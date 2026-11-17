कर्नाटक सरकार तंबाकू उत्पादों के विज्ञापनों और सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान को लेकर नियम सख्त करने की तैयारी कर रही है। सरकार सार्वजनिक जगहों और बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (BMTC) की बसों के पीछे लगाए जाने वाले तंबाकू के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है।

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इसके अलावा सरकार टेक कंपनियों और आईटी ऑफिसों में धूम्रपान के लिए अलग से निर्धारित जगह बनाने की संभावना भी तलाश रही है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों को ऑफिस परिसर में कहीं भी धूम्रपान करने से रोकना और इसके लिए एक निश्चित जगह तय करना है।

सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू के विज्ञापनों पर रोक की तैयारी

प्रस्ताव के मुताबिक, कर्नाटक सरकार सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू उत्पादों के प्रचार को सीमित करना चाहती है। इसके तहत सार्वजनिक जगहों पर दिखाई देने वाले विज्ञापनों के साथ BMTC बसों के पीछे लगाए जाने वाले तंबाकू के विज्ञापन भी प्रतिबंध के दायरे में आ सकते हैं।

बेंगलुरु में बड़ी संख्या में लोग रोजाना BMTC बसों से यात्रा करते हैं। ऐसे में बसों पर लगाए जाने वाले विज्ञापन बड़ी आबादी तक पहुंचते हैं। प्रस्तावित प्रतिबंध का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू उत्पादों के प्रचार को रोकना है।

आईटी कंपनियों में बन सकते हैं अलग स्मोकिंग जोन

कर्नाटक सरकार टेक कंपनियों में धूम्रपान के लिए अलग से स्मोकिंग जोन बनाने पर भी विचार कर रही है। इस व्यवस्था के तहत कर्मचारियों को केवल निर्धारित जगह पर ही धूम्रपान करने की अनुमति दी जा सकती है।

इसका मतलब है कि ऑफिस परिसर में किसी भी जगह सिगरेट पीने के बजाय कर्मचारियों को तय स्मोकिंग जोन का इस्तेमाल करना होगा। हालांकि, इन जोन को बनाने और इनके संचालन से जुड़े विस्तृत नियम अभी स्पष्ट नहीं हैं।

सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान के क्या हैं नियम?

कर्नाटक में तंबाकू के इस्तेमाल को नियंत्रित करने के लिए पहले से कानूनी प्रावधान मौजूद हैं। राज्य के संशोधित तंबाकू नियंत्रण कानून में सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू उत्पादों के इस्तेमाल पर रोक का प्रावधान है। इसमें धूम्रपान और तंबाकू थूकना भी शामिल है। कानून में कुछ निर्धारित स्थानों पर अलग स्मोकिंग एरिया की व्यवस्था का भी उल्लेख है।