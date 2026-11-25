दुनिया का सबसे बड़ा IPO लाने वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी Anthropic के शेयरों में गिरावट का सिलसिला जारी है। बीते मंगलवार, 24 नवंबर को नैस्डैक पर कंपनी का शेयर 6.54 फीसदी गिरकर 81.91 डॉलर पर बंद हुआ। इसके साथ ही Claude बनाने वाली कंपनी का शेयर लिस्टिंग के एक हफ्ते के अंदर ही अपने 83 डॉलर के IPO प्राइस से नीचे आ गया है।

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मंगलवार को Anthropic का शेयर 83.40 डॉलर पर खुला था। कारोबार के दौरान इसमें करीब 14 फीसदी की गिरावट आई और भाव 75.61 डॉलर तक पहुंच गया। हालांकि, कारोबार के आखिरी हिस्से में शेयर ने कुछ रिकवरी की।

लिस्टिंग प्राइस से 26.5 फीसदी टूटा शेयर

19 नवंबर को Anthropic के शेयर की लिस्टिंग 111.50 डॉलर पर हुई थी। इस स्तर से अब तक शेयर 26.5 फीसदी टूट चुका है। वहीं, IPO प्राइस से शेयर 1.31 फीसदी नीचे आ गया है। ऐसे में IPO में शेयर पाने वाले निवेशकों को प्रति शेयर 1.09 डॉलर का नुकसान हो रहा है। मंगलवार को कंपनी का मार्केट कैप करीब 1.09 ट्रिलियन डॉलर रह गया।

क्यों गिर रहे हैं Anthropic के शेयर?

अमेरिकी शेयर बाजार में AI से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में एक बार फिर बिकवाली देखने को मिल रही है। मंगलवार को नैस्डैक कंपोजिट 1.5 फीसदी गिरा। Nvidia के शेयर 5.9 फीसदी और CoreWeave के शेयर 11.8 फीसदी टूट गए।

रॉयटर्स के मुताबिक, AI कंपनियों के ऊंचे वैल्यूएशन, बढ़ती उधारी लागत और कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी निवेश ने निवेशकों की चिंता बढ़ाई है। इसके अलावा चीन की DeepSeek और Moonshot AI के साथ फ्रांस की Mistral AI के कम लागत वाले AI मॉडल्स से भी Anthropic को कड़ी चुनौती मिल रही है।