India Railway: एक ट्रेन जो डेली तीन बार चलती है, जानिए कैसे मुमकिन है ये कमाल

भारत में अगर किसी चीज को सबसे लंबा, सस्ता और यादगार माना जाता है तो वह है ट्रेन का सफर (Train Journey in India)। हर दिन लाखों लोग रेलवे की मदद से एक शहर से दूसरे शहर पहुंचते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ऐसी ट्रेन के बारे में सुना है जो एक ही नंबर और नाम के साथ तीन बार चलती है? और वो भी तीन अलग-अलग दिन, तीन बार एक ही स्टेशन से निकलते हुए?

जी हां, यह कोई कहानी नहीं बल्कि भारतीय रेलवे (Indian Railway) की एक अनोखी हकीकत है। इस स्पेशल ट्रेन का नाम है अवध असम एक्सप्रेस (Awadh Assam Express), जिसका नंबर है 15909/15910।

क्या है इस ट्रेन की खासियत?

अवध असम एक्सप्रेस भारत की सबसे लंबी डेली चलने वाली ट्रेनों में से एक है। यह ट्रेन असम के डिब्रूगढ़ से शुरू होकर राजस्थान के लालगढ़ तक जाती है और इस पूरे सफर में 3100 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह ट्रेन 9 राज्यों से गुजरती है और 88 रेलवे स्टेशनों पर रुकती है। यह ट्रेन अपने सफर को 4 दिन और 3 रातों में पूरा करती है।

एक ही नंबर, एक ही नाम, तीन बार चलने वाली ट्रेन

इसकी ट्रेन की सबसे खास बात यह है कि इसे रोजाना चलाने के लिए एक नहीं बल्कि तीन ट्रेनें लगती हैं, जो एक के बाद एक लगातार तीन दिन डिब्रूगढ़ से निकलती हैं। आप सोच रहे होंगे – ऐसा कैसे संभव है?

दरअसल, अवध असम एक्सप्रेस को अपना पूरा सफर तय करने में करीब 66 घंटे (करीब 3 दिन) लगते हैं। ऐसे में अगर ट्रेन को डेली चलाना है, तो जब पहली ट्रेन रास्ते में होती है, उसी दौरान दूसरी ट्रेन स्टेशन से निकलती है। और फिर तीसरे दिन तीसरी ट्रेन भी उसी रूट पर शुरू होती है। इसलिए एक ही समय में तीन अलग-अलग लोकेशन पर तीन ट्रेनें एक ही नंबर और नाम से चल रही होती हैं, जो कि भारतीय रेलवे का एक अनोखा ऑपरेशन सिस्टम है।

किन राज्यों से होकर गुजरती है ये ट्रेन?

यह ट्रेन भारत के पूर्व से पश्चिम (East to West India) तक का सफर करती है और जिन 9 राज्यों से होकर गुजरती है, वे हैं:

असम (Assam)

पश्चिम बंगाल (West Bengal)

बिहार (Bihar)

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh)

मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh)

दिल्ली (Delhi)

हरियाणा (Haryana)

पंजाब (Punjab)

राजस्थान (Rajasthan)



हालांकि, अवध असम एक्सप्रेस का सफर लंबा होता है, लेकिन इसकी लोकप्रियता इतनी है कि इसमें टिकट मिलना भी मुश्किल होता है। इसका कारण है कि यह ट्रेन कई छोटे-बड़े शहरों और कस्बों को जोड़ती है, जिससे आम लोगों के लिए सफर करना आसान होता है। इसमें स्लीपर, जनरल और AC क्लास के ऑप्शन होते हैं, जो इसे हर वर्ग के लोगों के लिए सुविधाजनक बनाते हैं।

भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन-सी है?

जहां अवध असम एक्सप्रेस रोजाना चलने वाली सबसे लंबी दूरी की ट्रेन मानी जाती है, वहीं देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस (Vivek Express) है। यह ट्रेन डिब्रूगढ़ (असम) से कन्याकुमारी (तमिलनाडु) तक जाती है। यह ट्रेन 4153 किलोमीटर की दूरी तय करती है और 59 स्टेशनों पर रुकती है।