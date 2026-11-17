देश में विमानन क्षेत्र को पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC) को हरियाणा की पानीपत रिफाइनरी से सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल (SAF) की कमर्शियल सप्लाई के लिए सरकार की मंजूरी मिल गई है। कंपनी का दावा है कि यह प्लांट 2027 में अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए निर्धारित भारत के 1 फीसदी SAF ब्लेंडिंग लक्ष्य को पूरा करने में सक्षम होगा।

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Indian Oil को मिली बड़ी मंजूरी

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, इंडियन ऑयल के चेयरमैन ए एस साहनी ने मंगलवार को एक उद्योग कार्यक्रम में बताया कि पानीपत रिफाइनरी से SAF की व्यावसायिक आपूर्ति के लिए जरूरी सरकारी मंजूरियां मिल चुकी हैं।

हालांकि, कंपनी ने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि कमर्शियल सप्लाई कब शुरू होगी और मंजूरी के तहत कितनी मात्रा में ईंधन की आपूर्ति की जाएगी।

साहनी ने कहा कि कंपनी नए SAF प्रोजेक्ट्स में निवेश करने से पहले एयरलाइंस के साथ सप्लाई एग्रीमेंट करना चाहती है। इससे भविष्य में उत्पादन बढ़ाने के लिए मांग सुनिश्चित हो सकेगी।

हर साल 35 हजार टन SAF बनाने की योजना

इंडियन ऑयल की पानीपत रिफाइनरी में सालाना करीब 35,000 टन SAF उत्पादन की योजना है। इसके लिए इस्तेमाल हो चुके खाना पकाने के तेल का उपयोग किया जाएगा।

कंपनी बड़े होटल और रेस्टोरेंट चेन से इस्तेमाल किया हुआ कुकिंग ऑयल जुटाने की तैयारी कर रही है।

पानीपत रिफाइनरी को 2025 में SAF उत्पादन के लिए भारत का पहला इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी एंड कार्बन सर्टिफिकेशन (ISCC CORSIA) प्रमाणपत्र मिला था।

Air India के साथ भी समझौता

इंडियन ऑयल ने SAF की आपूर्ति के लिए Air India के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर भी हस्ताक्षर किए हैं।

हालांकि, इस समझौते में सप्लाई शुरू होने की तारीख और ईंधन की मात्रा तय नहीं की गई है।

कंपनी की रणनीति पहले एयरलाइंस से खरीद की प्रतिबद्धता हासिल करने और उसके बाद उत्पादन क्षमता बढ़ाने में निवेश करने की है।

2027 से लागू होगा 1 फीसदी SAF का लक्ष्य

भारत ने अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए 2027 से विमान ईंधन में 1 फीसदी SAF मिलाने का लक्ष्य रखा है। इसे 2028 में बढ़ाकर 2 फीसदी करने की योजना है।

यह पहल अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) के CORSIA फ्रेमवर्क के तहत विमानन क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने के वैश्विक प्रयासों से जुड़ी है।

SAF का उत्पादन इस्तेमाल किए गए कुकिंग ऑयल, कृषि अवशेष और अन्य गैर-पेट्रोलियम स्रोतों से किया जा सकता है। इसे पारंपरिक विमान ईंधन के साथ मिलाकर मौजूदा विमानों में इस्तेमाल किया जा सकता है।

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2028 तक एक और बड़ा प्लांट तैयार करने की योजना

इंडियन ऑयल एक अलग SAF उत्पादन प्लांट भी विकसित कर रही है। इसमें अल्कोहल-टू-जेट (ATJ) तकनीक का इस्तेमाल होगा और एथेनॉल से विमान ईंधन तैयार किया जाएगा।

अमेरिकी कंपनी LanzaJet के साथ विकसित किए जा रहे इस प्रोजेक्ट की सालाना उत्पादन क्षमता करीब 86,800 टन होगी। इसे मार्च 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

इसके अलावा पानीपत रिफाइनरी की पारंपरिक पेट्रोलियम उत्पादों की प्रोसेसिंग क्षमता भी 2027 तक प्रतिदिन 2 लाख बैरल बढ़ाने की योजना है।

विमानन क्षेत्र को क्या होगा फायदा?

SAF के इस्तेमाल से पारंपरिक विमान ईंधन के मुकाबले जीवनचक्र कार्बन उत्सर्जन कम करने में मदद मिल सकती है। इसके लिए मौजूदा विमानों और एयरपोर्ट की ईंधन आपूर्ति व्यवस्था में बड़े बदलाव की जरूरत नहीं होती।

हालांकि, SAF उत्पादन बढ़ाने के लिए कच्चे माल की उपलब्धता, उसकी लागत और एयरलाइंस से लंबी अवधि के खरीद समझौते महत्वपूर्ण होंगे।

इंडियन ऑयल की पानीपत परियोजना भारत में ग्रीन एविएशन फ्यूल की सप्लाई बढ़ाने और भविष्य के ब्लेंडिंग लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में अहम भूमिका निभा सकती है।