दिल्ली-NCR में बढ़ता वायु प्रदूषण अब सिर्फ सेहत ही नहीं, बल्कि लोगों की जेब पर भी भारी पड़ सकता है। खराब हवा के कारण सांस और दिल से जुड़ी बीमारियों की परेशानी बढ़ने के साथ अस्पताल में भर्ती होने की नौबत भी आ सकती है। इसका असर हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम के आंकड़ों में दिखाई दे रहा है।

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बिजनेस टुडे के शो में सीनियर एंकर साक्षी बत्रा के सवालों का जवाब देते हुए Policybazaar के हेड ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस सिद्धार्थ सिंघल ने बताया कि पिछले तीन वर्षों में सांस और दिल से जुड़ी बीमारियों के इंश्योरेंस क्लेम में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है।

3 साल में 4.3 गुना बढ़े हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम

सिद्धार्थ सिंघल ने बताया कि Policybazaar ने अपने ग्राहकों के हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम के आंकड़ों का विश्लेषण किया है।

इसके मुताबिक, पिछले तीन वर्षों में कुल हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम लगभग दोगुने हुए हैं। वहीं, सांस से जुड़ी बीमारियों (Respiratory Diseases) और दिल से संबंधित बीमारियों (Cardiovascular Diseases) के क्लेम में करीब 4.3 गुना बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

यानी इन दोनों श्रेणियों के क्लेम कुल क्लेम के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से बढ़े हैं।

क्या प्रदूषण के कारण बढ़ रहे हैं अस्पताल में भर्ती होने के मामले?

सिंघल ने स्पष्ट किया कि हर हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम को सीधे प्रदूषण से जोड़ना सही नहीं होगा। हालांकि, खराब हवा पहले से मौजूद बीमारियों को गंभीर बना सकती है।

उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (COPD) से पीड़ित किसी व्यक्ति को सामान्य परिस्थितियों में अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन गंभीर प्रदूषण के संपर्क में आने से उसकी स्थिति बिगड़ सकती है।

ऐसे मामलों में अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत बढ़ जाती है, जिससे हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम भी बढ़ सकते हैं।

31 से 55 साल के नौकरीपेशा लोगों पर ज्यादा असर

Policybazaar के विश्लेषण में एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई है।

सिंघल के मुताबिक, 31 से 55 साल की कामकाजी आबादी प्रदूषण से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं का ज्यादा असर झेल रही है।

इस उम्र के लोगों को नौकरी और दूसरे कामों के लिए नियमित रूप से घर से बाहर निकलना पड़ता है। ऐसे में प्रदूषित हवा के संपर्क में आने की संभावना बढ़ जाती है।

उन्होंने बताया कि बुजुर्गों पर भी प्रदूषण का गंभीर असर पड़ रहा है। हालांकि, खराब हवा हर उम्र के लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है।

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दिल्ली के प्रदूषण का आपकी जेब पर क्या असर?

दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण बढ़ने के साथ सांस और दिल से जुड़ी बीमारियों का जोखिम एक बड़ी चिंता बना हुआ है।

यदि किसी व्यक्ति की तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है, तो इलाज का खर्च बढ़ सकता है। हेल्थ इंश्योरेंस होने पर भी पॉलिसी की शर्तों के अनुसार डिडक्टिबल, को-पेमेंट या कवर से बाहर के खर्च अपनी जेब से देने पड़ सकते हैं।

यही वजह है कि बढ़ते मेडिकल खर्च के बीच हेल्थ इंश्योरेंस की पर्याप्त कवरेज और पॉलिसी की शर्तों को समझना जरूरी हो जाता है।

हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते समय किन बातों का रखें ध्यान?

प्रदूषण से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं और अस्पताल में भर्ती होने के जोखिम को देखते हुए हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते समय सिर्फ कम प्रीमियम पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं है।

पॉलिसी का सम इंश्योर्ड, पहले से मौजूद बीमारियों के लिए वेटिंग पीरियड, अस्पतालों का कैशलेस नेटवर्क, रूम रेंट लिमिट और को-पेमेंट जैसी शर्तें भी जांचनी चाहिए।

Policybazaar के आंकड़े संकेत देते हैं कि सांस और दिल की बीमारियों से जुड़े क्लेम तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि, ये आंकड़े कंपनी के ग्राहकों पर आधारित हैं और इनसे सभी क्लेम बढ़ने की वजह प्रदूषण होना साबित नहीं होता।