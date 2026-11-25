बुजुर्ग माता-पिता अपने घर से बच्चों को कर सकते हैं बेदखल, दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला
बुजुर्ग माता-पिता की संपत्ति और उनके अधिकारों को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। 85 वर्षीय बुजुर्ग और उनके बेटे-बहू से जुड़े विवाद में अदालत ने कई महत्वपूर्ण बातें स्पष्ट की हैं। जानिए किन परिस्थितियों में माता-पिता अपने बच्चों से मकान खाली करवा सकते हैं।
In Short
- बुजुर्गों के संपत्ति संबंधी अधिकारों पर दिल्ली हाई कोर्ट का अहम फैसला
- बच्चों को बेदखल करने के लिए उत्पीड़न साबित करना जरूरी नहीं
- बेटे और बहू को चार सप्ताह के भीतर मकान खाली करने का आदेश
बुजुर्ग माता-पिता के संपत्ति से जुड़े अधिकारों को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों को अपनी संपत्ति से बच्चों को बेदखल करने के लिए उत्पीड़न या दुर्व्यवहार साबित करने की जरूरत नहीं है। उन्हें केवल यह दिखाना होगा कि शांतिपूर्ण और सम्मानजनक जीवन जीने के लिए उनकी संपत्ति की सुरक्षा जरूरी है।
यह फैसला दक्षिण दिल्ली के मस्जिद मोठ में रहने वाले 85 वर्षीय बुजुर्ग की याचिका पर आया है। बुजुर्ग अपने बड़े बेटे और बहू से मकान खाली करवाना चाहते थे। हाई कोर्ट ने दोनों को चार सप्ताह के भीतर मकान खाली करने का निर्देश दिया है।
बच्चों के साथ रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकते
जस्टिस अमित महाजन ने कहा कि किसी वरिष्ठ नागरिक को उसकी इच्छा के खिलाफ अपने ही घर में बच्चों के साथ रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने माना कि बुजुर्ग मकान के पूर्ण मालिक हैं और उनके बेटे व बहू ने संपत्ति पर किसी तरह के मालिकाना हक का दावा नहीं किया है। दोनों पारिवारिक रिश्ते के आधार पर वहां रह रहे थे।
उत्पीड़न का सबूत देना जरूरी नहीं
हाई कोर्ट ने कहा कि घर के अंदर बुजुर्गों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार के स्वतंत्र सबूत जुटाना मुश्किल हो सकता है। वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 और 2009 के नियमों में उत्पीड़न साबित करने की अनिवार्य शर्त नहीं है।
कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों ने ऐसी शर्त लगाकर कानूनी गलती की है। अदालत ने वर्ष 2022 से बुजुर्ग द्वारा दर्ज कराई गई कई पुलिस शिकायतों पर भी गौर किया।
क्या है पूरा मामला?
बुजुर्ग ने वर्ष 1980 में दिल्ली विकास प्राधिकरण से यह संपत्ति हासिल की थी। वर्ष 2000 में इसे फ्रीहोल्ड कराया गया। साल 2022 में उन्होंने अपने बेटे और बहू को मकान से बेदखल करने के लिए अधिकारियों से संपर्क किया था।
जिला मजिस्ट्रेट ने अगस्त 2023 और अक्टूबर 2025 में उनकी याचिका खारिज कर दी थी। अप्रैल 2026 में मंडल आयुक्त ने भी इस फैसले को बरकरार रखा। इसके बाद बुजुर्ग ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी दिया हवाला
दिल्ली हाई कोर्ट ने अगस्त 2026 के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया। इसके मुताबिक वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और सुरक्षा के लिए जरूरी होने पर ट्रिब्यूनल उनकी संपत्ति से बच्चों को बेदखल करने का आदेश दे सकता है।
हाई कोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट और मंडल आयुक्त के आदेशों को रद्द करते हुए बेटे और बहू को चार सप्ताह में मकान खाली करने का निर्देश दिया। साथ ही जरूरत पड़ने पर संबंधित थाना प्रभारी को बुजुर्ग की सहायता करने का आदेश भी दिया है।