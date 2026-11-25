भारत में पेट्रोल और डीजल के विकल्प के तौर पर एथेनॉल के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की तैयारी तेज हो गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज 25 नवंबर को Toyota Innova Hycross की फ्लेक्स-फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड गाड़ी पेश करने वाले हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि यह 100% बायो-एथेनॉल यानी E100 पर भी चल सकेगी। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि यह तकनीक कैसे काम करती है और आम लोगों को इससे क्या फायदा हो सकता है।

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Flex Fuel क्या होता है और कैसे काम करता है?

Flex Fuel ऐसी तकनीक है, जिसमें कार का इंजन पेट्रोल और एथेनॉल के अलग-अलग मिश्रण पर चल सकता है। उदाहरण के लिए E20 में 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल होता है, जबकि E100 का मतलब 100% एथेनॉल है।

एथेनॉल एक तरह का अल्कोहल आधारित ईंधन है, जिसे गन्ने और दूसरे कृषि उत्पादों से बनाया जा सकता है। हालांकि, सामान्य पेट्रोल कार में बिना निर्माता की मंजूरी के E100 नहीं डालना चाहिए।

Toyota Innova Hycross में क्या होगा खास?

Toyota की नई गाड़ी में Flex Fuel के साथ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड तकनीक होगी। यानी इसमें पेट्रोल-एथेनॉल पर चलने वाले इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर भी काम करेगी।

इसकी खासियत अलग-अलग मात्रा में एथेनॉल मिले ईंधन और E100 पर चलने की क्षमता होगी।

Toyota ने अगस्त 2023 में भी Innova Hycross पर आधारित इस तकनीक का प्रोटोटाइप दिखाया था।

क्या एथेनॉल से कार चलाना पेट्रोल से सस्ता पड़ेगा?

नितिन गडकरी ने इस तकनीक के संभावित रनिंग कॉस्ट को पेट्रोल के ₹25–30 प्रति लीटर के बराबर बताया है। हालांकि, यह उनका अनुमान है, एथेनॉल की वास्तविक बाजार कीमत नहीं।

एथेनॉल में पेट्रोल के मुकाबले प्रति लीटर कम ऊर्जा होती है। इसलिए वास्तविक खर्च कार के माइलेज और ईंधन की कीमत पर निर्भर करेगा।

क्या आम लोग खरीद सकेंगे यह कार?

Toyota ने अभी इस फ्लेक्स-फ्यूल मॉडल की कीमत, बुकिंग और डिलीवरी की जानकारी नहीं दी है। E100 फ्यूल भी फिलहाल सीमित पेट्रोल पंपों पर उपलब्ध है।

इस तकनीक का मकसद पेट्रोल पर निर्भरता और तेल के आयात को कम करना है। हालांकि, आम ग्राहकों को इसका कितना फायदा मिलेगा, यह कार की कीमत, माइलेज और एथेनॉल की उपलब्धता से तय होगा।