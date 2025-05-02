Gold, Silver Price Today: पटना, चेन्नई, दिल्ली सहित अन्य शहरों में आज क्या है सोने और चांदी का ताजा भाव?

scorecardresearch
Newsपर्सनल फाइनेंसGold, Silver Price Today: पटना, चेन्नई, दिल्ली सहित अन्य शहरों में आज क्या है सोने और चांदी का ताजा भाव?

Gold Silver Rates Today : सोने और चांदी के वायदा कारोबार में आज तेजी देखने को मिल रही है। चलिए जानते हैं आपके शहर में क्या है सोने और चांदी की लेटेस्ट कीमत

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: May 2, 2025 11:34 IST

Gold Silver Rates Today : शुक्रवार 02 मई को सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। सुबह 11:17 बजे तक मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने और चांदी के वायदा कारोबार की कीमतें बढ़ी हैं। 

सुबह 11:17 बजे तक MCX पर 5 जून का वायदा कारोबार वाला सोना 0.31% चढ़कर और 4 जुलाई के वायदा कोरोबार वाली चांदी 0.39% की तेजी के साथ ट्रेड कर रही है। 

MCX पर सुबह 10:08  बजे तक 5 जून के फ्यूचर ट्रेड वाले सोने की कीमत 287 रुपये की तेजी के साथ 92626 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। वहीं 4 जुलाई के फ्यूचर ट्रेड वाली चांदी 369 रुपये चढ़कर 95098 रुपये पर ट्रेड कर रही थी।

वायदा कारोबार में सोने और चांदी में दर्ज की जा रही तेजी के बाद चलिए जान लेते हैं कि आपके शहर में गोल्ड और सिल्वर का रिटेल भाव क्या है। 

क्या है सोने और चांदी का ताजा भाव?

  • चेन्नई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 95,741 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,09,600 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • मुंबई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 95,747 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,00,300 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 95,893 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,01,000 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • पटना में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 95,789 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,01,100 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • कोलकाता में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 95,745 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,01,800 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • विजयवाड़ा में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 95,755 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत   1,11,000 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • चंडीगढ़ में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 95,902 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,00,400 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • केरल में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 95,765 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,10,600 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
