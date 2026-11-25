अगर आप दिसंबर में नई कार खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आपको पहले से ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। Hyundai Motor India और Tata Motors Passenger Vehicles ने अपनी कारों की कीमतें बढ़ाने का ऐलान किया है। नई कीमतें 1 दिसंबर 2026 से लागू होंगी। दोनों कंपनियों ने कार बनाने की बढ़ती लागत को इसकी वजह बताया है।

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इससे पहले Maruti Suzuki भी अपनी कुछ कारों की कीमतें बढ़ा चुकी है। ऐसे में नई कार खरीदने की तैयारी कर रहे ग्राहकों के लिए खर्च बढ़ सकता है।

Hyundai की कारें कितनी महंगी होंगी?

Hyundai Motor India ने अपनी चुनिंदा कारों और वेरिएंट्स की कीमतों में ₹8,000 तक की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है।

हालांकि, हर कार की कीमत ₹8,000 नहीं बढ़ेगी। बढ़ोतरी मॉडल और वेरिएंट के हिसाब से अलग-अलग होगी।

कंपनी के मुताबिक, कार बनाने में इस्तेमाल होने वाले सामान की लागत लगातार बढ़ रही है। अब तक Hyundai अपने खर्च कम करके इस बोझ का बड़ा हिस्सा खुद उठा रही थी, लेकिन अब इसका कुछ हिस्सा ग्राहकों पर डालना पड़ेगा।

Tata Motors की कारों पर कितना बढ़ेगा खर्च?

Tata Motors Passenger Vehicles ने अपनी सभी कारों और SUVs की कीमतों में औसतन 0.5% की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है।

यह बढ़ोतरी पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक कारों पर लागू होगी। हालांकि, अलग-अलग मॉडल और वेरिएंट के हिसाब से कीमतों में बदलाव होगा।

उदाहरण के लिए, अगर किसी कार की कीमत ₹10 लाख है, तो 0.5% बढ़ोतरी के हिसाब से वह करीब ₹5,000 महंगी हो सकती है। यह सिर्फ समझाने के लिए उदाहरण है।

Maruti Suzuki भी बढ़ा चुकी है कीमतें

देश की बड़ी कार कंपनी Maruti Suzuki ने भी 22 नवंबर 2026 से अपनी चुनिंदा कारों की कीमतों में बढ़ोतरी की है।

कंपनी के मुताबिक, कीमतों में बिक्री की मात्रा के हिसाब से औसतन 0.31% की बढ़ोतरी हुई है। Maruti ने भी बढ़ती लागत को इसकी वजह बताया है।

नई कार खरीदने वालों को क्या करना चाहिए?

अगर आप Hyundai या Tata की कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो 1 दिसंबर से पहले खरीदारी करने पर बढ़ी हुई कीमत से बच सकते हैं।

हालांकि, कितनी बचत होगी, यह कार के मॉडल और वेरिएंट पर निर्भर करेगा। इसलिए खरीदारी से पहले डीलर से कीमत और लागू होने वाली तारीख की जानकारी जरूर लें।