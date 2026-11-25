1 दिसंबर से महंगी होंगी Hyundai और Tata की कारें! खरीदने से पहले जान लें कितनी बढ़ने वाली हैं कीमतें
Car Price Hike December 2026: नई कार खरीदने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए दिसंबर का महीना जेब पर भारी पड़ सकता है। Hyundai और Tata Motors ने 1 दिसंबर से अपनी कारों की कीमतें बढ़ाने का ऐलान किया है। इससे पहले Maruti Suzuki भी दाम बढ़ा चुकी है। जानिए किस कंपनी की कार कितनी महंगी होगी और खरीदारी से पहले किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है।
In Short
- 1 दिसंबर से Hyundai की चुनिंदा कारें ₹8,000 तक महंगी होंगी
- Tata की पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक कारों के दाम औसतन 0.5% बढ़ेंगे
- Maruti Suzuki ने भी 22 नवंबर से चुनिंदा कारों की कीमतें बढ़ाईं
अगर आप दिसंबर में नई कार खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आपको पहले से ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। Hyundai Motor India और Tata Motors Passenger Vehicles ने अपनी कारों की कीमतें बढ़ाने का ऐलान किया है। नई कीमतें 1 दिसंबर 2026 से लागू होंगी। दोनों कंपनियों ने कार बनाने की बढ़ती लागत को इसकी वजह बताया है।
इससे पहले Maruti Suzuki भी अपनी कुछ कारों की कीमतें बढ़ा चुकी है। ऐसे में नई कार खरीदने की तैयारी कर रहे ग्राहकों के लिए खर्च बढ़ सकता है।
Hyundai की कारें कितनी महंगी होंगी?
Hyundai Motor India ने अपनी चुनिंदा कारों और वेरिएंट्स की कीमतों में ₹8,000 तक की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है।
हालांकि, हर कार की कीमत ₹8,000 नहीं बढ़ेगी। बढ़ोतरी मॉडल और वेरिएंट के हिसाब से अलग-अलग होगी।
कंपनी के मुताबिक, कार बनाने में इस्तेमाल होने वाले सामान की लागत लगातार बढ़ रही है। अब तक Hyundai अपने खर्च कम करके इस बोझ का बड़ा हिस्सा खुद उठा रही थी, लेकिन अब इसका कुछ हिस्सा ग्राहकों पर डालना पड़ेगा।
Tata Motors की कारों पर कितना बढ़ेगा खर्च?
Tata Motors Passenger Vehicles ने अपनी सभी कारों और SUVs की कीमतों में औसतन 0.5% की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है।
यह बढ़ोतरी पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक कारों पर लागू होगी। हालांकि, अलग-अलग मॉडल और वेरिएंट के हिसाब से कीमतों में बदलाव होगा।
उदाहरण के लिए, अगर किसी कार की कीमत ₹10 लाख है, तो 0.5% बढ़ोतरी के हिसाब से वह करीब ₹5,000 महंगी हो सकती है। यह सिर्फ समझाने के लिए उदाहरण है।
Maruti Suzuki भी बढ़ा चुकी है कीमतें
देश की बड़ी कार कंपनी Maruti Suzuki ने भी 22 नवंबर 2026 से अपनी चुनिंदा कारों की कीमतों में बढ़ोतरी की है।
कंपनी के मुताबिक, कीमतों में बिक्री की मात्रा के हिसाब से औसतन 0.31% की बढ़ोतरी हुई है। Maruti ने भी बढ़ती लागत को इसकी वजह बताया है।
नई कार खरीदने वालों को क्या करना चाहिए?
अगर आप Hyundai या Tata की कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो 1 दिसंबर से पहले खरीदारी करने पर बढ़ी हुई कीमत से बच सकते हैं।
हालांकि, कितनी बचत होगी, यह कार के मॉडल और वेरिएंट पर निर्भर करेगा। इसलिए खरीदारी से पहले डीलर से कीमत और लागू होने वाली तारीख की जानकारी जरूर लें।