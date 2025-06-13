Iran vs Israel: इजरायल का डिफेंस बजट ईरान से तीन गुना, जानिए कौन है सबसे ज्यादा ताकतवार

शुक्रवार तड़के इजरायल ने ईरान पर जबरदस्त हमला किया, जिसमें ईरान के कई सैन्य और न्यूक्लियर ठिकाने निशाना बने। इस हमले के बाद पूरे मिडिल ईस्ट (मध्य पूर्व) में हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। जानकारों का मानना है कि ईरान अब इसका कड़ा जवाब देगा। कुछ दिन पहले से ही ईरान को हमले की चेतावनी मिल रही थी, लेकिन इसके बावजूद वह इसे टाल नहीं सका। अब सवाल यह है कि अगर हालात और बिगड़े, तो कौन-सा देश फौजी ताकत में आगे है?

किस देश का रक्षा बजट ज्यादा है?

जब फौजी ताकत की बात आती है तो सबसे पहले रक्षा बजट का आंकड़ा देखा जाता है। इजरायल इस मामले में ईरान से काफी आगे है। जहां ईरान हर साल अपनी फौज पर करीब 9.95 अरब डॉलर खर्च करता है, वहीं इजरायल 24.4 अरब डॉलर खर्च करता है। यानी इजरायल रक्षा खर्च के मामले में ईरान से करीब ढाई गुना आगे है।

इजरायल के पास ‘Iron Dome’ नाम का एक खास मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो दुश्मन की मिसाइलों को हवा में ही मार गिराता है। इस सिस्टम की कीमत करीब 3 लाख करोड़ रुपये मानी जाती है, जो कि ईरान के पूरे साल के रक्षा बजट से तीन गुना ज्यादा है। इससे साफ है कि इजरायल टेक्नोलॉजी और सुरक्षा इंतजाम में बहुत आगे है।

किसकी अर्थव्यवस्था मजबूत?

GDP यानी देश की कमाई की बात करें तो इसमें भी इजरायल ईरान से आगे है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक ईरान की जीडीपी 413.5 अरब डॉलर है, जबकि इजरायल की जीडीपी 525 अरब डॉलर से ज्यादा है। इसका मतलब है कि इजरायल की आर्थिक ताकत भी ज्यादा है, जिससे वह अपने सैन्य खर्च आसानी से चला सकता है।

सैनिकों की संख्या में कौन भारी?

सैनिकों की बात करें तो ईरान के पास संख्या में ज्यादा फौज है। ईरान के पास 6.1 लाख एक्टिव सैनिक हैं, जबकि इजरायल के पास सिर्फ 1.7 लाख। हालांकि इजरायल के पास 4.65 लाख रिजर्व सैनिक भी हैं, जो जरूरत पड़ने पर युद्ध में शामिल हो सकते हैं। ईरान के पास भी 3.5 लाख रिजर्व और 2.2 लाख अर्धसैनिक बल हैं।

हवाई ताकत में इजरायल की बढ़त

हवाई हमले की क्षमता के मामले में इजरायल थोड़ा आगे है। उसके पास कुल 612 एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें 241 फाइटर जेट्स और 48 अटैक हेलीकॉप्टर शामिल हैं। ईरान के पास 551 एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें 186 फाइटर जेट और 13 अटैक हेलीकॉप्टर हैं।

जमीनी ताकत में ईरान आगे

अगर टैंकों और आर्म्ड व्हीकल की बात करें, तो ईरान आगे है। उसके पास 1,996 टैंक और 65,765 बख्तरबंद वाहन हैं, जबकि इजरायल के पास 1,370 टैंक और 43,407 वाहन हैं। लेकिन इजरायल की तकनीक और टैंक सिस्टम ज्यादा आधुनिक माने जाते हैं।

नौसेना में ईरान की पकड़ मजबूत

समुद्री ताकत की बात करें तो ईरान की नौसेना इजरायल से बड़ी है। ईरान के पास 7 फ्रिगेट, 3 पनडुब्बियां और 19 गश्ती जहाज हैं। वहीं, इजरायल के पास सिर्फ 5 पनडुब्बियां और 45 गश्ती जहाज हैं, लेकिन फ्रिगेट नहीं हैं। हालांकि, इजरायल की पनडुब्बियां न्यूक्लियर मिसाइल ले जाने में सक्षम मानी जाती हैं।