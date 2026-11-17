भारत में Instagram इस्तेमाल करने वाले करोड़ों यूजर्स के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है। सोशल मीडिया कंपनी Meta ने भारत में Instagram पर दिखाए जाने वाले आपत्तिजनक कंटेंट को कम करने के लिए कदम उठाए हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी ने हिंसा और यौन संकेतों वाली सामग्री सहित कई तरह के संवेदनशील पोस्ट को अपनी रिकमेंडेशन व्यवस्था से हटाया है। इसके लिए अब पहले से ज्यादा सक्षम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल का इस्तेमाल किया जा रहा है।

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Instagram पर अब कम दिखेगा आपत्तिजनक कंटेंट

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, Meta ने बताया कि Instagram पर यूजर्स को सुझाए जाने वाले कंटेंट की निगरानी पहले से ज्यादा सख्त की गई है।

कंपनी के अनुसार, इसमें हिंसा दिखाने वाली पोस्ट और यौन संकेतों वाली सामग्री शामिल है। ऐसे कंटेंट को कम करने के लिए Meta अपने रिकमेंडेशन दिशानिर्देशों को लागू कर रही है।

Meta का दावा है कि एक साल पहले की तुलना में अब Instagram यूजर्स अनचाहे रिकमेंडेड कंटेंट की शिकायत करीब आधी बार कर रहे हैं।

AI से होगी पोस्ट और वीडियो की निगरानी

Meta ने कहा कि वह Instagram पर रिकमेंड किए जाने वाले कंटेंट की जांच के लिए अधिक सक्षम AI मॉडल इस्तेमाल कर रही है। इन मॉडल्स की मदद से यह जांच की जाती है कि किसी पोस्ट या वीडियो को दूसरे यूजर्स के सामने सुझाया जाना चाहिए या नहीं।

कंपनी का उद्देश्य ऐसे कंटेंट की पहुंच कम करना है, जो उसके रिकमेंडेशन दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं है।

भारत में क्यों बढ़ी Meta की मुश्किलें?

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में कंटेंट मॉडरेशन से जुड़े कई मामलों के बाद Meta पर सरकारी निगरानी बढ़ी है।

कंपनी के सामने एक ओर सरकार की चिंताओं को दूर करने की चुनौती है, तो दूसरी ओर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और निष्पक्ष कंटेंट मॉडरेशन को लेकर उठ रहे सवाल भी हैं।

रिपोर्ट में बताया गया है कि युवाओं के नेतृत्व वाले Cockroach Janta Party आंदोलन के नेताओं ने आरोप लगाया है कि सरकार छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सोशल मीडिया पोस्ट पर कार्रवाई कर रही है।

हालांकि, सरकारी अधिकारियों का कहना है कि गलत सूचना रोकने और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे कानूनी आदेश जरूरी हैं।

बच्चों की सुरक्षा और WhatsApp को लेकर भी सवाल

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत सरकार ने Meta से Instagram पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री हटाने के लिए भी कहा है।

इसके अलावा सरकार ने WhatsApp के एक नए फीचर की शुरुआत टालने को कहा है। अधिकारियों को चिंता है कि यह फीचर ऑनलाइन धोखाधड़ी के जोखिम बढ़ा सकता है।

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इन मामलों के कारण भारत में Meta के प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट की सुरक्षा और यूजर्स की गोपनीयता को लेकर चर्चा तेज हुई है।

यूजर्स खुद भी बदल सकेंगे Instagram की सेटिंग

Meta के मुताबिक, Instagram यूजर्स के पास अपने रिकमेंडेड कंटेंट को नियंत्रित करने के विकल्प मौजूद हैं। यूजर्स चाहें तो उन्हें कम राजनीतिक पोस्ट दिखाने का विकल्प चुन सकते हैं। इसके अलावा संवेदनशील कंटेंट कम देखने की सेटिंग भी उपलब्ध है।

कंपनी ने स्पष्ट किया है कि भारत में सबसे ज्यादा वयस्क प्रकृति का कंटेंट पहले से ही डिफॉल्ट रूप से रिकमेंड नहीं किया जाता।

Meta का कहना है कि इन बदलावों का मकसद Instagram पर यूजर्स को अधिक सुरक्षित और उनकी पसंद के अनुरूप अनुभव देना है।