Rolex और Patek Philippe घड़ियां इतनी महंगी क्यों हैं? वजह जानकर चौंक जाएंगे

आपने भी बड़े बिजनेस टायकून, सेलेब्रिटी और नेताओं को महंगी घड़ियां पहनते देखा होगा। कुछ घड़ियों की कीमत इतनी ज्यादा होती है कि उनके दाम पर एक शानदार घर खरीदा जा सकता है। ऐसे में सवाल उठता है – आखिर इन घड़ियों में ऐसा क्या खास होता है जो इनकी कीमत लाखों-करोड़ों तक पहुंच जाती है? क्या ये सिर्फ टाइम दिखाने के लिए होती हैं, या इनके पीछे कुछ और बड़ी वजहें हैं?

advertisement

अगर आपके मन में भी यही सवाल है, तो आइए जानते हैं कि आखिर लग्जरी घड़ियां (Luxury Watches) इतनी महंगी क्यों होती हैं और ये आम घड़ियों से कैसे अलग होती हैं।

लग्जरी बनाने में खर्च होता है पैसा

महंगी घड़ियों का सबसे बड़ा कारण इनका "लग्जरी" टैग होता है। इन घड़ियों में आमतौर पर सोना, प्लेटिनम और हीरे जैसे महंगे मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। जितना ज्यादा सोना और हीरे लगाए जाते हैं, उतनी ही इनकी कीमत बढ़ती जाती है। खासकर कस्टम-मेड डिजाइनों में इनकी कीमत करोड़ों तक पहुंच जाती है।

मैकेनिज्म और प्रीमियम क्वालिटी मैटेरियल का इस्तेमाल

घड़ी की कीमत सिर्फ इसके बाहरी लुक से तय नहीं होती, बल्कि इसमें इस्तेमाल की गई मशीनरी और टेक्नोलॉजी भी बड़ी भूमिका निभाती है। इन घड़ियों में स्विस मैकेनिज्म और हाई-प्रिसीजन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, जिससे ये सालों-साल सटीक समय दिखाती हैं। इन घड़ियों की इंजीनियरिंग बेहद खास होती है।

एक्सक्लूसिव और लिमिटेड एडिशन डिजाइन्स

आपने देखा होगा कि आम घड़ियों के कई मॉडल मार्केट में मौजूद होते हैं, लेकिन महंगी लग्जरी घड़ियां लिमिटेड एडिशन में बनाई जाती हैं। घड़ियों के कुछ मॉडल्स खासतौर पर केवल चुनिंदा कस्टमर के लिए तैयार किए जाते हैं, जिससे इनकी एक्सक्लूसिविटी बनी रहती है। एक खास घड़ी को खास लोगों तक सीमित रखा जाता है, जिससे इनकी कीमत और भी ज्यादा बढ़ जाती है।

ब्रांड वैल्यू और हेरिटेज का असर

महंगी घड़ियों की कीमत में सबसे बड़ा रोल उनके ब्रांड नेम का भी होता है। Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet और Richard Mille जैसी कंपनियां सिर्फ घड़ियां नहीं बेचतीं, बल्कि एक स्टेटस सिंबल भी देती हैं।

इन ब्रांड्स की पहचान कई दशकों से बनी हुई है, और इनकी खास तकनीक और डिजाइन इन्हें बाकी घड़ियों से अलग बनाती है।

इन्वेस्टमेंट वैल्यू

बहुत से लोग घड़ियों को सिर्फ पहनने के लिए नहीं, बल्कि इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी खरीदते हैं। कुछ रियर मॉडल्स की कीमत समय के साथ और ज्यादा बढ़ जाती है। Rolex और Patek Philippe जैसी घड़ियों की सेकंड-हैंड वैल्यू भी काफी ज्यादा होती है, जिससे ये एक फाइनेंशियल एसेट भी बन जाती हैं।