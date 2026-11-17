भारत में पेट्रोल की मांग में जोरदार बढ़ोतरी देखने को मिली है। ब्लूमबर्ग के रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी तेल रिफाइनिंग कंपनियों के शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, नवंबर के पहले 15 दिनों में पेट्रोल की खुदरा बिक्री पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 16.4% बढ़ गई।

दूसरी ओर, सिंगापुर में जहाजों के ईंधन की बिक्री भी अक्टूबर में 10 महीने के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई। ये आंकड़े ऐसे समय आए हैं, जब अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार में पेट्रोल, डीजल और दूसरे पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी है।

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भारत में पेट्रोल की बिक्री में कितना उछाल?

सरकारी तेल कंपनियों के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, 1 से 15 नवंबर के बीच पेट्रोल की खुदरा बिक्री में सालाना आधार पर 16.4% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है।

हालांकि, कंपनियों ने इन आंकड़ों के साथ मांग बढ़ने की कोई खास वजह नहीं बताई है। बिक्री में यह बढ़ोतरी सरकारी रिफाइनिंग कंपनियों के आंकड़ों पर आधारित है। पूरे महीने के अंतिम आंकड़े आने के बाद मांग की तस्वीर और साफ होगी।

सिंगापुर में जहाजों के ईंधन की मांग बढ़ी

सिंगापुर के मैरीटाइम एंड पोर्ट अथॉरिटी के आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर में जहाजों के ईंधन की बिक्री पिछले महीने के मुकाबले 12% बढ़कर करीब 53.1 लाख टन पहुंच गई।

यह पिछले 10 महीनों का सबसे ऊंचा स्तर है। सिंगापुर दुनिया के प्रमुख समुद्री ईंधन आपूर्ति केंद्रों में शामिल है। ऐसे में वहां ईंधन की बिक्री में बदलाव पर अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार की नजर रहती है।

एशिया में नेफ्था की खरीदारी तेज

एशियाई पेट्रोकेमिकल कंपनियां नेफ्था की खरीदारी के लिए बाजार में सक्रिय हैं। जापान की मित्सुबिशी केमिकल कॉर्पोरेशन दिसंबर के दूसरे पखवाड़े में डिलीवरी के लिए करीब 25,000 टन नेफ्था खरीदना चाहती है।

वहीं, दक्षिण कोरिया की हनवा टोटलएनर्जीज पेट्रोकेमिकल जनवरी के पहले पखवाड़े में डिलीवरी के लिए करीब 25,000 टन नेफ्था की खरीदारी करना चाहती है।

ब्लूमबर्ग फेयर वैल्यू के आंकड़ों के अनुसार, फ्रंट-मंथ गैसोलीन स्वैप का प्रीमियम दुबई क्रूड के मुकाबले 7.06 डॉलर प्रति बैरल रहा।

डीजल और जेट फ्यूल की कीमतों का हाल

अंतरराष्ट्रीय बाजार में गैसोइल यानी डीजल से जुड़े फ्रंट-मंथ स्वैप का प्रीमियम दुबई क्रूड के मुकाबले 33 सेंट घटकर 59.78 डॉलर प्रति बैरल रह गया। वहीं, जेट फ्यूल स्वैप का प्रीमियम 59.19 डॉलर प्रति बैरल दर्ज किया गया।

अमेरिका में डीजल की कीमत 6 डॉलर प्रति गैलन से नीचे आ गई है, जिससे महंगाई से जुड़ा एक अहम दबाव कम हुआ है। दूसरी ओर, चीन में अक्टूबर के दौरान तेल की अनुमानित मांग सालाना आधार पर 9.9% घटी है।

क्या भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमतें बदलेंगी?

भारत में पेट्रोल की बिक्री बढ़ने से घरेलू ईंधन की मांग में मजबूती का संकेत मिलता है। हालांकि, केवल बिक्री बढ़ने के आधार पर पेट्रोल-डीजल की खुदरा कीमतों में बदलाव का अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

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ईंधन की कीमतों पर अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल के भाव, रिफाइनिंग लागत, टैक्स और तेल कंपनियों की मूल्य निर्धारण नीति जैसे कई कारकों का असर पड़ता है।