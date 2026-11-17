देश में हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम तय करने का तरीका तेजी से बदल रहा है। खासकर दिल्ली जैसे बड़े शहरों में रहने वाले लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस के लिए ज्यादा पैसे चुकाने पड़ सकते हैं। लेकिन क्या इसकी वजह बढ़ता वायु प्रदूषण है? क्या ज्यादा प्रदूषण वाले शहरों में रहने वालों से बीमा कंपनियां अधिक प्रीमियम वसूल रही हैं? इसे लेकर एक अहम जानकारी सामने आई है।

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बिजनेस टुडे के शो में सीनियर एंकर साक्षी बत्रा के सवालों का जवाब देते हुए Policybazaar के हेड ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस सिद्धार्थ सिंघल ने बताया कि बीमा कंपनियां सिर्फ प्रदूषण के आधार पर प्रीमियम नहीं बढ़ा रही हैं। इसके बजाय कंपनियां किसी शहर में आने वाले इंश्योरेंस क्लेम की संख्या और अस्पताल में इलाज के खर्च को ध्यान में रखकर प्रीमियम तय कर रही हैं।

क्या प्रदूषण की वजह से बढ़ रहा हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम?

सिद्धार्थ सिंघल के मुताबिक, बीमा कंपनियां प्रीमियम तय करते समय अपने पूरे इंश्योरेंस पोर्टफोलियो का आकलन करती हैं। कंपनियां देखती हैं कि सालभर में कितने क्लेम आए और उन पर कितना खर्च हुआ।

अगर क्लेम का खर्च शुरुआती अनुमान से ज्यादा निकलता है, तो कंपनियां प्रीमियम में बदलाव करने पर विचार कर सकती हैं।

उन्होंने स्पष्ट किया कि सिर्फ वायु प्रदूषण को प्रीमियम बढ़ाने की अलग वजह नहीं माना जा रहा है। सांस और दिल से जुड़ी बीमारियों का इलाज महंगा हो सकता है, लेकिन कंपनियां कुल क्लेम के आंकड़ों के आधार पर फैसला करती हैं।

प्रतीकात्मक तस्वीर

अब 3-4 नहीं, बल्कि 8-9 जोन में बंट रहे शहर

हेल्थ इंश्योरेंस की कीमत तय करने में एक बड़ा बदलाव जोन आधारित प्राइसिंग का है।

सिद्धार्थ सिंघल के मुताबिक, पहले बीमा कंपनियां आमतौर पर तीन या चार जोन के आधार पर प्रीमियम तय करती थीं। अब यह व्यवस्था ज्यादा विस्तृत हो रही है और लगभग आठ से नौ जोन बनाए जा रहे हैं।

इसका मतलब है कि अलग-अलग शहरों में इलाज के खर्च और क्लेम के आंकड़ों के हिसाब से प्रीमियम में अंतर हो सकता है।

दिल्ली में हेल्थ इंश्योरेंस क्यों हो सकता है महंगा?

सिद्धार्थ सिंघल ने बताया कि दिल्ली जैसे बड़े शहरों में अस्पताल में भर्ती होने और इलाज का खर्च काफी ज्यादा है। इसके अलावा यहां इंश्योरेंस क्लेम की संख्या भी अधिक रहती है।

ऐसे में दिल्ली में रहने वाले व्यक्ति को टियर-3, टियर-4 या टियर-5 शहर में रहने वाले व्यक्ति के मुकाबले ज्यादा हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम देना पड़ सकता है।

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प्रीमियम तय करने में दो बातें अहम हैं। पहली, कितने लोग इंश्योरेंस क्लेम कर रहे हैं और दूसरी, उन क्लेम पर कंपनियों को कितना भुगतान करना पड़ रहा है।

हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने वालों को क्या ध्यान रखना चाहिए?

सिद्धार्थ सिंघल के मुताबिक, प्रदूषण के अलावा डेंगू, पहले से मौजूद बीमारियां और दूसरी स्वास्थ्य समस्याएं भी कुल जोखिम का हिस्सा हो सकती हैं।

ऐसे में हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते समय सिर्फ कम प्रीमियम देखकर फैसला नहीं करना चाहिए। ग्राहकों को अलग-अलग पॉलिसी की तुलना करनी चाहिए और यह समझना चाहिए कि बीमा कंपनी उनके शहर को किस जोन में रखती है।

साथ ही अपने शहर में इलाज के खर्च को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी का कवरेज चुनना भी जरूरी है।