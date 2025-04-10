kedarnath Helicopter Booking 2025: घर बैठे बुक करें हेलीकॉप्टर, सिर्फ 5 मिनट में टिकट कन्फर्म

अगर आप भी इस मई महीने में केदारनाथ यात्रा (Kedarnath Yatra 2025) पर जाने की तैयारी कर रहे हैं और भोले बाबा के दर्शन जल्दी और आराम से करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। हेलीकॉप्टर से केदारनाथ दर्शन (Kedarnath Helicopter Booking) के लिए IRCTC ने 8 अप्रैल 2025 से ऑनलाइन टिकट बुकिंग शुरू कर दी है।

अब आप बिना किसी लंबी लाइन में लगे, घर बैठे अपने स्मार्टफोन से चंद मिनटों में टिकट बुक कर सकते हैं।

ऑनलाइन बुकिंग कैसे करें? (How to Book Kedarnath Helicopter Online)

IRCTC की वेबसाइट www.heliyatra.irctc.co.in पर जाकर आप हेलीकॉप्टर टिकट बुकिंग (Heli Yatra Booking) कर सकते हैं। इसके लिए आपको चारधाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन (Chardham Registration 2025) भी करना होगा। आपको बता दें कि बिना चारधाम रजिस्ट्रेशन के आप हेलीकॉप्टर टिकट नहीं बुक कर पाएंगे।

हेलीकॉप्टर बुक करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।

स्टेप 1: अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर www.heliyatra.irctc.co.in ओपन करें।

स्टेप 2: अब Sign Up पर क्लिक करें और मांगी गई जानकारी भरकर लॉग इन करें।

स्टेप 3: अगर अकेले यात्रा कर रहे हैं तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालें, अगर ग्रुप में जा रहे हैं तो Group ID डालें।

स्टेप 4: इसके बाद हेलीकॉप्टर ऑपरेटर और टाइम स्लॉट चुनें।

स्टेप 5: अब यात्रियों की सभी डिटेल्स भरें।

स्टेप 6: इसके बाद OTP के जरिए मोबाइल नंबर वेरिफाई करें।

स्टेप 7: अब पेमेंट करें और टिकट डाउनलोड करें।

ध्यान रहे कि यात्रा के दिन सरकारी ID अपने साथ जरूर लेकर जाएं। एक ID से अधिकतम 6 टिकट बुक किए जा सकते हैं।

क्या है VIP पैकेज Kedarnath Helicopter Trip के लिए?

अगर आप और ज्यादा सुविधा चाहते हैं तो आप VIP पैकेज (Kedarnath VIP Darshan Package) भी ले सकते हैं। इसमें हेलीकॉप्टर से राउंड ट्रिप,VIP दर्शन, खाना-पीना और आराम का इंतजाम, पर्सनल असिस्टेंट और होटल स्टे और पिक-ड्रॉप शामिल हैं। यह पैकेज ₹1 लाख से ₹2.5 लाख तक के बीच उपलब्ध होते हैं।

चारधाम रजिस्ट्रेशन जरूरी

Chardham Registration उत्तराखंड सरकार द्वारा यात्रियों की सुरक्षा और निगरानी के लिए अनिवार्य किया गया है। इसके बिना आप किसी भी तरह की यात्रा चाहे पैदल, खच्चर से या हेलीकॉप्टर से नहीं कर सकते। रजिस्ट्रेशन के लिए आप registrationandtouristcare.uk.gov.in वेबसाइट या Tourist Care Uttarakhand App का यूज कर सकते हैं।