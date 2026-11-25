पैकेज्ड पानी बेचने वाली कंपनी Bisleri इन दिनों पानी की क्वालिटी को लेकर चर्चा में है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) की कार्रवाई से जुड़ी खबरों के बाद ग्राहकों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि क्या Bisleri का पानी पीना सुरक्षित है?देश की मशहूर पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर कंपनी Bisleri ने अपने पानी की क्वालिटी को लेकर उठे सवालों पर सफाई दी है। कंपनी ने 23 नवंबर 2026 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा कि उसका पानी पीने के लिए सुरक्षित है। इस बीच Paytm के फाउंडर और CEO विजय शेखर शर्मा ने भी Bisleri के पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कंपनी के बयान को शेयर करते हुए लिखा, “Clean & all clear.

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Clean & all clear. 💯 — Vijay Shekhar Sharma (@vijayshekhar) November 24, 2026

Bisleri के पानी को लेकर क्या है पूरा विवाद?

Bisleri के मुताबिक, FSSAI ने 30 सितंबर 2025 को कंपनी की गोवा फैक्ट्री से पानी के छह सैंपल लिए थे। इनमें से पांच सैंपल तय सुरक्षा मानकों पर खरे उतरे।

हालांकि, छठे सैंपल में ब्रोमेट की मात्रा 12 माइक्रोग्राम प्रति लीटर पाई गई, जबकि तय सीमा 10 माइक्रोग्राम प्रति लीटर थी।

कंपनी के मुताबिक, मामला करीब 14 महीने पुराने एक बैच से जुड़ा है। गोवा की फैक्ट्री देशभर में मौजूद उसकी 143 फैक्ट्रियों में से एक है।

दोबारा जांच में क्या सामने आया?

Bisleri ने बताया कि उसकी अपील के बाद 22 नवंबर 2025 को सैंपल दोबारा जांच के लिए दूसरी लैब में भेजा गया।

इस जांच में ब्रोमेट की मात्रा तय सीमा के अंदर मिली। हालांकि, सैंपल में पॉलीन्यूक्लियर एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन (PAHs) नाम के पदार्थों को लेकर अलग से सवाल उठाए गए।

इसके बाद कंपनी ने उसी सैंपल की जांच FSSAI से मंजूरी प्राप्त एक स्वतंत्र लैब में कराई। कंपनी के मुताबिक, इस जांच में भी ब्रोमेट की मात्रा तय सीमा के अंदर पाई गई।

क्या Bisleri को FSSAI का नोटिस मिला है?

कंपनी का दावा है कि उसने 2 फरवरी 2026 को स्वतंत्र लैब की रिपोर्ट FSSAI के पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय में जमा कर दी थी। इसके बाद उसे कोई जवाब नहीं मिला। Bisleri के मुताबिक, उसे ईमेल या डाक से कोई आधिकारिक नोटिस भी नहीं मिला है।

हालांकि, FSSAI ने संबंधित सैंपल को असुरक्षित बताते हुए कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मंजूरी दी है।

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क्या अब Bisleri का पानी पीना सुरक्षित है?

Bisleri का कहना है कि उसकी फैक्ट्रियों में पानी की क्वालिटी जांचने के लिए 10 चरणों की प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसमें 90 से ज्यादा टेस्ट शामिल हैं।

कंपनी ने 24 नवंबर को यह भी स्पष्ट किया कि कार्रवाई केवल सितंबर 2025 के बैच GO 270 से जुड़ी है, जिसका स्टॉक अब बाजार में नहीं है। उसके मुताबिक, सभी 143 फैक्ट्रियां चालू हैं।

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वहीं, FSSAI ने भी स्पष्ट किया है कि बिक्री पर रोक सिर्फ संबंधित बैच पर लगाई गई थी। हालांकि, उस बैच में PAHs मिलने का मामला नियामकीय जांच का हिस्सा बना हुआ है।

इसलिए कंपनी के सुरक्षा संबंधी दावे और FSSAI की जांच के निष्कर्षों को अलग-अलग समझना जरूरी है।