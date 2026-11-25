दुनियाभर में सोने की कीमतों में भारी गिरावट के बावजूद केंद्रीय बैंकों का गोल्ड खरीदने का सिलसिला जारी है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना अपने रिकॉर्ड स्तर से करीब 35 फीसदी टूट चुका है। इसके बावजूद दुनियाभर के केंद्रीय बैंकों ने साल 2026 के शुरुआती नौ महीनों में 675 टन सोना खरीदा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या केंद्रीय बैंकों की लगातार खरीदारी से आने वाले दिनों में सोने की कीमतों में रिकवरी देखने को मिलेगी?

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वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के आंकड़ों के आधार पर द मर्चेंट के विश्लेषण के मुताबिक, जुलाई से सितंबर के दौरान केंद्रीय बैंकों ने 321 टन सोना खरीदा। यह पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 42 फीसदी ज्यादा है। वहीं, जनवरी में 5,417 डॉलर प्रति औंस के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा सोना 20 नवंबर को गिरकर 3,538 डॉलर प्रति औंस पर आ गया।

केंद्रीय बैंकों में बढ़ी सोने की मांग

साल 2010 से 2021 के बीच केंद्रीय बैंक हर साल औसतन 470 टन सोना खरीदते थे। हालांकि, 2022 के बाद से खरीदारी में बड़ी तेजी देखने को मिली है। केंद्रीय बैंक डॉलर आधारित संपत्तियों पर निर्भरता कम करने और अपने रिजर्व में विविधता लाने के लिए सोना खरीद रहे हैं।

Source: World Gold Council

चीन और पोलैंड ने जमकर खरीदा सोना

साल 2026 के शुरुआती नौ महीनों में पोलैंड ने 123 टन, चीन ने 103 टन, उज्बेकिस्तान ने 57 टन और कजाकिस्तान ने करीब 44 टन सोना खरीदा। वहीं, तुर्किये ने 82 टन और रूस ने 62 टन सोना बेचा।

चीन के केंद्रीय बैंक ने अक्टूबर में भी करीब 26 टन सोना खरीदा। चीन लगातार 24 महीनों से सोने की खरीदारी कर रहा है। इसके साथ ही उसका गोल्ड रिजर्व बढ़कर 2,435 टन हो गया है।

खरीदारी के बावजूद क्यों गिर रहा सोना?

28 जनवरी से 20 नवंबर के बीच ग्लोबल गोल्ड ETF की होल्डिंग लगभग 100.6 मिलियन औंस पर बनी रही। दूसरी ओर, हेज फंड्स ने अगस्त के उच्चतम स्तर से गोल्ड फ्यूचर्स में अपनी नेट पोजीशन 31 फीसदी घटाई है।

टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े शेयरों में नुकसान, मार्जिन कॉल और नकदी की जरूरत के चलते हुई बिकवाली भी सोने की कीमतों में गिरावट की वजह हो सकती है।

भारतीय निवेशकों के लिए क्या है संकेत?

केंद्रीय बैंकों की लगातार खरीदारी लंबी अवधि में सोने की अहमियत को दर्शाती है। हालांकि, यह कीमतों में तत्काल रिकवरी की गारंटी नहीं है।

अमेरिकी ब्याज दरें, डॉलर की मजबूती, सट्टेबाजी से जुड़े निवेश और रुपये की चाल घरेलू बाजार में सोने की कीमतों को प्रभावित करती रहेंगी। ऐसे में भारतीय गोल्ड ETF निवेशक केंद्रीय बैंकों की खरीदारी को तेजी का पक्का संकेत मानने के बजाय किस्तों में निवेश करने और अपने पोर्टफोलियो को संतुलित रखने पर विचार कर सकते हैं।