधिकारिक घोषणा (Official Announcement) अभी नहीं हुई है।



किन दस्तावेजों की होगी जरूरत? (Required Documents)

आधार कार्ड (Aadhaar Card)



बीपीएल राशन कार्ड (BPL Ration Card)



निवास प्रमाण पत्र (Residence Proof)



इनकम सर्टिफिकेट (Income Certificate)



आधार से लिंक बैंक अकाउंट डिटेल्स (Aadhaar Linked Bank Account Details)



मोबाइल नंबर (Mobile Number)



कब शुरू होगा रजिस्ट्रेशन? (Registration Date)

रजिस्ट्रेशन (Registration) की तारीख का अभी आधिकारिक ऐलान (Official Announcement) नहीं हुआ है। लेकिन जल्द ही पोर्टल लॉन्च (Portal Launch) किया जाएगा, जहां पात्र वाली महिलाएं आवेदन कर सकेंगी।

महिला समृद्धि योजना का उद्देश्य (Objective of Mahila Samriddhi Yojana)

इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को सशक्त बनाना (Empowering Financially Weak Women)है। इसके अलावा मासिक वित्तीय सहायता प्रदान कर आत्मनिर्भर और महिलाओं को रोजगार और शिक्षा में आगे बढ़ने के लिए मदद करना है।