Gold, Silver Price Today: पटना, चेन्नई, दिल्ली सहित अन्य शहरों में आज क्या है सोने और चांदी का ताजा भाव?

Gold Silver Rates Today : शुक्रवार 02 मई को सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। सुबह 11:17 बजे तक मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने और चांदी के वायदा कारोबार की कीमतें बढ़ी हैं।

सुबह 11:17 बजे तक MCX पर 5 जून का वायदा कारोबार वाला सोना 0.31% चढ़कर और 4 जुलाई के वायदा कोरोबार वाली चांदी 0.39% की तेजी के साथ ट्रेड कर रही है।

MCX पर सुबह 10:08 बजे तक 5 जून के फ्यूचर ट्रेड वाले सोने की कीमत 287 रुपये की तेजी के साथ 92626 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। वहीं 4 जुलाई के फ्यूचर ट्रेड वाली चांदी 369 रुपये चढ़कर 95098 रुपये पर ट्रेड कर रही थी।

वायदा कारोबार में सोने और चांदी में दर्ज की जा रही तेजी के बाद चलिए जान लेते हैं कि आपके शहर में गोल्ड और सिल्वर का रिटेल भाव क्या है।

क्या है सोने और चांदी का ताजा भाव?