फट जाए या खो जाए तो न हो परेशान, इस तरीके से मिल जाएगा डुप्लीकेट टिकट

फट जाए या खो जाए तो न हो परेशान, इस तरीके से मिल जाएगा डुप्लीकेट टिकट

Train Ticket Rule: कई बार ट्रेन में सफर करने से पहले ही ट्रेन की टिकट खो या फट जाती है तो परेशान होना वाजिब है। हालांकि, अब परेशान न हो। हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे जिसके जरिये आप फटाफट डुप्लीकेट ट्रेन टिकट ले सकते हैं।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: May 2, 2025 13:11 IST
Indian railway ticket rules How to get duplicate train ticket

Indian Railway Rule: भारतीय रेलवे का नेटवर्क पूरी दुनिया के रेल नेटवर्क में शामिल होता है। रोजाना लाखों लोग ट्रेन से सफर करते हैं। मुंबई में लोकल ट्रेन में ज्यादातर लोग सफर करते हैं। वहीं, दूर-दराज सफर के लिए भी ट्रेन को ही चुनते हैं। ऐसे में कई बार बारिश की वजह से ट्रेन की टिकट फट जाती है। वहीं, कई बार भीड़ में या गलती से टिकट खो जाती है। 

ट्रेन टिकट के खो जाने पर यात्रियों को लगता है कि वह सफर नहीं कर सकते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। यात्री आसानी से डुप्लीकेट ट्रेन टिकट (Duplicate Train Ticket) ले सकते हैं। डुप्लीकेट ट्रेन टिकट के बारे में कई यात्री नहीं जानते हैं। हम आपको नीचे इंडियन रेलवे के इस सर्विस के बारे में जानते हैं। 

कैसे पाएं डुप्लीकेट टिकट? (How to get Duplicate Train Ticket?)

भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार यात्री स्टेशन के टिकट काउंटर पर जाकर ट्रेन टिकट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि, इसके लिए उन्हें चार्ज का भुगतान करना होगा। जनरल और स्लीपर क्लास के लिए डुप्लीकेट टिकट के लिए ₹50 का चार्ज देना होगा। वहीं, एसी क्लास को ₹100 का चार्ज देना होगा। 

अगर रिजर्वेशन चार्ट बनने के बाद कन्फर्म टिकट खो जाती है तब यात्री को डुप्लीकेट टिकट के लिए किराए का 50 फीसदी पेमेंट करनी होगी। हालांकि, अगर सफर शुरू होने से पहले ओरिजनल टिकट मिल जाती है तो यात्री काउंटर टिकट पर जाकर डुप्लीकेट टिकट जमा करके पैसे वापस पा सकते हैं। 

टिकट फट जाने पर कैसे मिलेगा डुप्लीकेट टिकट

अगर ट्रेन की टिकट फट जाती है तो डुप्लीकेट टिकट बनवाने के लिए यात्री को किराए का 25 फीसदी का भुगतान करना होता है। हालांकि, अगर यात्री के पास वेटिंग टिकट है तो उसके खो जाने या फिर फट जाने पर डुप्लीकेट टिकट नहीं बनवाया जा सकता। 

करें ये काम 

आज के ऑनलाइन टाइम में यात्री को हमेशा अपनी टिकट की फोटो फोन में रखनी चाहिए। यहां तक कि यात्री टिकट की फोटो अपने परिवार के मेंबर को भी दे सकते हैं। इसके अलावा अगर यात्री के पास PNR है तो वह उसकी मदद से सफर कर सकता है। टिकट के न होने पर पीएनआर मदद कर सकता है। टिकट चेकर पीएनआर नंबर की मदद से यात्री की डिटेल्स पता कर सकता है। 

